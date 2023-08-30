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"Алмаз-Антей" в разы нарастил выпуск контрбатарейных РЛС
"Алмаз-Антей" в разы нарастил выпуск контрбатарейных РЛС - РИА Новости, 30.08.2023
"Алмаз-Антей" в разы нарастил выпуск контрбатарейных РЛС
Концерн ВКО "Алмаз-Антей" в разы нарастил выпуск средств контрбатарейной борьбы в разы и их поставку в войска, выполняющие задачи спецоперации, об этом... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T14:48
2023-08-30T14:48
2023-08-30T14:48
безопасность
россия
тульская область
ян новиков
сергей шойгу
концерн пво "алмаз-антей"
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" в разы нарастил выпуск средств контрбатарейной борьбы в разы и их поставку в войска, выполняющие задачи спецоперации, об этом гендиректор концерна Ян Новиков доложил министр обороны России Сергею Шойгу в ходе визита министра на завод в Тульской области, сообщили в среду в Минобороны России. По данным ведомства, гендиректор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков доложил Сергею Шойгу о наращивании темпов производства и поставок современных средств контрбатарейной борьбы в соединения и части Вооруженных сил России, "выполняющие задачи в зоне специальной военной операции". "Руководитель предприятия доложил министру обороны РФ, что за счет проведенной за последние два года реконструкции и технического перевооружения, потенциальные производственные мощности по всей номенклатуре выпускаемой продукции увеличились в разы. Эффективные инженерные решения и увеличение рабочих смен позволили повысить качество изготовления продукции и снизить временные показатели ее производства", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230731/gaz-1887271187.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, тульская область, ян новиков, сергей шойгу, концерн пво "алмаз-антей"
Безопасность, Россия, Тульская область, Ян Новиков, Сергей Шойгу, Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
"Алмаз-Антей" в разы нарастил выпуск контрбатарейных РЛС
"Алмаз-Антей" в разы нарастил выпуск контрбатарейных РЛС и их поставку в войска