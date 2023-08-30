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У Канарских островов перехватили судно с более чем шестью тоннами гашиша
У Канарских островов перехватили судно с более чем шестью тоннами гашиша - РИА Новости, 30.08.2023
У Канарских островов перехватили судно с более чем шестью тоннами гашиша
Полиция Испании к югу от Канарских островов перехватила судно, на котором находилось более шести тонн гашиша, говорится в распространенном в среду пресс-релизе... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T17:16
2023-08-30T17:16
2023-08-30T17:16
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МАДРИД, 30 авг - РИА Новости. Полиция Испании к югу от Канарских островов перехватила судно, на котором находилось более шести тонн гашиша, говорится в распространенном в среду пресс-релизе правоохранительных органов королевства. "Агенты Национальной полиции и Службы таможенного надзора Налогового агентства перехватили на юге Канарских островов судно, на которое было загружено более чем шесть тонн гашиша", - говорится в сообщении. Согласно полиции, в результате операции была ликвидирована транснациональная преступная организация, базирующаяся в Нидерландах. Кроме того, были задержаны пять человек, в том числе глава международной сети, который несколько месяцев находился в бегах. В провинциях Аликанте, Мурсия, Лас-Пальмас и Мадрид было проведено шесть обысков, в ходе которых, в частности, было изъято более 35 тысяч евро наличными, две лодки и автомобиль. В ходе одного из обысков в промышленном здании в одном из городов Мурсии была ликвидирована подпольная лаборатория по разработке синтетических наркотиков.
https://ria.ru/20230824/gashish-1891948659.html
https://ria.ru/20230830/gashish-1893102587.html
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в мире, канарские острова, мурсия (регион), испания
В мире, Канарские острова, Мурсия (регион), Испания
У Канарских островов перехватили судно с более чем шестью тоннами гашиша
К югу от Канарских островов перехватили судно с более чем шестью тоннами гашиша