Рейтинг@Mail.ru
Шойгу поручил нарастить производство РЛС для нужд спецоперации - РИА Новости, 30.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 30.08.2023 (обновлено: 20:03 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/shoygu-1893172419.html
Шойгу поручил нарастить производство РЛС для нужд спецоперации
Шойгу поручил нарастить производство РЛС для нужд спецоперации - РИА Новости, 30.08.2023
Шойгу поручил нарастить производство РЛС для нужд спецоперации
Министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу нарастить производство и ремонт средств радиолокационного обнаружения, применяемых в рамках СВО, сообщили в... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T14:46
2023-08-30T20:03
безопасность
россия
сергей шойгу
концерн пво "алмаз-антей"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881892510_0:146:2773:1706_1920x0_80_0_0_8a0fa63753669a34d44e9ec948ad834b.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу нарастить производство и ремонт средств радиолокационного обнаружения, применяемых в рамках СВО, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России.Такое поручение он дал во время поездки на одно из предприятий концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", где он проверил выполнение гособоронзаказа."По итогам работы генерал армии Сергей Шойгу провел совещание с участием руководства предприятия и профильных органов военного управления. Глава российского военного ведомства поставил задачу по наращиванию производства и ремонту средств радиолокационного обнаружения, применяемых в интересах проведения специальной военной операции", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230816/kontrakt-1890424281.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881892510_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f47aab30b8e1b63cae67df05cdc5b31f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, сергей шойгу, концерн пво "алмаз-антей"
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
Шойгу поручил нарастить производство РЛС для нужд спецоперации

Шойгу потребовал от ВПК нарастить производство РЛС для нужд спецоперации

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу нарастить производство и ремонт средств радиолокационного обнаружения, применяемых в рамках СВО, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России.
Такое поручение он дал во время поездки на одно из предприятий концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", где он проверил выполнение гособоронзаказа.
"По итогам работы генерал армии Сергей Шойгу провел совещание с участием руководства предприятия и профильных органов военного управления. Глава российского военного ведомства поставил задачу по наращиванию производства и ремонту средств радиолокационного обнаружения, применяемых в интересах проведения специальной военной операции", — говорится в сообщении.
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Тор-М2 на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Волгограде - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Минобороны заключило контракт на поставку ЗРК "Тор-М2"
16 августа, 15:36
 
БезопасностьРоссияСергей ШойгуКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала