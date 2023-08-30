Киев подводит радикалов к участку фронта на границе с ЛНР, заявил Марочко
Марочко: Киев подводит радикалов на Сватовский и Кременной участки фронта
© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
ЛУГАНСК, 30 авг - РИА Новости. Киев подводит радикалов на сватовский и кременской участок фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На сватовско-кременском участке отмечается прибытие дополнительных резервных подразделений с мотивированными боевиками-радикалами. На данный момент их распределяют на тех участках, где по мнению украинского командования существует угроза прорыва оборонительных рубежей", - рассказал Марочко.
Он уточнил, что часть этих подразделений участвует в штурмовых действиях.
"В частности, 12-я бригада оперативного назначения Национальной гвардии Украины, в которую входит отдельный отряд специального назначения "Азов"*, неоднократно предпринимала попытки вернуть ранее утраченные позиции в районе населенного пункта Кременная", - пояснил военный эксперт.
Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Боевые действия в 2014 году обошли Кременную стороной. Восемнадцатого апреля 2022 года, в ходе российской военной операции против Украины, город перешел под контроль ЛНР, сейчас расположен рядом с линией фронта. Население Кременной до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.
* Запрещенная в России террористическая организация.