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Стало известно, в каком проекте появится Иосиф Пригожин после ухода с НТВ - РИА Новости, 30.08.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
15:41 30.08.2023 (обновлено: 18:03 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/prigozhin-1893186787.html
Стало известно, в каком проекте появится Иосиф Пригожин после ухода с НТВ
Стало известно, в каком проекте появится Иосиф Пригожин после ухода с НТВ - РИА Новости, 30.08.2023
Стало известно, в каком проекте появится Иосиф Пригожин после ухода с НТВ
Сервис VK Видео анонсировал выход нового сезона юмористического проекта "Кстати", гостем которого станет продюсер Иосиф Пригожин, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T15:41
2023-08-30T18:03
шоубиз
новости шоу-бизнеса
иосиф пригожин
знаменитости
гарик харламов (игорь)
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Сервис VK Видео анонсировал выход нового сезона юмористического проекта "Кстати", гостем которого станет продюсер Иосиф Пригожин, сообщает пресс-служба "ВКонтакте". "Во втором сезоне ведущие встретятся с Иосифом Пригожиным и Валерией, Тимуром Хайдаровым, Сергеем Буруновым, Юрием Стояновым, THE DAWLESS, Кассетой, Анет Сай, SQWOZ BAB и другими артистами", – говорится в релизе. Ведущими проекта станут Азамат Мусагалиев, Гарик Харламов и Денис Дорохов. Они будут обсуждать последние новости и беседовать с самыми популярными в Сети знаменитостями. Второй сезон "Кстати" выйдет 2 сентября.Ранее телеканал НТВ объявил, что в новом сезоне программы "Звезды сошлись" Иосифа Пригожина, соведущего Леры Кудрявцевой, заменит актер Тимур Еремеев. По какой причине знаменитый продюсер покинул проект, не уточняется.
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новости шоу-бизнеса, иосиф пригожин, знаменитости, гарик харламов (игорь)
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Иосиф Пригожин, Знаменитости, Гарик Харламов (Игорь)
Стало известно, в каком проекте появится Иосиф Пригожин после ухода с НТВ

Иосифа Пригожина пригласили стать гостей в юмористическом проекте "Кстати"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПродюсер Иосиф Пригожин
Продюсер Иосиф Пригожин - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Сервис VK Видео анонсировал выход нового сезона юмористического проекта "Кстати", гостем которого станет продюсер Иосиф Пригожин, сообщает пресс-служба "ВКонтакте".
«
"Во втором сезоне ведущие встретятся с Иосифом Пригожиным и Валерией, Тимуром Хайдаровым, Сергеем Буруновым, Юрием Стояновым, THE DAWLESS, Кассетой, Анет Сай, SQWOZ BAB и другими артистами", – говорится в релизе.
Ведущими проекта станут Азамат Мусагалиев, Гарик Харламов и Денис Дорохов. Они будут обсуждать последние новости и беседовать с самыми популярными в Сети знаменитостями.
Второй сезон "Кстати" выйдет 2 сентября.
Ранее телеканал НТВ объявил, что в новом сезоне программы "Звезды сошлись" Иосифа Пригожина, соведущего Леры Кудрявцевой, заменит актер Тимур Еремеев. По какой причине знаменитый продюсер покинул проект, не уточняется.
Иосиф Пригожин - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
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ШоубизНовости шоу-бизнесаИосиф ПригожинЗнаменитостиГарик Харламов (Игорь)
 
 
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