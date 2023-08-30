В Кремле прокомментировали сообщения о возможном визите Путина в КНР
Песков: вопрос визита Путина в КНР прорабатывается
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Пока преждевременно сообщать о поездке президента России Владимира Путина в Китай, но между странами действительно прорабатывается достаточно плотный график обмена визитами на разных уровнях, в том числе и на высшем, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее сенатор, экс-посол РФ в КНР Андрей Денисов заявил РИА Новости, что в Китае ожидают приезда Путина в октябре на форум "Один пояс, один путь". Кроме того, в июле помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков сообщал журналистам, что Путин получил приглашение посетить Китай и намерен это сделать в октябре, когда состоится форум "Один пояс-один путь".
"Пока преждевременно об этом сообщать, но могу сказать, что действительно между Россией и Китаем прорабатывается достаточно плотный график обмена визитами на разных уровнях, в том числе и на высшем уровне. И в установленные сроки мы будем информировать вас о таких поездках", - сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли Путин поедет в Китай на форум "Один пояс-один путь".
Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году председателем КНР для активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились 152 государства и более 30 международных организаций.