https://ria.ru/20230830/versii-1893144104.html

В Кремле прокомментировали версии о причинах ЧП с самолетом Пригожина

В Кремле прокомментировали версии о причинах ЧП с самолетом Пригожина - РИА Новости, 30.08.2023

В Кремле прокомментировали версии о причинах ЧП с самолетом Пригожина

Рассматриваются разные версии происшествия с самолетом основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, среди них - преднамеренное злодеяние, необходимо дождаться... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T13:27

2023-08-30T13:27

2023-08-30T17:38

крушение частного самолета в тверской области

происшествия

евгений пригожин

дмитрий песков

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Рассматриваются разные версии происшествия с самолетом основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, среди них - преднамеренное злодеяние, необходимо дождаться результатов расследования СК РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду. Во время общения с прессой Песков сообщил, что сейчас идет российское расследование, а о международном расследовании речи быть не может в связи с тем, что в нынешних обстоятельствах сложилась "совсем другая ситуация" с данной авиакатастрофой. "Поскольку нет выводов расследования, то я вам не могу это точно сформулировать, но очевидно что существуют разные версии, среди которых версия, вы знаете о чем идет речь, скажем так, преднамеренное злодеяние и так далее. Поэтому давайте все-таки дождемся результатов нашего российского расследования, которое ведет Следственный комитет", - пояснил Песков. По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Позднее СК РФ сообщил, что личности всех десяти погибших при крушении самолета в Тверской области установлены, они соответствуют списку, заявленному в полётном листе. Среди пассажиров значился и Евгений Пригожин. Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту. Следственный комитет России после ЧП завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20230825/lukashenko-1892266540.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

крушение частного самолета в тверской области, происшествия, евгений пригожин, дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф)