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Вручение ордена от Запорожской области матери погибшего военкора Журавлева - РИА Новости, 30.08.2023
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14:19 30.08.2023 (обновлено: 16:40 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/zhuravlev-1893147787.html
Вручение ордена от Запорожской области матери погибшего военкора Журавлева
Вручение ордена от Запорожской области матери погибшего военкора Журавлева - РИА Новости, 30.08.2023
Вручение ордена от Запорожской области матери погибшего военкора Журавлева
Погибшего в зоне СВО военного корреспондента Ростислава Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью". Церемония награждения — в РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T14:19
2023-08-30T16:40
фото
общество
россия
свердловская область
дмитрий горностаев
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Погибшего в зоне СВО военного корреспондента Ростислава Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью". Церемония награждения — в фотоленте Ria.ru.
россия
свердловская область
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Фото, Общество, Россия, Свердловская область, Дмитрий Горностаев, Ростислав Журавлев, Умер военкор Ростислав Журавлев

Вручение ордена от Запорожской области матери погибшего военкора Журавлева

Читать ria.ru в
Погибшего в зоне СВО военного корреспондента Ростислава Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью". Церемония награждения — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

Награду матери журналиста Людмиле Журавлевой передал заместитель главного редактора — директор Главной дирекции информации медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев.

Мать военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева, награжденного орденом За заслуги перед Запорожской областью I степени (посмертно), Людмила в Доме журналистов в Екатеринбурге

Награду матери журналиста Людмиле Журавлевой передал заместитель главного редактора — директор Главной дирекции информации медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

Вручение ордена состоялось в Доме журналистов Свердловской области.

Фотография военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева в Доме журналистов в Екатеринбурге

Вручение ордена состоялось в Доме журналистов Свердловской области.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

"Он любил жизнь, он ценил ее красоту и, несмотря на свой брутальный образ бойца, он был человеком очень душевным. Мы стараемся принимать максимальные усилия для того, чтобы память о Ростиславе сохранилась в веках", — сказал Дмитрий Горностаев.

Мать военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева, награжденного орденом За заслуги перед Запорожской областью I степени (посмертно), Людмила и заместитель главного редактора, директор Главной дирекции информации Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Горностаев

"Он любил жизнь, он ценил ее красоту и, несмотря на свой брутальный образ бойца, он был человеком очень душевным. Мы стараемся принимать максимальные усилия для того, чтобы память о Ростиславе сохранилась в веках", — сказал Дмитрий Горностаев.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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В медиагруппе "Россия сегодня" будет установлена мемориальная доска. Помимо этого, агентство учредило посвященную Журавлеву стипендию для журналистов.

Орден За заслуги перед Запорожской областью I степени в руках матери военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева, награжденного посмертно, Людмилы Журавлевой в Доме журналистов в Екатеринбурге

В медиагруппе "Россия сегодня" будет установлена мемориальная доска. Помимо этого, агентство учредило посвященную Журавлеву стипендию для журналистов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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Первый заместитель директора Главной дирекции информации Светлана Каражас и заместитель главного редактора, директор Главной дирекции информации Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев на церемонии вручения ордена родителям военкора РИА Новости Ростислава Журавлева.

Первый заместитель директора главной дирекции информации медиагруппы Россия сегодня Светлана Каражас и заместитель главного редактора, директор Главной дирекции информации Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Горностаев на церемонии вручения ордена родителям военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева

Первый заместитель директора Главной дирекции информации Светлана Каражас и заместитель главного редактора, директор Главной дирекции информации Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев на церемонии вручения ордена родителям военкора РИА Новости Ростислава Журавлева.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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"Ростислав всегда хотел стать военным журналистом, и он стал им еще до начала спецоперации — это был и Нагорный Карабах, и Афганистан. И когда началась специальная операция, все прямо почувствовали — и я, и коллеги, и друзья, — что началось его время", — сказала Людмила Журавлева после получения награды.

Фотография военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева в Доме журналистов в Екатеринбурге

"Ростислав всегда хотел стать военным журналистом, и он стал им еще до начала спецоперации — это был и Нагорный Карабах, и Афганистан. И когда началась специальная операция, все прямо почувствовали — и я, и коллеги, и друзья, — что началось его время", — сказала Людмила Журавлева после получения награды.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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В конце июля в Запорожской области четверо журналистов попали под обстрел ВСУ. Погиб военкор Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и двое сотрудников "Известий".

Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев

В конце июля в Запорожской области четверо журналистов попали под обстрел ВСУ. Погиб военкор Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и двое сотрудников "Известий".

© РИА Новости
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Президент Владимир Путин наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также во время церемония прощания с журналистом его матери была передана медаль Следственного комитета России "Доблесть и отвага".

Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев

Президент Владимир Путин наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также во время церемония прощания с журналистом его матери была передана медаль Следственного комитета России "Доблесть и отвага".

© РИА Новости
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ФотоОбществоРоссияСвердловская областьДмитрий ГорностаевРостислав ЖуравлевУмер военкор Ростислав Журавлев
 
 
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