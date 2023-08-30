https://ria.ru/20230830/prigozhin-1893186787.html

Стало известно, в каком проекте появится Иосиф Пригожин после ухода с НТВ

Стало известно, в каком проекте появится Иосиф Пригожин после ухода с НТВ - РИА Новости, 30.08.2023

Стало известно, в каком проекте появится Иосиф Пригожин после ухода с НТВ

Сервис VK Видео анонсировал выход нового сезона юмористического проекта "Кстати", гостем которого станет продюсер Иосиф Пригожин, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T15:41

2023-08-30T15:41

2023-08-30T18:03

шоубиз

новости шоу-бизнеса

иосиф пригожин

знаменитости

гарик харламов (игорь)

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Сервис VK Видео анонсировал выход нового сезона юмористического проекта "Кстати", гостем которого станет продюсер Иосиф Пригожин, сообщает пресс-служба "ВКонтакте". "Во втором сезоне ведущие встретятся с Иосифом Пригожиным и Валерией, Тимуром Хайдаровым, Сергеем Буруновым, Юрием Стояновым, THE DAWLESS, Кассетой, Анет Сай, SQWOZ BAB и другими артистами", – говорится в релизе. Ведущими проекта станут Азамат Мусагалиев, Гарик Харламов и Денис Дорохов. Они будут обсуждать последние новости и беседовать с самыми популярными в Сети знаменитостями. Второй сезон "Кстати" выйдет 2 сентября.Ранее телеканал НТВ объявил, что в новом сезоне программы "Звезды сошлись" Иосифа Пригожина, соведущего Леры Кудрявцевой, заменит актер Тимур Еремеев. По какой причине знаменитый продюсер покинул проект, не уточняется.

https://ria.ru/20230625/memy-1880313884.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, иосиф пригожин, знаменитости, гарик харламов (игорь)