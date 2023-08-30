https://ria.ru/20230830/perevorot-1893165270.html

Внешние силы не провоцировали военный переворот в Габоне, считает эксперт

Внешние силы не провоцировали военный переворот в Габоне, считает эксперт - РИА Новости, 30.08.2023

Внешние силы не провоцировали военный переворот в Габоне, считает эксперт

Военный переворот в Габоне едва ли инспирирован внешними силами, в первую очередь в нем могли быть заинтересованы элиты страны, заявил РИА Новости исследователь РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T14:23

2023-08-30T14:23

2023-08-30T15:23

в мире

габон

али бонго ондимба

российская академия наук

цены на нефть

попытка переворота в габоне

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Военный переворот в Габоне едва ли инспирирован внешними силами, в первую очередь в нем могли быть заинтересованы элиты страны, заявил РИА Новости исследователь Института Африки РАН Никита Панин. Ранее в среду военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. При этом на данный момент остается неясным, какую именно политическую силу в стране поддерживают военные. "Вопрос внешних сил играет меньшую роль. Да, переворот случился, показывают обращение к нации, но в этом обращении нет агрессивной риторики, а то, что есть, направлено на избирательный процесс. Так что переворот связан прежде всего с деятельностью нынешнего президента и его переизбранием. И ключевое последствие, помимо закрытых границ, это роспуск всех институтов, что говорит о том, что переворот вызван внутренней ситуацией", - сказал Панин.Он напомнил, что Габоном исторически правит одна династия с 1967 года, но ею страна поддерживалась в стабильности. "В правительстве был баланс между различными этническими группами, что есть не во всех странах, и он работал на стабильность. Учитывая все это, можно сказать, что переворот выгоден элитам, накопившим недовольство правящим режимом", - подчеркнул эксперт. В среду утром действующий президент Габона Али Бонго Ондимба переизбран на пост главы государства, он набрал 64,2% голосов. Кандидат от оппозиции на выборах в Габоне академик Альберт Ондо Осса занял второе место с 30,7% голосов. По данным Франс Пресс, команда действующего президента Али Бонго Ондимбы отвергла обвинения Ондо Оссы в нарушениях на выборах.

https://ria.ru/20230830/ondimba-1893143666.html

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в мире, габон, али бонго ондимба, российская академия наук, цены на нефть, попытка переворота в габоне