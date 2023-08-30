https://ria.ru/20230830/uragan-1893187778.html

Ураган "Идалия" обрушился на побережье Флориды

Ураган "Идалия" обрушился на побережье Флориды - РИА Новости, 30.08.2023

Ураган "Идалия" обрушился на побережье Флориды

Ураган "Идалия" обрушился на побережье американского штата Флорида, сообщает Национальный центр по слежению за ураганами США (NHC). РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T15:36

2023-08-30T15:36

2023-08-30T15:36

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Ураган "Идалия" обрушился на побережье американского штата Флорида, сообщает Национальный центр по слежению за ураганами США (NHC). "Чрезвычайно опасный ураган "Идалия", которому присвоена третья категория, обрушился на побережье (района - ред.) Биг-Бенд в штате Флорида", - говорится в сообщении центра на странице в X (бывшая соцсеть Twitter). По данным метеорологов, сейчас ураган движется со скоростью 30 километров в час, порывы ветра достигают 205 километров в час. Ранее издание Navy Times сообщило, что военно-морские силы США эвакуируют корабли и самолеты из штата Флорида в ожидании урагана "Идалия". Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая опасная, категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.

https://ria.ru/20230829/shtorm-1892908103.html

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в мире, флорида, twitter, сша