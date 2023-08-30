https://ria.ru/20230830/voprosy-1893276589.html

Лукашенко с Путиным обсудил острые вопросы региональной обстановки

Лукашенко с Путиным обсудил острые вопросы региональной обстановки - РИА Новости, 30.08.2023

Лукашенко с Путиным обсудил острые вопросы региональной обстановки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил по телефону с Владимиром Путиным вопросы региональной и международной обстановки, сообщила пресс-служба главы... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T21:34

2023-08-30T21:34

2023-08-30T21:52

белоруссия

александр лукашенко

касым-жомарт токаев

казахстан

россия

владимир путин

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МИНСК, 30 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил по телефону с Владимиром Путиным вопросы региональной и международной обстановки, сообщила пресс-служба главы республики. "Ряд телефонных разговоров с зарубежными лидерами провел президент Беларуси Александр Лукашенко 30 августа. Актуальные темы двусторонней повестки, а также острые вопросы региональной и международной обстановки обсуждены с президентом России Владимиром Путиным", — говорится в заявлении.Кроме того, Лукашенко побеседовал на тему перспективных направлений развития сотрудничества в разговоре с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Также лидеры двух стран обменялись мнениями по вопросам международной проблематики. Помимо этого, глава белорусского государства поговорил по телефону с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.Как уточнили в пресс-службе, лидеры зарубежных стран при личном общении, а также в посланиях поздравили президента с днем рождения.Ранее сегодня пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Лукашенко во время телефонного разговора подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзнических отношений. Кроме того, российский президент поздравил коллегу с днем рождения. Путин пожелал ему крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.Александр Лукашенко родился 30 августа 1954 года. Сегодня ему исполнилось 69 лет.

https://ria.ru/20230830/lukashenko-1893064196.html

https://ria.ru/20230826/siriya-1892354276.html

белоруссия

казахстан

россия

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белоруссия, александр лукашенко, касым-жомарт токаев, казахстан, россия, владимир путин