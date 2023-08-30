Рейтинг@Mail.ru
Контрбатарейной борьбе отводят важную роль в СВО, заявил Шойгу - РИА Новости, 30.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:47 30.08.2023 (обновлено: 17:46 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/shoygu-1893172790.html
Контрбатарейной борьбе отводят важную роль в СВО, заявил Шойгу
Контрбатарейной борьбе отводят важную роль в СВО, заявил Шойгу - РИА Новости, 30.08.2023
Контрбатарейной борьбе отводят важную роль в СВО, заявил Шойгу
В СВО сегодня важнейшая роль отводится контрбатарейной борьбе и обеспечению группировки ВС РФ всем необходимым для её ведения, заявил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T14:47
2023-08-30T17:46
специальная военная операция на украине
безопасность
концерн пво "алмаз-антей"
сергей шойгу
ян новиков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893226557_0:0:2599:1462_1920x0_80_0_0_c210638e3ec3b346045d45e50938fa0d.jpg
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. В СВО сегодня важнейшая роль отводится контрбатарейной борьбе и обеспечению группировки ВС РФ всем необходимым для её ведения, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам посещения предприятия Концерна ВКО "Алмаз-Антей" в Тульской области. "В ходе специальной военной операции важнейшая роль отводится, на сегодняшний день, контрбатарейной борьбе и обеспечению нашей группировки всем необходимым для её ведения. Это системы артиллерийской разведки в комплексе со средствами поражения, которые нам необходимы на сегодняшний день для ведения эффективной контрбатарейной борьбы", – сказал Шойгу на совещании по итогам рабочей поездки на предприятие. Гендиректор Концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков доложил главе военного ведомства о наращивании темпов производства и поставок современных средств контрбатарейной борьбы в соединения и части ВС РФ, выполняющие задачи в зоне СВО.
https://ria.ru/20230815/armiya-1890115204.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893226557_47:0:2358:1733_1920x0_80_0_0_3f872a958797f286a93234e7f6ea6036.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, концерн пво "алмаз-антей", сергей шойгу, ян новиков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Сергей Шойгу, Ян Новиков
Контрбатарейной борьбе отводят важную роль в СВО, заявил Шойгу

Шойгу: контрбатарейной борьбе отводят важную роль в СВО на сегодняшний день

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу и генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков во время посещения предприятия, входящего в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". 30 августа 2023
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генеральный директор АО Концерн ВКО Алмаз-Антей Ян Новиков во время посещения предприятия, входящего в состав АО Концерн ВКО Алмаз-Антей. 30 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков во время посещения предприятия, входящего в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". 30 августа 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. В СВО сегодня важнейшая роль отводится контрбатарейной борьбе и обеспечению группировки ВС РФ всем необходимым для её ведения, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам посещения предприятия Концерна ВКО "Алмаз-Антей" в Тульской области.
"В ходе специальной военной операции важнейшая роль отводится, на сегодняшний день, контрбатарейной борьбе и обеспечению нашей группировки всем необходимым для её ведения. Это системы артиллерийской разведки в комплексе со средствами поражения, которые нам необходимы на сегодняшний день для ведения эффективной контрбатарейной борьбы", – сказал Шойгу на совещании по итогам рабочей поездки на предприятие.
Гендиректор Концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков доложил главе военного ведомства о наращивании темпов производства и поставок современных средств контрбатарейной борьбы в соединения и части ВС РФ, выполняющие задачи в зоне СВО.
Танк Т-14 Армата на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
На "Армии" представили новую систему контрбатарейной борьбы
15 августа, 09:15
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"Сергей ШойгуЯн Новиков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала