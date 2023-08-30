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Стало известно, в каком проекте появится Иосиф Пригожин после ухода с НТВ
Стало известно, в каком проекте появится Иосиф Пригожин после ухода с НТВ - РИА Новости, 30.08.2023
Стало известно, в каком проекте появится Иосиф Пригожин после ухода с НТВ
Сервис VK Видео анонсировал выход нового сезона юмористического проекта "Кстати", гостем которого станет продюсер Иосиф Пригожин, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T15:41
2023-08-30T15:41
2023-08-30T18:03
шоубиз
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иосиф пригожин
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Сервис VK Видео анонсировал выход нового сезона юмористического проекта "Кстати", гостем которого станет продюсер Иосиф Пригожин, сообщает пресс-служба "ВКонтакте". "Во втором сезоне ведущие встретятся с Иосифом Пригожиным и Валерией, Тимуром Хайдаровым, Сергеем Буруновым, Юрием Стояновым, THE DAWLESS, Кассетой, Анет Сай, SQWOZ BAB и другими артистами", – говорится в релизе. Ведущими проекта станут Азамат Мусагалиев, Гарик Харламов и Денис Дорохов. Они будут обсуждать последние новости и беседовать с самыми популярными в Сети знаменитостями. Второй сезон "Кстати" выйдет 2 сентября.Ранее телеканал НТВ объявил, что в новом сезоне программы "Звезды сошлись" Иосифа Пригожина, соведущего Леры Кудрявцевой, заменит актер Тимур Еремеев. По какой причине знаменитый продюсер покинул проект, не уточняется.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, иосиф пригожин, знаменитости, гарик харламов (игорь)
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Иосиф Пригожин, Знаменитости, Гарик Харламов (Игорь)
Стало известно, в каком проекте появится Иосиф Пригожин после ухода с НТВ
Иосифа Пригожина пригласили стать гостей в юмористическом проекте "Кстати"