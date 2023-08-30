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В Крыму опровергли информацию о взрывах в Джанкое - РИА Новости, 30.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:26 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/vzryvy-1893128723.html
В Крыму опровергли информацию о взрывах в Джанкое
В Крыму опровергли информацию о взрывах в Джанкое - РИА Новости, 30.08.2023
В Крыму опровергли информацию о взрывах в Джанкое
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал вбросами информацию о якобы взрывах в городе Джанкой на севере полуострова. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T12:26
2023-08-30T12:26
специальная военная операция на украине
олег крючков
джанкой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал вбросами информацию о якобы взрывах в городе Джанкой на севере полуострова. Ранее в украинских телеграм-каналах появилась информация, что в районе Джанкоя, неподалеку от военного аэродрома, якобы прозвучало несколько взрывов. "По взрывам в Джанкое – очередной вброс и фейк украинской пропаганды", - сказал РИА Новости Крючков. По его словам, причиной громких звуков в Джанкойском районе может быть плановое уничтожение боеприпасов в селе Вольное, о чем население было заблаговременно проинформировано.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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олег крючков, джанкой
Специальная военная операция на Украине, Олег Крючков, Джанкой
В Крыму опровергли информацию о взрывах в Джанкое

Крючков назвал информацию о взрывах в Джанкое вбросом

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВид на побережье Черного моря в Крыму
Вид на побережье Черного моря в Крыму - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вид на побережье Черного моря в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал вбросами информацию о якобы взрывах в городе Джанкой на севере полуострова.
Ранее в украинских телеграм-каналах появилась информация, что в районе Джанкоя, неподалеку от военного аэродрома, якобы прозвучало несколько взрывов.
"По взрывам в Джанкое – очередной вброс и фейк украинской пропаганды", - сказал РИА Новости Крючков.
По его словам, причиной громких звуков в Джанкойском районе может быть плановое уничтожение боеприпасов в селе Вольное, о чем население было заблаговременно проинформировано.
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