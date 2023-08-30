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В Кремле анонсировали скорую встречу Путина и Эрдогана в России
В Кремле анонсировали скорую встречу Путина и Эрдогана в России - РИА Новости, 30.08.2023
В Кремле анонсировали скорую встречу Путина и Эрдогана в России
Встреча президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана пройдет скоро в России, официальное сообщение об этом будет на днях,... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T13:03
2023-08-30T13:03
2023-08-30T13:08
россия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана пройдет скоро в России, официальное сообщение об этом будет на днях, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее источник РИА Новости в администрации турецкого лидера сообщал, что визит Эрдогана в Россию состоится до саммита "Большой двадцатки" в Индии. Официальный представитель правящей партии Омер Челик подтвердил, что турецкий лидер в ближайшее время совершит визит в Сочи. Турецкий телеканал Habertürk сообщил во вторник, что переговоры лидеров состоятся в Сочи 4 сентября."Она (встреча - ред.) пройдет скоро в России, и буквально на днях мы дадим официальное сообщение", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов о том, правда ли, что встреча пройдет 4 сентября в Сочи.
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россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков
Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков
В Кремле анонсировали скорую встречу Путина и Эрдогана в России
В Кремле на днях сообщат о скорой встрече Путина и Эрдогана в России