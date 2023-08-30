https://ria.ru/20230830/shoygu-1893172419.html

Шойгу поручил нарастить производство РЛС для нужд спецоперации

Шойгу поручил нарастить производство РЛС для нужд спецоперации - РИА Новости, 30.08.2023

Шойгу поручил нарастить производство РЛС для нужд спецоперации

Министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу нарастить производство и ремонт средств радиолокационного обнаружения, применяемых в рамках СВО, сообщили в... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T14:46

2023-08-30T14:46

2023-08-30T20:03

безопасность

россия

сергей шойгу

концерн пво "алмаз-антей"

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу нарастить производство и ремонт средств радиолокационного обнаружения, применяемых в рамках СВО, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России.Такое поручение он дал во время поездки на одно из предприятий концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", где он проверил выполнение гособоронзаказа."По итогам работы генерал армии Сергей Шойгу провел совещание с участием руководства предприятия и профильных органов военного управления. Глава российского военного ведомства поставил задачу по наращиванию производства и ремонту средств радиолокационного обнаружения, применяемых в интересах проведения специальной военной операции", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230816/kontrakt-1890424281.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, сергей шойгу, концерн пво "алмаз-антей"