https://ria.ru/20230831/arest-1893454206.html

Суд Москвы продлил арест организаторам движения "Весна"*

Суд Москвы продлил арест организаторам движения "Весна"* - РИА Новости, 31.08.2023

Суд Москвы продлил арест организаторам движения "Весна"*

Басманный суд Москвы продлил срок ареста троим организаторам движения "Весна"*, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T17:32

2023-08-31T17:32

2023-08-31T17:32

происшествия

санкт-петербург

весна

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

москва

барнаул

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста троим организаторам движения "Весна"*, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд постановил продлить срок содержания под стражей Ксенжепольскому Я.А., Затееву Е.А. и Неустроеву В.П.", - сказали в суде. По решению суда срок ареста Затееву продлен до 19 ноября, двум остальным - до 6 декабря. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что против организаторов "Весны"* возбуждено уголовное дело по статьям о распространении фейков о российской армии, публичных призывах к осуществлению "деятельности против безопасности государства", организации экстремистского сообщества и реабилитации нацизма. Обыски были проведены в Барнауле, Новосибирске, Твери и Петербурге. В октябре Минюст внес движение "Весна"* в реестр незарегистрированных НКО, выполняющих функции иностранного агента, Росфинмониторинг добавил организацию в перечень террористов и экстремистов, что закрывает для нее возможность легальных транзакций. В декабре суд в Петербурге по иску прокуратуры признал "Весну"* экстремистской организацией и запретил в России. По оценке надзорного ведомства, работа движения "направлена на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя", для чего используются различные политические технологии, в том числе проведение массовых незаконных акций с "применением насилия к представителям правоохранительных органов".*Запрещенная экстремистская организация-иноагент

https://ria.ru/20230829/strelkov-1892922230.html

https://ria.ru/20230826/zaschita-1892408338.html

санкт-петербург

москва

барнаул

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происшествия, санкт-петербург, весна, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), москва, барнаул