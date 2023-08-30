Контрбатарейной борьбе отводят важную роль в СВО, заявил Шойгу
Шойгу: контрбатарейной борьбе отводят важную роль в СВО на сегодняшний день
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу и генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков во время посещения предприятия, входящего в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". 30 августа 2023
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков во время посещения предприятия, входящего в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". 30 августа 2023
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. В СВО сегодня важнейшая роль отводится контрбатарейной борьбе и обеспечению группировки ВС РФ всем необходимым для её ведения, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам посещения предприятия Концерна ВКО "Алмаз-Антей" в Тульской области.
"В ходе специальной военной операции важнейшая роль отводится, на сегодняшний день, контрбатарейной борьбе и обеспечению нашей группировки всем необходимым для её ведения. Это системы артиллерийской разведки в комплексе со средствами поражения, которые нам необходимы на сегодняшний день для ведения эффективной контрбатарейной борьбы", – сказал Шойгу на совещании по итогам рабочей поездки на предприятие.
Гендиректор Концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков доложил главе военного ведомства о наращивании темпов производства и поставок современных средств контрбатарейной борьбы в соединения и части ВС РФ, выполняющие задачи в зоне СВО.