https://ria.ru/20230830/vyplavka-1893227986.html

Эксперт: переворот в Габоне может сильно повлиять на выплавку стали в мире

Эксперт: переворот в Габоне может сильно повлиять на выплавку стали в мире - РИА Новости, 30.08.2023

Эксперт: переворот в Габоне может сильно повлиять на выплавку стали в мире

Переворот в Габоне может серьезно повлиять на выплавку и продажи стали в мире и России, при этом Россия может частично компенсировать поставки необходимого для... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T17:48

2023-08-30T17:48

2023-08-30T17:52

экономика

цены на нефть

юар

россия

габон

али бонго ондимба

попытка переворота в габоне

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Переворот в Габоне может серьезно повлиять на выплавку и продажи стали в мире и России, при этом Россия может частично компенсировать поставки необходимого для производства стали сырья, покупая их в ЮАР и Казахстане, сообщил РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Согласно их заявлению, действующий президент страны Али Бонго Ондимба находится под домашним арестом. Ранее сообщалось, что по результатам выборов, состоявшихся 26 августа, Али Бонго был переизбран на пост главы государства, набрав 64,2% голосов. "Переворот в Габоне может иметь серьезное влияние на выплавку и продажи стали в мире и России. Дело в том, что несмотря на довольно скромную минерально-сырьевую базу, Габон входит в число крупнейших на планете поставщиков марганцевых руд и концентратов, используемых для выплавки марганцевых ферросплавов, которые в свою очередь нужны для легирования стали", - рассказал эксперт. По его словам, ежегодный объем добычи марганцевого сырья в Габоне колеблется в пределах 4,6-5,3 миллиона тонн, а поставки ведутся в Европу, США, Индию, Китай, Японию. В число получателей входит и Россия, которая почти полностью удовлетворяет свои потребности в марганцевых рудах и концентратах за счет импорта: из более чем 1 миллиона тонн, завозимых в Россию, 25-35% приходится на долю Габона. "Соответственно, прекращение отгрузок марганцевого сырья из Габона грозит сбоями в работе ферросплавных и далее по цепочке сталелитейных предприятий. Впрочем, российские ферросплавные заводы могут хотя бы частично заменить руды и концентраты из Габона поставками из ЮАР и Казахстана", - резюмировал собеседник агентства.

https://radiosputnik.ria.ru/20230830/gabon-1893216674.html

https://ria.ru/20230830/afrika-1893188930.html

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экономика, цены на нефть, юар, россия, габон, али бонго ондимба, попытка переворота в габоне