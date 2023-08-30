Вручение ордена от Запорожской области матери погибшего военкора Журавлева

"Ростислав всегда хотел стать военным журналистом, и он стал им еще до начала спецоперации — это был и Нагорный Карабах, и Афганистан. И когда началась специальная операция, все прямо почувствовали — и я, и коллеги, и друзья, — что началось его время", — сказала Людмила Журавлева после получения награды.