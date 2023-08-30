https://ria.ru/20230830/rst-1893192883.html

В РСТ рассказали, сколько россиян этим летом отдохнули за рубежом

В РСТ рассказали, сколько россиян этим летом отдохнули за рубежом - РИА Новости, 30.08.2023

В РСТ рассказали, сколько россиян этим летом отдохнули за рубежом

Порядка пяти миллионов россиян этим летом отдохнули за рубежом, при этом Турция осталась самым популярным направлением – ее посетили около 2,6 миллиона... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T15:56

2023-08-30T15:56

2023-08-30T15:56

туризм

новости - туризм

турция

абхазия

оаэ

дмитрий горин

российский союз туриндустрии (рст)

отдых в россии

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Порядка пяти миллионов россиян этим летом отдохнули за рубежом, при этом Турция осталась самым популярным направлением – ее посетили около 2,6 миллиона туристов, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин на пресс-конференции, посвященной итогам летнего туристического сезона.По словам вице-президента РСТ, среди туристов лидируют Турция – ее посетили не менее 2,6 миллиона россиян – и Абхазия (1,2 миллиона). Также спросом пользовались ОАЭ (350 тысяч россиян), Египет (300 тысяч), Таиланд (180 тысяч), Мальдивы (55 тысяч), Куба (35 тысяч), Шри-Ланка (27 тысяч) и Сейшелы (11 тысяч). При этом зарубежные туры из РФ с начала года подорожали в среднем на 20-40 процентов в зависимости от направления, заявил на пресс-конференции вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин."Средний коэффициент повышения цен для международных путешествий составил около 20-40 процентов в зависимости от направления и изменения цен, которые были, например, в Турции", – сказал Горин."В международном туризме важен процесс взаимодействия с нашими авиационными коллегами. Количество выкупленных самолетов и поставленных на российский учет растет: если в прошлый летний туристический сезон из 800 самолетов было всего 44 самолета иностранного производства, которые могли без рисков летать за рубеж, то в этом сезоне мы оперируем только российскими авиакомпаниями, не считая иностранных – 260 самолетов, которые выполняют, в том числе, и новые маршруты", – пояснил Горин. Он добавил, что в скором времени стартуют продажи в Индонезию и Гонконг.

https://ria.ru/20230830/turist-1893157723.html

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новости - туризм, турция, абхазия, оаэ, дмитрий горин, российский союз туриндустрии (рст), отдых в россии