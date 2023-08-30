https://ria.ru/20230830/rst-1893200149.html

Туроператоры назвали регионы России с самыми дорогими отелями и санаториями

Туроператоры назвали регионы России с самыми дорогими отелями и санаториями - РИА Новости, 30.08.2023

Туроператоры назвали регионы России с самыми дорогими отелями и санаториями

Стоимость размещения на отдых в России, в том числе в отелях и санаториях, этим летом выросла на 10,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T16:18

2023-08-30T16:18

2023-08-30T16:18

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Стоимость размещения на отдых в России, в том числе в отелях и санаториях, этим летом выросла на 10,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, средняя цена ночи в отеле достигла 7,8 тысячи рублей, среди рекордов – пребывание в Санкт-Петербурге в период проведения ПМЭФ, которое обошлось в 741 тысячу рублей. Об этом рассказал на пресс-конференции президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. "Общий рост цен по стране составил 10,7 процента. Средняя цена ночи в этом летнем сезоне (период июнь-август ред.) стала равна 7 815 рублям", – сообщил Уманский. При этом он отметил, что наибольший рост стоимости показали санатории – 15,9 процента. "К большому сожалению, новых санаториев у нас в стране не появляется. Хороших мало и, следовательно, этот повышенный спрос из-за пандемии и ограничений, связанных с выездом за рубеж, приводит к тому, что выросший спрос отражается на росте стоимости", – пояснил президент РСТ. Он уточнил, что средняя стоимость одного номера в санатории в сутки составила порядка 11 тысяч рублей. Уманский также назвал регионы России с максимальной стоимостью размещения: Алтай, Ленинградская область и Краснодарский край. "Зафиксированы следующие рекорды. В Санкт-Петербурге размещение одного человека на четыре ночи в период проведения ПМЭФ составило 741 тысячу рублей. Но это не самая рекордная стоимость в этом сезоне. Максимальный рекорд был зафиксирован в Крыму – отдых шести человек на 14 дней обошелся в 4,9 миллиона рублей", – сказал он. Минимальная стоимость размещения, по его слова, была зафиксирована в отелях Калмыкии, Курской области и Еврейской автономной области.

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новости - туризм, россия, санкт-петербург, ленинградская область, российский союз туриндустрии (рст), отдых в россии