https://ria.ru/20230830/raketa-1893261896.html
КНДР запустила две баллистических ракеты в сторону Японского моря
КНДР запустила две баллистических ракеты в сторону Японского моря - РИА Новости, 30.08.2023
КНДР запустила две баллистических ракеты в сторону Японского моря
КНДР в среду запустила две баллистических ракеты в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T20:04
2023-08-30T20:04
2023-08-30T20:04
японское море
южная корея
сша
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. КНДР в среду запустила две баллистических ракеты в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи. "Наша армия 30 августа с 23:40 до 23:50 зафиксировала запуск Северной Кореей двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря из района Сунан", - говорится в сообщении военных. По данным ОКНШ, обе ракеты пролетели порядка 360 километров, после чего упали в море. Их детальные характеристики анализируются разведывательными органами Южной Кореи и США. Последний пуск баллистических ракет Северной Кореей состоялся 24 июля, тогда в сторону Японского моря были также запущены две ракеты малой дальности. Как отмечает агентство Ренхап, нынешний запуск может быть реакцией Пхеньяна на проведение Южной Кореей и США с 21 по 31 августа ежегодных совместных военных учений "Ыльчи фридом шилд" (Ulchi Freedom Shield, UFS). Ранее южнокорейское министерство обороны сообщило, что Сеул и Вашингтон в рамках UFS провели в среду учения авиации с участием как минимум одного стратегического бомбардировщика B-1B. По данным Ренхап, сейчас B-1 "Лансер", изначально разработанный в качестве носителя ядерного оружия, для этих целей не используется, однако его полеты вблизи Корейского полуострова неизменно вызывают обостренную реакцию Пхеньяна из-за его возможности нести вооружения весом до 57 тонн. Так, в марте этого года ориентированное на южнокорейскую аудиторию северокорейское издание "Ури минчжок ккири", комментируя участившиеся полеты B1B, писало, что "Южная Корея скатилась до того, что стала "озером", над которым постоянно кружат "лебеди смерти".
https://ria.ru/20230824/pusk-1892107859.html
https://ria.ru/20230821/oruzhie-1891398760.html
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японское море, южная корея, сша
Японское море, Южная Корея, США
КНДР запустила две баллистических ракеты в сторону Японского моря
КНДР запустила 2 баллистических ракеты малой дальности в сторону Японского моря
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. КНДР в среду запустила две баллистических ракеты в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи.
"Наша армия 30 августа с 23:40 до 23:50 зафиксировала запуск Северной Кореей двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря из района Сунан", - говорится в сообщении военных.
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По данным ОКНШ, обе ракеты пролетели порядка 360 километров, после чего упали в море. Их детальные характеристики анализируются разведывательными органами Южной Кореи и США
.
Последний пуск баллистических ракет Северной Кореей состоялся 24 июля, тогда в сторону Японского моря были также запущены две ракеты малой дальности.
Как отмечает агентство Ренхап, нынешний запуск может быть реакцией Пхеньяна
на проведение Южной Кореей и США с 21 по 31 августа ежегодных совместных военных учений "Ыльчи фридом шилд" (Ulchi Freedom Shield, UFS).
Ранее южнокорейское министерство обороны сообщило, что Сеул
и Вашингтон в рамках UFS провели в среду учения авиации с участием как минимум одного стратегического бомбардировщика B-1B.
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По данным Ренхап, сейчас B-1 "Лансер", изначально разработанный в качестве носителя ядерного оружия, для этих целей не используется, однако его полеты вблизи Корейского полуострова
неизменно вызывают обостренную реакцию Пхеньяна из-за его возможности нести вооружения весом до 57 тонн.
Так, в марте этого года ориентированное на южнокорейскую аудиторию северокорейское издание "Ури минчжок ккири", комментируя участившиеся полеты B1B, писало, что "Южная Корея скатилась до того, что стала "озером", над которым постоянно кружат "лебеди смерти".
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