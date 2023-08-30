https://ria.ru/20230830/voronezh-1893193015.html
День города в Воронеже пройдет в усеченном формате
День города в Воронеже пройдет в усеченном формате - РИА Новости, 30.08.2023
День города в Воронеже пройдет в усеченном формате
Празднование дня города в Воронеже проведут в усеченном формате из-за соблюдения необходимых мер безопасности, сообщил в среду журналистам представитель мэрии. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T15:51
2023-08-30T15:51
2023-08-30T15:51
воронеж
воронежская область
александр гусев (государственный служащий)
ольга кормухина
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ВОРОНЕЖ, 30 авг - РИА Новости. Празднование дня города в Воронеже проведут в усеченном формате из-за соблюдения необходимых мер безопасности, сообщил в среду журналистам представитель мэрии. День города в Воронеже будут отмечать 16 сентября. Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что салюта на день города не будет "по соображениям безопасности, и по этическим соображениям". "В этом году празднование Дня города пройдет в усеченном формате с учетом соблюдения необходимых мер безопасности. Однако организаторы постарались учесть разные направления и тематики мероприятий, которые пройдут на площади Ленина и в Кольцовском сквере", - сообщил представитель мэрии. В частности, по его словам, горожане смогут увидеть танцевальные программы, послушать авторские песни, джазовые и рок-композиции. У Театра оперы и балета вечером выступит певица Ольга Кормухина. "Запланированные мероприятия будут направлены не только на взрослую аудиторию, для детей в этот день организуют уличный спектакль, в течение всего дня будут проводиться мастер-классы, творческие активности. Кроме того, запланированы спортивные и интерактивные мероприятия, благотворительные акции", - сообщил представитель мэрии.
https://ria.ru/20230830/bespilotnik-1893173614.html
воронеж
воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронеж, воронежская область, александр гусев (государственный служащий), ольга кормухина
Воронеж, Воронежская область, Александр Гусев (государственный служащий), Ольга Кормухина
День города в Воронеже пройдет в усеченном формате
День города в Воронеже пройдет в усеченном формате из-за мер безопасности