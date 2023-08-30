https://ria.ru/20230830/perevorot-1893165270.html
Внешние силы не провоцировали военный переворот в Габоне, считает эксперт
Внешние силы не провоцировали военный переворот в Габоне, считает эксперт - РИА Новости, 30.08.2023
Внешние силы не провоцировали военный переворот в Габоне, считает эксперт
Военный переворот в Габоне едва ли инспирирован внешними силами, в первую очередь в нем могли быть заинтересованы элиты страны, заявил РИА Новости исследователь РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T14:23
2023-08-30T14:23
2023-08-30T15:23
в мире
габон
али бонго ондимба
российская академия наук
цены на нефть
попытка переворота в габоне
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893065869_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2368bde12f4b2f3dbde23eac65366b33.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Военный переворот в Габоне едва ли инспирирован внешними силами, в первую очередь в нем могли быть заинтересованы элиты страны, заявил РИА Новости исследователь Института Африки РАН Никита Панин. Ранее в среду военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. При этом на данный момент остается неясным, какую именно политическую силу в стране поддерживают военные. "Вопрос внешних сил играет меньшую роль. Да, переворот случился, показывают обращение к нации, но в этом обращении нет агрессивной риторики, а то, что есть, направлено на избирательный процесс. Так что переворот связан прежде всего с деятельностью нынешнего президента и его переизбранием. И ключевое последствие, помимо закрытых границ, это роспуск всех институтов, что говорит о том, что переворот вызван внутренней ситуацией", - сказал Панин.Он напомнил, что Габоном исторически правит одна династия с 1967 года, но ею страна поддерживалась в стабильности. "В правительстве был баланс между различными этническими группами, что есть не во всех странах, и он работал на стабильность. Учитывая все это, можно сказать, что переворот выгоден элитам, накопившим недовольство правящим режимом", - подчеркнул эксперт. В среду утром действующий президент Габона Али Бонго Ондимба переизбран на пост главы государства, он набрал 64,2% голосов. Кандидат от оппозиции на выборах в Габоне академик Альберт Ондо Осса занял второе место с 30,7% голосов. По данным Франс Пресс, команда действующего президента Али Бонго Ондимбы отвергла обвинения Ондо Оссы в нарушениях на выборах.
https://ria.ru/20230830/ondimba-1893143666.html
https://ria.ru/20230830/gabon-1893140112.html
габон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893065869_207:429:2365:2048_1920x0_80_0_0_dc9515c9cd8bc8e74ebb1124db9cd36d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, габон, али бонго ондимба, российская академия наук, цены на нефть, попытка переворота в габоне
В мире, Габон, Али Бонго Ондимба, Российская академия наук, Цены на нефть, Попытка переворота в Габоне
Внешние силы не провоцировали военный переворот в Габоне, считает эксперт
Эксперт: в военном перевороте в Габоне могли быть заинтересованы элиты страны
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Военный переворот в Габоне едва ли инспирирован внешними силами, в первую очередь в нем могли быть заинтересованы элиты страны, заявил РИА Новости исследователь Института Африки РАН Никита Панин.
Ранее в среду военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. При этом на данный момент остается неясным, какую именно политическую силу в стране поддерживают военные.
Президента Габона посадили под домашний арест, сообщают СМИ
"Вопрос внешних сил играет меньшую роль. Да, переворот случился, показывают обращение к нации, но в этом обращении нет агрессивной риторики, а то, что есть, направлено на избирательный процесс. Так что переворот связан прежде всего с деятельностью нынешнего президента и его переизбранием. И ключевое последствие, помимо закрытых границ, это роспуск всех институтов, что говорит о том, что переворот вызван внутренней ситуацией", - сказал Панин.
Он напомнил, что Габоном исторически правит одна династия с 1967 года, но ею страна поддерживалась в стабильности.
«
"В правительстве был баланс между различными этническими группами, что есть не во всех странах, и он работал на стабильность. Учитывая все это, можно сказать, что переворот выгоден элитам, накопившим недовольство правящим режимом", - подчеркнул эксперт.
В среду утром действующий президент Габона Али Бонго Ондимба
переизбран на пост главы государства, он набрал 64,2% голосов. Кандидат от оппозиции на выборах в Габоне академик Альберт Ондо Осса занял второе место с 30,7% голосов. По данным Франс Пресс, команда действующего президента Али Бонго Ондимбы отвергла обвинения Ондо Оссы в нарушениях на выборах.
Москва обеспокоена ситуацией в Габоне, заявили в МИД