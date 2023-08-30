Вручение ордена от Запорожской области матери погибшего военкора Журавлева

Награду матери журналиста Людмиле Журавлевой передал заместитель главного редактора — директор Главной дирекции информации медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев.
Награду матери журналиста Людмиле Журавлевой передал заместитель главного редактора — директор Главной дирекции информации медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев.
Вручение ордена состоялось в Доме журналистов Свердловской области.
Вручение ордена состоялось в Доме журналистов Свердловской области.
"Он любил жизнь, он ценил ее красоту и, несмотря на свой брутальный образ бойца, он был человеком очень душевным. Мы стараемся принимать максимальные усилия для того, чтобы память о Ростиславе сохранилась в веках", — сказал Дмитрий Горностаев.
"Он любил жизнь, он ценил ее красоту и, несмотря на свой брутальный образ бойца, он был человеком очень душевным. Мы стараемся принимать максимальные усилия для того, чтобы память о Ростиславе сохранилась в веках", — сказал Дмитрий Горностаев.
В медиагруппе "Россия сегодня" будет установлена мемориальная доска. Помимо этого, агентство учредило посвященную Журавлеву стипендию для журналистов.
В медиагруппе "Россия сегодня" будет установлена мемориальная доска. Помимо этого, агентство учредило посвященную Журавлеву стипендию для журналистов.
Первый заместитель директора Главной дирекции информации Светлана Каражас и заместитель главного редактора, директор Главной дирекции информации Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев на церемонии вручения ордена родителям военкора РИА Новости Ростислава Журавлева.
Первый заместитель директора Главной дирекции информации Светлана Каражас и заместитель главного редактора, директор Главной дирекции информации Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев на церемонии вручения ордена родителям военкора РИА Новости Ростислава Журавлева.
"Ростислав всегда хотел стать военным журналистом, и он стал им еще до начала спецоперации — это был и Нагорный Карабах, и Афганистан. И когда началась специальная операция, все прямо почувствовали — и я, и коллеги, и друзья, — что началось его время", — сказала Людмила Журавлева после получения награды.
"Ростислав всегда хотел стать военным журналистом, и он стал им еще до начала спецоперации — это был и Нагорный Карабах, и Афганистан. И когда началась специальная операция, все прямо почувствовали — и я, и коллеги, и друзья, — что началось его время", — сказала Людмила Журавлева после получения награды.
В конце июля в Запорожской области четверо журналистов попали под обстрел ВСУ. Погиб военкор Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и двое сотрудников "Известий".
В конце июля в Запорожской области четверо журналистов попали под обстрел ВСУ. Погиб военкор Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и двое сотрудников "Известий".
Президент Владимир Путин наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также во время церемония прощания с журналистом его матери была передана медаль Следственного комитета России "Доблесть и отвага".
Президент Владимир Путин наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также во время церемония прощания с журналистом его матери была передана медаль Следственного комитета России "Доблесть и отвага".