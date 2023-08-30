https://ria.ru/20230830/vzryvy-1893128723.html

В Крыму опровергли информацию о взрывах в Джанкое

В Крыму опровергли информацию о взрывах в Джанкое - РИА Новости, 30.08.2023

В Крыму опровергли информацию о взрывах в Джанкое

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал вбросами информацию о якобы взрывах в городе Джанкой на севере полуострова. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T12:26

2023-08-30T12:26

2023-08-30T12:26

специальная военная операция на украине

олег крючков

джанкой

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал вбросами информацию о якобы взрывах в городе Джанкой на севере полуострова. Ранее в украинских телеграм-каналах появилась информация, что в районе Джанкоя, неподалеку от военного аэродрома, якобы прозвучало несколько взрывов. "По взрывам в Джанкое – очередной вброс и фейк украинской пропаганды", - сказал РИА Новости Крючков. По его словам, причиной громких звуков в Джанкойском районе может быть плановое уничтожение боеприпасов в селе Вольное, о чем население было заблаговременно проинформировано.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

джанкой

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олег крючков, джанкой