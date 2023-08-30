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Киев подводит радикалов к участку фронта на границе с ЛНР, заявил Марочко - РИА Новости, 30.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:37 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/radikaly-1893060969.html
Киев подводит радикалов к участку фронта на границе с ЛНР, заявил Марочко
Киев подводит радикалов к участку фронта на границе с ЛНР, заявил Марочко - РИА Новости, 30.08.2023
Киев подводит радикалов к участку фронта на границе с ЛНР, заявил Марочко
Киев подводит радикалов на сватовский и кременской участок фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T08:37
2023-08-30T08:37
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
украина
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ЛУГАНСК, 30 авг - РИА Новости. Киев подводит радикалов на сватовский и кременской участок фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На сватовско-кременском участке отмечается прибытие дополнительных резервных подразделений с мотивированными боевиками-радикалами. На данный момент их распределяют на тех участках, где по мнению украинского командования существует угроза прорыва оборонительных рубежей", - рассказал Марочко. Он уточнил, что часть этих подразделений участвует в штурмовых действиях. "В частности, 12-я бригада оперативного назначения Национальной гвардии Украины, в которую входит отдельный отряд специального назначения "Азов"*, неоднократно предпринимала попытки вернуть ранее утраченные позиции в районе населенного пункта Кременная", - пояснил военный эксперт. Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Боевые действия в 2014 году обошли Кременную стороной. Восемнадцатого апреля 2022 года, в ходе российской военной операции против Украины, город перешел под контроль ЛНР, сейчас расположен рядом с линией фронта. Население Кременной до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230828/lnr-1892735593.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, андрей марочко, украина
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Украина
Киев подводит радикалов к участку фронта на границе с ЛНР, заявил Марочко

Марочко: Киев подводит радикалов на Сватовский и Кременной участки фронта

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 авг - РИА Новости. Киев подводит радикалов на сватовский и кременской участок фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На сватовско-кременском участке отмечается прибытие дополнительных резервных подразделений с мотивированными боевиками-радикалами. На данный момент их распределяют на тех участках, где по мнению украинского командования существует угроза прорыва оборонительных рубежей", - рассказал Марочко.
Он уточнил, что часть этих подразделений участвует в штурмовых действиях.
"В частности, 12-я бригада оперативного назначения Национальной гвардии Украины, в которую входит отдельный отряд специального назначения "Азов"*, неоднократно предпринимала попытки вернуть ранее утраченные позиции в районе населенного пункта Кременная", - пояснил военный эксперт.
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В ЛНР за неделю уничтожили более 60 украинских дронов
28 августа, 17:56
Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Боевые действия в 2014 году обошли Кременную стороной. Восемнадцатого апреля 2022 года, в ходе российской военной операции против Украины, город перешел под контроль ЛНР, сейчас расположен рядом с линией фронта. Население Кременной до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоУкраина
 
 
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