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Лукашенко с Путиным обсудил острые вопросы региональной обстановки - РИА Новости, 30.08.2023
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21:34 30.08.2023 (обновлено: 21:52 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/voprosy-1893276589.html
Лукашенко с Путиным обсудил острые вопросы региональной обстановки
Лукашенко с Путиным обсудил острые вопросы региональной обстановки - РИА Новости, 30.08.2023
Лукашенко с Путиным обсудил острые вопросы региональной обстановки
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил по телефону с Владимиром Путиным вопросы региональной и международной обстановки, сообщила пресс-служба главы... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T21:34
2023-08-30T21:52
белоруссия
александр лукашенко
касым-жомарт токаев
казахстан
россия
владимир путин
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МИНСК, 30 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил по телефону с Владимиром Путиным вопросы региональной и международной обстановки, сообщила пресс-служба главы республики. &quot;Ряд телефонных разговоров с зарубежными лидерами провел президент Беларуси Александр Лукашенко 30 августа. Актуальные темы двусторонней повестки, а также острые вопросы региональной и международной обстановки обсуждены с президентом России Владимиром Путиным&quot;, — говорится в заявлении.Кроме того, Лукашенко побеседовал на тему перспективных направлений развития сотрудничества в разговоре с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Также лидеры двух стран обменялись мнениями по вопросам международной проблематики. Помимо этого, глава белорусского государства поговорил по телефону с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.Как уточнили в пресс-службе, лидеры зарубежных стран при личном общении, а также в посланиях поздравили президента с днем рождения.Ранее сегодня пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Лукашенко во время телефонного разговора подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзнических отношений. Кроме того, российский президент поздравил коллегу с днем рождения. Путин пожелал ему крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.Александр Лукашенко родился 30 августа 1954 года. Сегодня ему исполнилось 69 лет.
https://ria.ru/20230830/lukashenko-1893064196.html
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белоруссия, александр лукашенко, касым-жомарт токаев, казахстан, россия, владимир путин
Белоруссия, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Россия, Владимир Путин
Лукашенко с Путиным обсудил острые вопросы региональной обстановки

Лукашенко в среду с Путиным обсудил острые вопросы региональной обстановки

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 30 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил по телефону с Владимиром Путиным вопросы региональной и международной обстановки, сообщила пресс-служба главы республики.
«

"Ряд телефонных разговоров с зарубежными лидерами провел президент Беларуси Александр Лукашенко 30 августа. Актуальные темы двусторонней повестки, а также острые вопросы региональной и международной обстановки обсуждены с президентом России Владимиром Путиным", — говорится в заявлении.

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Путин поздравил Лукашенко с днем рождения
Вчера, 09:06
Кроме того, Лукашенко побеседовал на тему перспективных направлений развития сотрудничества в разговоре с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Также лидеры двух стран обменялись мнениями по вопросам международной проблематики. Помимо этого, глава белорусского государства поговорил по телефону с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
Как уточнили в пресс-службе, лидеры зарубежных стран при личном общении, а также в посланиях поздравили президента с днем рождения.
Ранее сегодня пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Лукашенко во время телефонного разговора подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзнических отношений. Кроме того, российский президент поздравил коллегу с днем рождения. Путин пожелал ему крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.
Александр Лукашенко родился 30 августа 1954 года. Сегодня ему исполнилось 69 лет.
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БелоруссияАлександр ЛукашенкоКасым-Жомарт ТокаевКазахстанРоссияВладимир Путин
 
 
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