https://ria.ru/20230830/rls-1893173229.html

"Алмаз-Антей" в разы нарастил выпуск контрбатарейных РЛС

"Алмаз-Антей" в разы нарастил выпуск контрбатарейных РЛС - РИА Новости, 30.08.2023

"Алмаз-Антей" в разы нарастил выпуск контрбатарейных РЛС

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" в разы нарастил выпуск средств контрбатарейной борьбы в разы и их поставку в войска, выполняющие задачи спецоперации, об этом... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T14:48

2023-08-30T14:48

2023-08-30T14:48

безопасность

россия

тульская область

ян новиков

сергей шойгу

концерн пво "алмаз-антей"

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" в разы нарастил выпуск средств контрбатарейной борьбы в разы и их поставку в войска, выполняющие задачи спецоперации, об этом гендиректор концерна Ян Новиков доложил министр обороны России Сергею Шойгу в ходе визита министра на завод в Тульской области, сообщили в среду в Минобороны России. По данным ведомства, гендиректор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков доложил Сергею Шойгу о наращивании темпов производства и поставок современных средств контрбатарейной борьбы в соединения и части Вооруженных сил России, "выполняющие задачи в зоне специальной военной операции". "Руководитель предприятия доложил министру обороны РФ, что за счет проведенной за последние два года реконструкции и технического перевооружения, потенциальные производственные мощности по всей номенклатуре выпускаемой продукции увеличились в разы. Эффективные инженерные решения и увеличение рабочих смен позволили повысить качество изготовления продукции и снизить временные показатели ее производства", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230731/gaz-1887271187.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, тульская область, ян новиков, сергей шойгу, концерн пво "алмаз-антей"