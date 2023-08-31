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Суд Москвы продлил арест организаторам движения "Весна"* - РИА Новости, 31.08.2023
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17:32 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/arest-1893454206.html
Суд Москвы продлил арест организаторам движения "Весна"*
Суд Москвы продлил арест организаторам движения "Весна"* - РИА Новости, 31.08.2023
Суд Москвы продлил арест организаторам движения "Весна"*
Басманный суд Москвы продлил срок ареста троим организаторам движения "Весна"*, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T17:32
2023-08-31T17:32
происшествия
санкт-петербург
весна
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
москва
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста троим организаторам движения "Весна"*, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд постановил продлить срок содержания под стражей Ксенжепольскому Я.А., Затееву Е.А. и Неустроеву В.П.", - сказали в суде. По решению суда срок ареста Затееву продлен до 19 ноября, двум остальным - до 6 декабря. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что против организаторов "Весны"* возбуждено уголовное дело по статьям о распространении фейков о российской армии, публичных призывах к осуществлению "деятельности против безопасности государства", организации экстремистского сообщества и реабилитации нацизма. Обыски были проведены в Барнауле, Новосибирске, Твери и Петербурге. В октябре Минюст внес движение "Весна"* в реестр незарегистрированных НКО, выполняющих функции иностранного агента, Росфинмониторинг добавил организацию в перечень террористов и экстремистов, что закрывает для нее возможность легальных транзакций. В декабре суд в Петербурге по иску прокуратуры признал "Весну"* экстремистской организацией и запретил в России. По оценке надзорного ведомства, работа движения "направлена на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя", для чего используются различные политические технологии, в том числе проведение массовых незаконных акций с "применением насилия к представителям правоохранительных органов".*Запрещенная экстремистская организация-иноагент
https://ria.ru/20230829/strelkov-1892922230.html
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происшествия, санкт-петербург, весна, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), москва, барнаул
Происшествия, Санкт-Петербург, Весна, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Москва, Барнаул
Суд Москвы продлил арест организаторам движения "Весна"*

Басманный суд Москвы продлил арест троим организаторам движения "Весна"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗдание Басманного районного суда в Москве
Здание Басманного районного суда в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Здание Басманного районного суда в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста троим организаторам движения "Весна"*, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Суд постановил продлить срок содержания под стражей Ксенжепольскому Я.А., Затееву Е.А. и Неустроеву В.П.", - сказали в суде. По решению суда срок ареста Затееву продлен до 19 ноября, двум остальным - до 6 декабря.
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Игорь Гиркин) в Мещанском суде Москвы. 29 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Суд признал законным арест Стрелкова
29 августа, 15:28
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что против организаторов "Весны"* возбуждено уголовное дело по статьям о распространении фейков о российской армии, публичных призывах к осуществлению "деятельности против безопасности государства", организации экстремистского сообщества и реабилитации нацизма. Обыски были проведены в Барнауле, Новосибирске, Твери и Петербурге.
В октябре Минюст внес движение "Весна"* в реестр незарегистрированных НКО, выполняющих функции иностранного агента, Росфинмониторинг добавил организацию в перечень террористов и экстремистов, что закрывает для нее возможность легальных транзакций.
В декабре суд в Петербурге по иску прокуратуры признал "Весну"* экстремистской организацией и запретил в России. По оценке надзорного ведомства, работа движения "направлена на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя", для чего используются различные политические технологии, в том числе проведение массовых незаконных акций с "применением насилия к представителям правоохранительных органов".
*Запрещенная экстремистская организация-иноагент
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
Защита Гершковича обжаловала продление ему ареста
26 августа, 16:05
 
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