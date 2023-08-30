https://ria.ru/20230830/vizit-1893139407.html

В Кремле прокомментировали сообщения о возможном визите Путина в КНР

В Кремле прокомментировали сообщения о возможном визите Путина в КНР - РИА Новости, 30.08.2023

В Кремле прокомментировали сообщения о возможном визите Путина в КНР

Пока преждевременно сообщать о поездке президента России Владимира Путина в Китай, но между странами действительно прорабатывается достаточно плотный график... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T13:05

2023-08-30T13:05

2023-08-30T13:05

китай

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Пока преждевременно сообщать о поездке президента России Владимира Путина в Китай, но между странами действительно прорабатывается достаточно плотный график обмена визитами на разных уровнях, в том числе и на высшем, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее сенатор, экс-посол РФ в КНР Андрей Денисов заявил РИА Новости, что в Китае ожидают приезда Путина в октябре на форум "Один пояс, один путь". Кроме того, в июле помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков сообщал журналистам, что Путин получил приглашение посетить Китай и намерен это сделать в октябре, когда состоится форум "Один пояс-один путь". "Пока преждевременно об этом сообщать, но могу сказать, что действительно между Россией и Китаем прорабатывается достаточно плотный график обмена визитами на разных уровнях, в том числе и на высшем уровне. И в установленные сроки мы будем информировать вас о таких поездках", - сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли Путин поедет в Китай на форум "Один пояс-один путь". Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году председателем КНР для активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились 152 государства и более 30 международных организаций.

https://ria.ru/20230710/si-1883224532.html

китай

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

китай, россия, владимир путин, дмитрий песков