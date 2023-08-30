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"Алмаз-Антей" освоил серийный выпуск новых средств разведки огневых позиций

"Алмаз-Антей" освоил серийный выпуск новых средств разведки огневых позиций - РИА Новости, 30.08.2023

"Алмаз-Антей" освоил серийный выпуск новых средств разведки огневых позиций

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" освоил серийный выпуск новых средств разведки огневых позиций, сообщили в Минобороны России по итогам визита главы ведомства Сергея... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T14:53

2023-08-30T14:53

2023-08-30T16:39

концерн пво "алмаз-антей"

ян новиков

сергей шойгу

тульская область

безопасность

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" освоил серийный выпуск новых средств разведки огневых позиций, сообщили в Минобороны России по итогам визита главы ведомства Сергея Шойгу на завод в Тульской области."Освоен серийный выпуск новейших образцов радиолокационных средств разведки огневых позиций", — рассказал министру глава госконцерна Ян Новиков.Как говорится в пресс-релизе ведомства, за два года, в течение которых шла реконструкция и техническое переоснащение, производственные мощности предприятий "увеличились в разы"."В ходе специальной военной операции важнейшая роль отводится на сегодняшний день контрбатарейной борьбе и обеспечению нашей группировки всем необходимым для ее ведения. Это системы артиллерийской разведки в комплексе со средствами поражения, которые нам необходимы на сегодняшний день для ведения эффективной контрбатарейной борьбы", — сказал министр на совещании с руководителями концерна.В ведомстве добавили, что Шойгу потребовал "организовать круглосуточную работу предприятия, в режиме 24/7".

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концерн пво "алмаз-антей", ян новиков, сергей шойгу, тульская область, безопасность