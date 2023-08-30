https://ria.ru/20230830/shoygu-1893172790.html

Контрбатарейной борьбе отводят важную роль в СВО, заявил Шойгу

Контрбатарейной борьбе отводят важную роль в СВО, заявил Шойгу - РИА Новости, 30.08.2023

Контрбатарейной борьбе отводят важную роль в СВО, заявил Шойгу

В СВО сегодня важнейшая роль отводится контрбатарейной борьбе и обеспечению группировки ВС РФ всем необходимым для её ведения, заявил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T14:47

2023-08-30T14:47

2023-08-30T17:46

специальная военная операция на украине

безопасность

концерн пво "алмаз-антей"

сергей шойгу

ян новиков

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. В СВО сегодня важнейшая роль отводится контрбатарейной борьбе и обеспечению группировки ВС РФ всем необходимым для её ведения, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам посещения предприятия Концерна ВКО "Алмаз-Антей" в Тульской области. "В ходе специальной военной операции важнейшая роль отводится, на сегодняшний день, контрбатарейной борьбе и обеспечению нашей группировки всем необходимым для её ведения. Это системы артиллерийской разведки в комплексе со средствами поражения, которые нам необходимы на сегодняшний день для ведения эффективной контрбатарейной борьбы", – сказал Шойгу на совещании по итогам рабочей поездки на предприятие. Гендиректор Концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков доложил главе военного ведомства о наращивании темпов производства и поставок современных средств контрбатарейной борьбы в соединения и части ВС РФ, выполняющие задачи в зоне СВО.

https://ria.ru/20230815/armiya-1890115204.html

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безопасность, концерн пво "алмаз-антей", сергей шойгу, ян новиков