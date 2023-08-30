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В Кремле прокомментировали сообщения о возможном визите Путина в КНР - РИА Новости, 30.08.2023
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13:05 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/vizit-1893139407.html
В Кремле прокомментировали сообщения о возможном визите Путина в КНР
В Кремле прокомментировали сообщения о возможном визите Путина в КНР - РИА Новости, 30.08.2023
В Кремле прокомментировали сообщения о возможном визите Путина в КНР
Пока преждевременно сообщать о поездке президента России Владимира Путина в Китай, но между странами действительно прорабатывается достаточно плотный график... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T13:05
2023-08-30T13:05
китай
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Пока преждевременно сообщать о поездке президента России Владимира Путина в Китай, но между странами действительно прорабатывается достаточно плотный график обмена визитами на разных уровнях, в том числе и на высшем, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее сенатор, экс-посол РФ в КНР Андрей Денисов заявил РИА Новости, что в Китае ожидают приезда Путина в октябре на форум "Один пояс, один путь". Кроме того, в июле помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков сообщал журналистам, что Путин получил приглашение посетить Китай и намерен это сделать в октябре, когда состоится форум "Один пояс-один путь". "Пока преждевременно об этом сообщать, но могу сказать, что действительно между Россией и Китаем прорабатывается достаточно плотный график обмена визитами на разных уровнях, в том числе и на высшем уровне. И в установленные сроки мы будем информировать вас о таких поездках", - сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли Путин поедет в Китай на форум "Один пояс-один путь". Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году председателем КНР для активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились 152 государства и более 30 международных организаций.
https://ria.ru/20230710/si-1883224532.html
китай
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китай, россия, владимир путин, дмитрий песков
Китай, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали сообщения о возможном визите Путина в КНР

Песков: вопрос визита Путина в КНР прорабатывается

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Пока преждевременно сообщать о поездке президента России Владимира Путина в Китай, но между странами действительно прорабатывается достаточно плотный график обмена визитами на разных уровнях, в том числе и на высшем, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее сенатор, экс-посол РФ в КНР Андрей Денисов заявил РИА Новости, что в Китае ожидают приезда Путина в октябре на форум "Один пояс, один путь". Кроме того, в июле помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков сообщал журналистам, что Путин получил приглашение посетить Китай и намерен это сделать в октябре, когда состоится форум "Один пояс-один путь".
"Пока преждевременно об этом сообщать, но могу сказать, что действительно между Россией и Китаем прорабатывается достаточно плотный график обмена визитами на разных уровнях, в том числе и на высшем уровне. И в установленные сроки мы будем информировать вас о таких поездках", - сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли Путин поедет в Китай на форум "Один пояс-один путь".
Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году председателем КНР для активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились 152 государства и более 30 международных организаций.
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