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Генсек НАТО заявил, что его полномочия больше не будут продлевать - РИА Новости, 30.08.2023
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22:53 30.08.2023 (обновлено: 23:23 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/stoltenberg-1893283130.html
Генсек НАТО заявил, что его полномочия больше не будут продлевать
Генсек НАТО заявил, что его полномочия больше не будут продлевать - РИА Новости, 30.08.2023
Генсек НАТО заявил, что его полномочия больше не будут продлевать
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью телеканалу CNN, что его полномочия продлили в июле в последний раз. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T22:53
2023-08-30T23:23
в мире
йенс столтенберг
нато
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью телеканалу CNN, что его полномочия продлили в июле в последний раз.&quot;Да, это мое последнее продление&quot;, — подчеркнул он.Страны — члены НАТО 4 июля продлили полномочия Столтенберга на посту главы альянса еще на год, до 1 октября 2024-го. Он бессменно руководит блоком с октября 2014 года. Июльское продление его полномочий стало уже четвертым по счету.Столтенберг должен был покинуть кресло генсека 1 октября 2022 года, но в марте 2022-го лидеры стран альянса на саммите приняли решение продлить его мандат до 30 сентября 2023 года на фоне событий вокруг Украины.Как заявлял сам Столтенберг, он не планирует работать генсеком НАТО после сентября 2023-го. При этом СМИ сообщали, что найти ему преемника за прошедший год не удалось из-за разногласий между союзниками.Дольше всего на посту генсека НАТО находился нидерландец Йозеф Лунс, который пробыл в должности 13 лет с 1971 года. Столтенберг с девятилетним сроком пока находится на втором месте.
https://ria.ru/20230626/nato-1880352224.html
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в мире, йенс столтенберг, нато
В мире, Йенс Столтенберг, НАТО
Генсек НАТО заявил, что его полномочия больше не будут продлевать

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что в июле его полномочия продлили последний раз

© AP Photo / Markus Schreiber Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Генсек НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью телеканалу CNN, что его полномочия продлили в июле в последний раз.
«

"Да, это мое последнее продление", — подчеркнул он.

Страны — члены НАТО 4 июля продлили полномочия Столтенберга на посту главы альянса еще на год, до 1 октября 2024-го. Он бессменно руководит блоком с октября 2014 года. Июльское продление его полномочий стало уже четвертым по счету.
Столтенберг должен был покинуть кресло генсека 1 октября 2022 года, но в марте 2022-го лидеры стран альянса на саммите приняли решение продлить его мандат до 30 сентября 2023 года на фоне событий вокруг Украины.
Как заявлял сам Столтенберг, он не планирует работать генсеком НАТО после сентября 2023-го. При этом СМИ сообщали, что найти ему преемника за прошедший год не удалось из-за разногласий между союзниками.
Дольше всего на посту генсека НАТО находился нидерландец Йозеф Лунс, который пробыл в должности 13 лет с 1971 года. Столтенберг с девятилетним сроком пока находится на втором месте.
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