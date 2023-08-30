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Друзья рассказали о Ростиславе Журавлеве

Друзья рассказали о Ростиславе Журавлеве - РИА Новости, 30.08.2023

Друзья рассказали о Ростиславе Журавлеве

Сегодня 40 дней со дня его гибели. Жизнь моего товарища Ростислава Журавлева, корреспондента РИА Новости оборвал осколок, который он получил в Запорожской... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T16:01

2023-08-30T16:01

2023-08-30T16:01

общество

афганистан

донбасс

тюмень

эмир кустурица

ростислав журавлев

алексей столяров (лексус)

талибан

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ДОНЕЦК, 30 авг – РИА Новости. Сегодня 40 дней со дня его гибели. Жизнь моего товарища Ростислава Журавлева, корреспондента РИА Новости оборвал осколок, который он получил в Запорожской области. Это был самый тривиальный выезд "на пушку", которых у Ростислава было, наверное, больше сотни за всю работу на СВО. Свой осколок он получил, несмотря на то, что был одним из самых подготовленных. Военную ситуацию в конкретном месте он "читал" отлично, умел ее доступно и быстро объяснить другим. Но военное счастье переменчиво. Оно может изменить каждому, хотя Ростиславу, казалось, не изменит никогда. Он был лучшим для освещения этой войны, будучи и профессиональным журналистом, и профессиональным военным. За плечами - учебка в Коврове, срочная служба в знаменитом НВВКУ, где воспитывали кадровых командиров-разведчиков. Из стен училища Ростислав вышел командиром БМП. Затем был год войны на Донбассе в 2014 году. Но сегодня я хочу рассказать, каким он был другом, семьянином и поэтом. Знакомство с коллегойМы познакомились с Ростиславом в 2015 году в Тюмени, когда я работал журналистом на екатеринбургском местном сайте, а он – на тюменском. Я давно следил за его журналистскими приключениями и хотел пообщаться с более опытным коллегой. Написал ему в чате: "Ты ездил на войну, я ездил. Давай встретимся". Он легко согласился. Он со своей семей жил рядом с моими родителями. Среди новостроек был разбит обычный типовой парк, где стояла пушка-"сорокапятка". Я предполагал, что мы пришли просто попить пива и пожаловаться друг другу на жизнь. Вместо этого Ростислав подошел к пушке-муляжу и скомандовал: "Заряжай". Около часа я подносил Журавлеву воображаемые снаряды, а он наводил и стрелял. Временами он отходил от пушки, смотрел в сторону промзоны, куда мы "вели огонь", бурчал что-то по поправки и углы, а потом снова возвращался к орудию и снова приказывал тащить воображаемые снаряды. За этим занятием мы провели не меньше получаса. По ходу дела Ростислав читал мне лекцию о баллистике и том, как отличается работа артиллерии в горах и на равнине. Я ничего не запомнил, как обычно, но с тех пор мы подружились и почти всегда во всех СМИ работали вместе. Не припомню, чтобы хоть раз мы поссорились дольше, чем на один день. И надолго за мной закрепилась эта роль – подносить ему снаряды. Первая войнаБоевого опыта ему было не занимать. Военкорского и журналистского - тем более. Свои войны он коллекционировал. Мои войны - моя свобода. Выбирай кто ты, ну а я - пехота Если надо погибнуть - погибну, Но красиво - под звуки гимна. Да, это его стихи. Ростислав был еще и поэтом, переосмыслявшим свой опыт в рифмы. Первая журналистская командировка на Донбасс началась в марте 2014-го. На Урале он уже был известным журналистом, работал в крупнейшем издании региона. Как-то Ростислав сумел убедить своего редактора отправить его на Донбасс. Сочувствующая "Русской весне" городская тусовка внимательно следила за его материалами и акциями. Многие завидовали. Сужу по себе – я, например, точно завидовал. И через четыре месяца я уже сам ехал туда с гуманитарщиками, вдохновленный его примером. Но Ростислав всех обогнал, как, впрочем, это часто бывало. Ростислав тогда был первым журналистом, который взял интервью у "народного губернатора" Павла Губарева прямо у стен тюрьмы, откуда его выпустили, затем водружение триколора на здание донецкой ОГА, рывок в Крым через блокпосты ВСУ, когда его чуть не задержало СБУ. Со стороны эта командировка выглядела как готовый сюжет. Тем более что концовка была максимально яркой: Ростислав в итоге ушел воевать, шокировав этим своих либеральных коллег: любил он яркие концовки своих сюжетов. Мама и сын на войнеМама Ростислава Людмила много раз приезжала к нему, когда он воевал в ополчении. "В Луганск я впервые приехала на референдум (о самоопределении в мае 2014 года, - ред.)… Он и его сослуживец приехали к нам в полной экипировке с автоматами", - вспоминает она. Ростислав потом часто со смехом вспоминал, что впервые мама увидела его с пулеметом. "Ну у тебя такая большая штука, мы теперь ничего не боимся", - сказала тогда ему она. "Единение со своим сыном - такое, которое может произойти только в зоне боевых действий", - вспоминает мать. По ее словам, такое единение "невозможно ни с чем сравнить". "Одно дело, когда ты со своим ребенком гуляешь в парке, сидишь за семейным столом. А другое - когда общаешься со своим сыном в зоне боевых действий. Для меня вот это все - Донбасс, новые территории - все связано с сыном", - рассказывает Людмила. По ее словам, она, конечно "переживала за него". "Но можно просто переживать - а я поехала. Переживать лучше рядом с человеком на месте, чем где-то вдали", - говорит она. Сын отвечал матери взаимностью. Он посвятил ей стихи: "Когда ты приедешь ко мне ... ...на войну, Я хочу попросить лишь о малом: Не оставайся наедине, Тут опасность за каждым привалом. И когда по спине проскользнëт холодок, Прижмись ко мне - это теплее, А если на нашем пути "Лепесток", Не бойся, я наступлю на него... первее". Уехал с войны Ростислав примерно через год участия, уже после того, как начали расформировывать добровольческие подразделения и предлагать российским добровольцам переводиться на контракт в республиканские подразделения. "Родился новый боец" Людмила Журавлева потеряла единственного сына, но остались двое маленьких внуков - Яромир и Мирослав. Ростислав очень любил своих детей, часто рассказывал о них забавные истории. Ростислав и его вдова Екатерина задолго готовились к важной миссии молодых родителей - Катя даже поменяла фамилию за полтора года до официальной свадьбы, сразу, как Рост сделал ей предложение. Имя первенца - Яромир - тоже придумали заранее. "С первенцем все интересно было. Имя было выбрано Ростиславом за год за полтора до рождения", - вспоминает она. Также заранее, ещё в 2013, Журавлевы съездили в свадебное путешествие. "Тогда у нас было общее пристрастие ездить по странам ближнего зарубежья. Очень нам нравился Минск, съездили в Киев буквально накануне всех событий. Сербия была выбрана по тому же принципу. Выбирали дружественные страны, где любили русских", - рассказывает Екатерина. Ее мечтой было съездить в деревню известного музыканта и русофила Эмира Кустурицы. "Рост всегда доверял составлять мне маршрут. На нем всегда были знакомства и связи, а с меня было найти арт-места, достопримечательности. Я все это делала с большим энтузиазмом, искала все эти фуникулеры, мозаики. А в этот раз я очень хотела к Кустурице. Рост согласился: "хорошо, нормально", - вспоминает она. Уже в автобусе Ростислав узнал, что ехать придётся 6-8 часов, и долго ругался. "А по дороге мы чуть не уехали в Боснию. Уже на границе мы поняли, что едем не туда, поэтому быстро выскочили из автобуса. А там еще нужно было пешком идти. Мы дошли до горы, где стояла деревня, но еще надо было по серпантину добраться до самого верха. Кустурица ставил спортивные снаряда по пути к деревне, где стояло предложение подтянуться, тут тоже много было эмоций от Ростислава", - вспоминает она. Как серьезно Ростислав относился к семье и детям, красноречиво говорит такой факт: в сентябре 2014 года он вырвался из ЛНР на регистрацию брака, а потом в декабре 2014. "Он приехал буквально на несколько дней. Регистрация была на заднем входе в ЗАГС, было всего несколько знакомых и друзей. Как-то на ходу это было и очень быстро. Самое интересное было: когда мы подали документы, тетушки из ЗАГСа пошутили: "ну и как вы теперь докажете, что вы не брат и сестра", - вспоминает Екатерина. Следующий отпуск из ЛНР - в декабре, когда жена должна была рожать. "Приехал (с войны) он едва ли за день до рождения, и мы сразу поехали в роддом. Настолько ему было это важно и настолько он был рад, что до сих пор его коллеги, друзья-добровольцы делятся воспоминаниями о том, как "родился новый боец". Он открыто и радостно делился таким известием", - вспоминает Екатерина. "Мельница в неурожайный год" В мирной жизни его ждала сложная ситуация. Семья жила в Тюмени, а работы там для "первого уральского" военкора было немного. Из того периода помню такие его стихи: Долго шел, ошибался много я Всей судьбой – накось переломанной Но устал, жизнь – не идеальная Всей семьей я живу в двухкомнатной. Ростислав кочевал из редакции в редакцию. Везде ситуация была примерно одинаковая: рано или поздно бэкграунд военкора и ополченца первой волны давал знать о себе и раздражал начальство, после чего его переводили на максимально невыгодные условия. Вопреки расхожему мнению, события "Русской весны" и воссоединения с Крымом практически никак не повлияли на настроения в местной журналисткой тусовке, к которой принадлежали и редактора крупных региональных СМИ. Ростислав не унывал. Унынию он всегда предпочитал злой троллинг своих оппонентов. Снимал свои материалы, если редактор правил "ополченцев" на "боевиков", "народную республику" на "самопровозглашенную". В Тюменской области исторически много вахтовиков из Западной Украины, да и в самой Тюмени много выходцев из Украины, поэтому, когда надо было по бюрократическим делам сходить в какую-то контору, Ростислав приходил туда обязательно в своем луганском кителе со всеми нашивками. "Они смотрят на меня злобно, но глаза отводят. Вслух сказать что-то боятся", - со смехом рассказывал он. Много у нас было разговоров тогда и о невостребованности и о том, почему после событий "Русской весны" так случилось. Позже он напишет о том этапе его жизни: Я мельница в неурожайный год, Бесплодное зерно на пашне, Я безобидный Дон-Кихот, Ломающий придуманные башни. Из того периода запомнились тихие посиделки на его даче, которая находится под воздушной трассой военных бортов аэропорта Кольцово. Грустным взглядом Ростислав провожал военные борта, а затем поворачивался и обязательно называл модель, дальность полета и прочие технические характеристики. И только сейчас я понимаю, что он боялся, что так никуда и не уедет больше с этой дачи. Танк в красной зонеВ какой-то момент дела пошли на лад, работы стало больше. Появились, наконец, командировки, о которых он всегда мечтал. Ростислав проявил себя и как отличный парламентский корреспондент в Тюменской и Свердловской областных думах, тем самым журналистом, который не уходил с мероприятия без уникальной новости или без подробностей, которых нет ни у кого. Он прекрасно разбирался в избирательном законодательстве и умел писать и про это. После похода на мероприятие, даже самое рядовое, он, как танк, врывался к тебе телефонным звонком и мог целый час пытать меня рассказом про чиновников-недотеп, с обязательным объяснением, как на самом деле можно было сделать лучше. Однако все это было просто его продолжением как профессионала, а стихией и его любовью всей жизни был большой стиль командировок, конечно, была война и разнообразная чрезвычайщина. Каждый раз, когда он получал большую федеральную тему, он превращался уже не в танк, а в бронегруппу, которая вырвалась на оперативный простор. Ростислав всегда умел найти неожиданный вариант, чтобы попасть на значимое событие. Прилететь военным бортом в Кабул сразу после его взятия талибами (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) как турист, чтобы не селиться в посольской гостинице, откуда не выпускают журналистов, а спокойно гулять по городу, пока остальные пишут стендапы во дворе посольства. Или заразиться ковидом, чтобы одним из первых журналистов в России попасть в "красную зону" и писать оттуда репортажи, несмотря на тяжесть в легких и температуру. В военном госпитале, переоборудованном под ковидарий, мы лежали в одной палате с Ростиславом. Материалов для публикаций набрали уже в первый день, но была одна проблема – руководство больницы категорически было против, чтобы мы что-то выдавали из "красной зоны". Ростислав решил проблему в своем духе. Персонал ковидария мучался от того, что обязательные для постоянного ношения пластмассовые маски постоянно запотевали. - Сходите в любой военторг и купите спрей для антиосколочных очков, - посоветовал он. Спрей был закуплен, проблема была решена, очки перестали запотевать, а мы стали любимой палатой в "красной зоне". Публиковаться нам разрешили. Карабах и Средняя АзияПереломной в карьере Журавлева стала карабахская командировка. Решение о командировке Ростислава туда было принято в редакции за одно утро. Вечером он уже летел в Армению, где не был никогда и которой, кажется, никогда не интересовался. Через месяц он вернулся с десятками тысяч армянских подписчиков в своем телеграм-канале и увесистым багажом знаний армянской культуры. А главное – он вернулся профессиональным военным корреспондентом. Затем было турне по Средней Азии, куда его отправили с заданием понять, как и куда двигаются наши бывшие республики, попытаться ухватить новые изменения и тенденции. Ростислав всегда презирал диванную аналитику, поэтому вместо политтехнологических выкладок привез из командировки несколько репортажей-иллюстраций, среди которых пронзительный материал о последнем русском директоре узбекской провинциальной школы. И это было лучше и ярче любых аналитических статей. Пока Ростислав колесил по Средней Азии, американцы готовились к срочной эвакуации из Афганистана. Внезапно для всех коллег "на плечах" убегающих солдат НАТО Ростислав военным бортом врывается в Афганистан. Главным правилом любой командировки Ростислава всегда было найти хорошего напарника. В Кабул с Ростиславом поехал его земляк, знаменитый пранкер Лексус. Как обычно в историях про Ростислава, не обошлось без журналистских хитростей. "Нам удалось договориться с военными, чтобы нас перевезли в Афганистан, а там с помощью своей дипломатии мы остались и обосновались на территории, пообщавшись с новоприбывшим руководством Афганистана от обычных полицейских до спикера "Талибана"*. По факту, мы первые из российских журналистов", - рассказывает пранкер Лексус (Алексей Столяров). В итоге несмотря на полулегальное положение, Ростиславу и Лексусу удавалось посещать официальных лиц и чиновников и даже брать интервью, в том числе публично спросить представителя "Талибана"*, "чей Крым". "Мы там были на полулегальном положении. Все иностранные коллеги уехали. Для того, чтобы передвигаться, нужно было разрешение министерства иностранных дел, которое перешло к "Талибану"*. Мы очень долго согласовывали это разрешение. Были другие коллеги, в том числе иностранные, которые также пытались получить эту бумагу. Мы сделали по-хитрому, сделали морду кирпичом, пошли в МИД Афганистана и прямо заявили, что все посольство России согласовало, на самом деле блефовали, в итоге получили быстрее, чем официальные СМИ", - рассказывает Столяров. Лучший напарникРостислав всегда старался не ездить в опасные командировки без напарника. Их он подбирал под себя, а когда и сам воспитывал. Иногда складывалось ощущение, что к любому новому человеку он изначально подходил как к потенциальному напарнику. Справится ли? Можно ли в разведку с этим человеком? При этом сам он был идеальным напарником, по признанию многих. "Для меня он как напарник был очень приятным человеком, и я для него был, по его рассказам, комфортным компаньоном. Нам легко было уживаться. Мы жили по сути в одной квартире, в разных комнатах, постоянно 24 на 7 были вместе, друг от друга не уставали. Он был тем человеком, который умел смотреть вглубь, ловить суть тех или иных событий", - рассказывает Алексей Столяров. Но для многих, для меня в том числе, он был и еще и наставником, который в первую очередь учил быть храбрым, но не слабоумным, осторожным, но не трусливым, умным, но не умничать. "В Карабахе я увидел его в первый раз, такого всего расписного, разбитного. Меня поразила его уверенность. Его пиратство. Я посмотрел на него и подумал, что хочу когда-нибудь также уверенно чувствовать себя в зоне боевых действий. Не бояться. Или там, где боишься – перешагивать через себя. Меня очень сильно поразило в нем тогда", - вспоминает друг Ростислава, журналист Михаил Скуратов. Но за этой "пиратской" бравадой скрывалось предчувствие. Вот его стихи, которые он написал задолго до начала специальной военной операции. "Уйти бы молодым, пока не поздно, Пока блондинисты виски, А жизнь и вовсе несерьезна, И остается место для тоски. Уйти бы молодым, не постарев, Оставить фотографиям улыбки, А памяти упрямое лицо на барельеф, Презрев все совершенные ошибки. Уйти бы молодым, с бравадой, С веселой песней на губах, И вечность подарить себе в награду, Уйти, и раскидать все вещи впопыхах. По полу расшвырять рубашки в клетку, Подаренные, кстати, мне когда-то Сорвать медали за разведку, Но все потом исправить… виновато".* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20230830/mediakonkurs-1892985831.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, афганистан, донбасс, тюмень, эмир кустурица, ростислав журавлев, алексей столяров (лексус), талибан, оон, вооруженные силы украины