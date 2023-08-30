https://ria.ru/20230830/shoygu-1893172419.html
Шойгу поручил нарастить производство РЛС для нужд спецоперации
Шойгу поручил нарастить производство РЛС для нужд спецоперации - РИА Новости, 30.08.2023
Шойгу поручил нарастить производство РЛС для нужд спецоперации
Министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу нарастить производство и ремонт средств радиолокационного обнаружения, применяемых в рамках СВО, сообщили в... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T14:46
2023-08-30T14:46
2023-08-30T20:03
безопасность
россия
сергей шойгу
концерн пво "алмаз-антей"
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу нарастить производство и ремонт средств радиолокационного обнаружения, применяемых в рамках СВО, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России.Такое поручение он дал во время поездки на одно из предприятий концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", где он проверил выполнение гособоронзаказа."По итогам работы генерал армии Сергей Шойгу провел совещание с участием руководства предприятия и профильных органов военного управления. Глава российского военного ведомства поставил задачу по наращиванию производства и ремонту средств радиолокационного обнаружения, применяемых в интересах проведения специальной военной операции", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230816/kontrakt-1890424281.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу, концерн пво "алмаз-антей"
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
Шойгу поручил нарастить производство РЛС для нужд спецоперации
Шойгу потребовал от ВПК нарастить производство РЛС для нужд спецоперации