https://ria.ru/20230830/panfilov-1893187410.html

Глеба Панфилова похоронили на Новодевичьем кладбище

Глеба Панфилова похоронили на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 30.08.2023

Глеба Панфилова похоронили на Новодевичьем кладбище

Народного артиста РСФСР, режиссёра Глеба Панфилова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T15:34

2023-08-30T15:34

2023-08-30T16:46

культура

россия

магнитогорск

глеб панфилов

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марк варшавер

ленком

московская городская дума

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Народного артиста РСФСР, режиссёра Глеба Панфилова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Панфилов скончался на 90-м году жизни 26 августа. Режиссёра похоронили рядом с супругой, народной артисткой СССР Инной Чуриковой. Проститься с Панфиловым пришли директор театра "Ленком" Марк Варшавер, народный артист России, депутат Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, гендиректор киноконцерна "Мосфильм", кинорежиссёр Карен Шахназаров и режиссер Сергей Мирошниченко, народная артистка России Лия Ахеджакова, глава благотворительного фонда Александра Солженицына, вдова Солженицына Наталия Солженицына, советский киновед и кинокритик Наум Клейман, телеведущая Дарья Златопольская, друзья, коллеги и родственники режиссёра. Венки на похороны Глеба Панфилова прислали президент России Владимир Путин, министерство культуры России, артисты Театра "Ленком", артисты Театра имени Евгения Вахтангова, коллектив Малого театра, Союз кинематографистов России, Мосгордума, киноконцерн "Мосфильм", Антон и Дарья Златопольские, друзья, семья Солженицыных, коллеги и родственники режиссёра и многие другие. После ухода из жизни Панфилова соболезнования выразил президент России Владимир Путин, отметив, что он принадлежал к плеяде выдающихся режиссеров современности, чьи имена являются гордостью отечественной культуры. Соболезнования родным и близким Панфилова также выразили министр культуры России Ольга Любимова, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", кинорежиссёр Карен Шахназаров, народный артист РСФСФР, режиссер Никита Михалков, директор театра "Ленком" Марк Варшавер, режиссеры Владимир Досталь и Константин Богомолов и многие другие. Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет" (получил главный приз кинофестиваля в Локарно). Панфилов также снял картины "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать" и другие, ставил спектакли в "Ленкоме" и Театре Наций. В 1970 году он снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни. -0-

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Наталья Макарова

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