https://ria.ru/20230830/stoltenberg-1893283130.html

Генсек НАТО заявил, что его полномочия больше не будут продлевать

Генсек НАТО заявил, что его полномочия больше не будут продлевать - РИА Новости, 30.08.2023

Генсек НАТО заявил, что его полномочия больше не будут продлевать

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью телеканалу CNN, что его полномочия продлили в июле в последний раз. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T22:53

2023-08-30T22:53

2023-08-30T23:23

в мире

йенс столтенберг

нато

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью телеканалу CNN, что его полномочия продлили в июле в последний раз."Да, это мое последнее продление", — подчеркнул он.Страны — члены НАТО 4 июля продлили полномочия Столтенберга на посту главы альянса еще на год, до 1 октября 2024-го. Он бессменно руководит блоком с октября 2014 года. Июльское продление его полномочий стало уже четвертым по счету.Столтенберг должен был покинуть кресло генсека 1 октября 2022 года, но в марте 2022-го лидеры стран альянса на саммите приняли решение продлить его мандат до 30 сентября 2023 года на фоне событий вокруг Украины.Как заявлял сам Столтенберг, он не планирует работать генсеком НАТО после сентября 2023-го. При этом СМИ сообщали, что найти ему преемника за прошедший год не удалось из-за разногласий между союзниками.Дольше всего на посту генсека НАТО находился нидерландец Йозеф Лунс, который пробыл в должности 13 лет с 1971 года. Столтенберг с девятилетним сроком пока находится на втором месте.

https://ria.ru/20230626/nato-1880352224.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, йенс столтенберг, нато