https://ria.ru/20230830/sanktsii-1893219887.html

Швейцария не присоединится к санкциям по делам Навального и Кара-Мурзы*

Швейцария не присоединится к санкциям по делам Навального и Кара-Мурзы* - РИА Новости, 30.08.2023

Швейцария не присоединится к санкциям по делам Навального и Кара-Мурзы*

Швейцария решила не присоединяться к санкциям ЕС в отношении физических и юридических лиц, введенными в связи с делами Алексея Навального и Владимира... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T17:29

2023-08-30T17:29

2023-08-30T17:29

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ЖЕНЕВА, 30 авг – РИА Новости. Швейцария решила не присоединяться к санкциям ЕС в отношении физических и юридических лиц, введенными в связи с делами Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзы* в июне и в июле 2023 года, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета. "Федеральный совет 30 августа 2023 года решил отказаться от присоединения к мерам, принятым в рамках режима санкций ЕС в области прав человека в связи с делами Навального и Кара-Мурзы*", - сказано в документе.Власти уточняют, что в будущем федеральный совет продолжит принимать решения в каждом конкретном случае о присоединении к мерам, принятым ЕС в рамках его тематических санкционных режимов. В июне Евросоюз ввел санкции против девяти россиян в рамках режима за "нарушения прав человека" после внесения приговора Владимиру Кара-Мурзе* за госизмену и распространение фейков про российскую армию. В июле ЕС также внес 12 физических лиц и пять организаций из России в санкционный список за нарушение прав человека в рамках дела Навального. "Проведя взвешивание интересов на основе различных критериев, относящихся к сфере внешней политики и права, Федеральный совет решил не присоединяться к этим санкциям", - подчеркивается в заявлении. Глобальный режим санкций ЕС за серьезные нарушения в области прав человека был введен в действие 8 декабря 2020 года. Разработку режима в 2019 году инициировал глава евродипломатии Жозеп Боррель. В настоящее время режим действует до 8 декабря 2023 года. В числе фигурантов находится несколько десятков граждан разных стран, включая Россию. Режим предусматривает ограничительные меры за нарушение основных свобод и прав человека, в том числе свободы совести, права на мирные собрания, а также за геноцид, пытки, торговлю людьми, сексуальное насилие. Он включает замораживание активов и экономических ресурсов на территории ЕС, принадлежащих лицам и организациям, ответственным за серьезное нарушение прав человека. Государства ЕС должны принимать необходимые меры для недопущения въезда или транзита через свою территорию физических лиц, внесенных в санкционный список. Мосгорсуд 17 апреля проговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ и осуществлении деятельности нежелательной НПО. Кара-Мурза*, по данным следствия, в палате представителей американского штата Аризона "по мотивам политической ненависти" огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине. Позднее в его отношении возбудили второе уголовное дело – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной". Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ "Госизмена", санкция которой предусматривает до 20 лет колонии. Ему вменяют три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США. Все три дела объединены в одно производство, расследование вел Следственный комитет РФ. В июле первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на приговор Владимиру Кара-Мурзе*. Кроме срока в колонии строгого режима Кара-Мурзе* назначили штраф в 400 тысяч рублей, ограничение свободы на полтора года и запрет заниматься журналистикой семь лет, оба последних наказания актуальны после освобождения. В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте прошлого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей. В мае Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20230804/navalnyy-1888244598.html

https://ria.ru/20230731/kara-murza-1887435760.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230731/sanktsii-1887466807.html

https://ria.ru/20230806/slova-1888520253.html

https://ria.ru/20230713/milov-1883971436.html

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