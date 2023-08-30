Ураган "Идалия" обрушился на побережье Флориды
Чрезвычайно опасный ураган "Идалия" обрушился на побережье Флориды в США
© AP Photo / FDOTЗатопленная автомагистраль в штате Флорида во время урагана Идалия
© AP Photo / FDOT
Затопленная автомагистраль в штате Флорида во время урагана Идалия
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Ураган "Идалия" обрушился на побережье американского штата Флорида, сообщает Национальный центр по слежению за ураганами США (NHC).
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"Чрезвычайно опасный ураган "Идалия", которому присвоена третья категория, обрушился на побережье (района - ред.) Биг-Бенд в штате Флорида", - говорится в сообщении центра на странице в X (бывшая соцсеть Twitter).
По данным метеорологов, сейчас ураган движется со скоростью 30 километров в час, порывы ветра достигают 205 километров в час.
Ранее издание Navy Times сообщило, что военно-морские силы США эвакуируют корабли и самолеты из штата Флорида в ожидании урагана "Идалия".
Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая опасная, категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.