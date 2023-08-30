https://ria.ru/20230830/voronezh-1893193015.html

День города в Воронеже пройдет в усеченном формате

День города в Воронеже пройдет в усеченном формате - РИА Новости, 30.08.2023

День города в Воронеже пройдет в усеченном формате

Празднование дня города в Воронеже проведут в усеченном формате из-за соблюдения необходимых мер безопасности, сообщил в среду журналистам представитель мэрии. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T15:51

2023-08-30T15:51

2023-08-30T15:51

воронеж

воронежская область

александр гусев (государственный служащий)

ольга кормухина

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ВОРОНЕЖ, 30 авг - РИА Новости. Празднование дня города в Воронеже проведут в усеченном формате из-за соблюдения необходимых мер безопасности, сообщил в среду журналистам представитель мэрии. День города в Воронеже будут отмечать 16 сентября. Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что салюта на день города не будет "по соображениям безопасности, и по этическим соображениям". "В этом году празднование Дня города пройдет в усеченном формате с учетом соблюдения необходимых мер безопасности. Однако организаторы постарались учесть разные направления и тематики мероприятий, которые пройдут на площади Ленина и в Кольцовском сквере", - сообщил представитель мэрии. В частности, по его словам, горожане смогут увидеть танцевальные программы, послушать авторские песни, джазовые и рок-композиции. У Театра оперы и балета вечером выступит певица Ольга Кормухина. "Запланированные мероприятия будут направлены не только на взрослую аудиторию, для детей в этот день организуют уличный спектакль, в течение всего дня будут проводиться мастер-классы, творческие активности. Кроме того, запланированы спортивные и интерактивные мероприятия, благотворительные акции", - сообщил представитель мэрии.

https://ria.ru/20230830/bespilotnik-1893173614.html

воронеж

воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

воронеж, воронежская область, александр гусев (государственный служащий), ольга кормухина