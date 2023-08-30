https://ria.ru/20230830/radikaly-1893060969.html

Киев подводит радикалов к участку фронта на границе с ЛНР, заявил Марочко

Киев подводит радикалов к участку фронта на границе с ЛНР, заявил Марочко - РИА Новости, 30.08.2023

Киев подводит радикалов к участку фронта на границе с ЛНР, заявил Марочко

Киев подводит радикалов на сватовский и кременской участок фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T08:37

2023-08-30T08:37

2023-08-30T08:37

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

украина

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ЛУГАНСК, 30 авг - РИА Новости. Киев подводит радикалов на сватовский и кременской участок фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На сватовско-кременском участке отмечается прибытие дополнительных резервных подразделений с мотивированными боевиками-радикалами. На данный момент их распределяют на тех участках, где по мнению украинского командования существует угроза прорыва оборонительных рубежей", - рассказал Марочко. Он уточнил, что часть этих подразделений участвует в штурмовых действиях. "В частности, 12-я бригада оперативного назначения Национальной гвардии Украины, в которую входит отдельный отряд специального назначения "Азов"*, неоднократно предпринимала попытки вернуть ранее утраченные позиции в районе населенного пункта Кременная", - пояснил военный эксперт. Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Боевые действия в 2014 году обошли Кременную стороной. Восемнадцатого апреля 2022 года, в ходе российской военной операции против Украины, город перешел под контроль ЛНР, сейчас расположен рядом с линией фронта. Население Кременной до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230828/lnr-1892735593.html

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Влада Копылова

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Влада Копылова

луганская народная республика, андрей марочко, украина