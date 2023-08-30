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Глеба Панфилова похоронили на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 30.08.2023
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Культура
 
15:34 30.08.2023 (обновлено: 16:46 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/panfilov-1893187410.html
Глеба Панфилова похоронили на Новодевичьем кладбище
Глеба Панфилова похоронили на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 30.08.2023
Глеба Панфилова похоронили на Новодевичьем кладбище
Народного артиста РСФСР, режиссёра Глеба Панфилова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T15:34
2023-08-30T16:46
культура
россия
магнитогорск
глеб панфилов
инна чурикова
марк варшавер
ленком
московская городская дума
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Народного артиста РСФСР, режиссёра Глеба Панфилова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Панфилов скончался на 90-м году жизни 26 августа. Режиссёра похоронили рядом с супругой, народной артисткой СССР Инной Чуриковой. Проститься с Панфиловым пришли директор театра "Ленком" Марк Варшавер, народный артист России, депутат Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, гендиректор киноконцерна "Мосфильм", кинорежиссёр Карен Шахназаров и режиссер Сергей Мирошниченко, народная артистка России Лия Ахеджакова, глава благотворительного фонда Александра Солженицына, вдова Солженицына Наталия Солженицына, советский киновед и кинокритик Наум Клейман, телеведущая Дарья Златопольская, друзья, коллеги и родственники режиссёра. Венки на похороны Глеба Панфилова прислали президент России Владимир Путин, министерство культуры России, артисты Театра "Ленком", артисты Театра имени Евгения Вахтангова, коллектив Малого театра, Союз кинематографистов России, Мосгордума, киноконцерн "Мосфильм", Антон и Дарья Златопольские, друзья, семья Солженицыных, коллеги и родственники режиссёра и многие другие. После ухода из жизни Панфилова соболезнования выразил президент России Владимир Путин, отметив, что он принадлежал к плеяде выдающихся режиссеров современности, чьи имена являются гордостью отечественной культуры. Соболезнования родным и близким Панфилова также выразили министр культуры России Ольга Любимова, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", кинорежиссёр Карен Шахназаров, народный артист РСФСФР, режиссер Никита Михалков, директор театра "Ленком" Марк Варшавер, режиссеры Владимир Досталь и Константин Богомолов и многие другие. Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет" (получил главный приз кинофестиваля в Локарно). Панфилов также снял картины "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать" и другие, ставил спектакли в "Ленкоме" и Театре Наций. В 1970 году он снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни. -0-
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россия
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россия, магнитогорск, глеб панфилов, инна чурикова, марк варшавер, ленком, московская городская дума, мосфильм, умер глеб панфилов
Культура, Россия, Магнитогорск, Глеб Панфилов, Инна Чурикова, Марк Варшавер, Ленком, Московская городская дума, Мосфильм, Умер Глеб Панфилов
Глеба Панфилова похоронили на Новодевичьем кладбище

Режиссёра Глеба Панфилова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с народным артистом РСФСР Глебом Панфиловым
Церемония прощания с народным артистом РСФСР Глебом Панфиловым - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Церемония прощания с народным артистом РСФСР Глебом Панфиловым. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Народного артиста РСФСР, режиссёра Глеба Панфилова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Панфилов скончался на 90-м году жизни 26 августа. Режиссёра похоронили рядом с супругой, народной артисткой СССР Инной Чуриковой.
Проститься с Панфиловым пришли директор театра "Ленком" Марк Варшавер, народный артист России, депутат Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, гендиректор киноконцерна "Мосфильм", кинорежиссёр Карен Шахназаров и режиссер Сергей Мирошниченко, народная артистка России Лия Ахеджакова, глава благотворительного фонда Александра Солженицына, вдова Солженицына Наталия Солженицына, советский киновед и кинокритик Наум Клейман, телеведущая Дарья Златопольская, друзья, коллеги и родственники режиссёра.
Венки на похороны Глеба Панфилова прислали президент России Владимир Путин, министерство культуры России, артисты Театра "Ленком", артисты Театра имени Евгения Вахтангова, коллектив Малого театра, Союз кинематографистов России, Мосгордума, киноконцерн "Мосфильм", Антон и Дарья Златопольские, друзья, семья Солженицыных, коллеги и родственники режиссёра и многие другие.
Режиссер и сценарист Глеб Панфилов - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Путин выразил соболезнования родным и близким Панфилова
28 августа, 14:58
После ухода из жизни Панфилова соболезнования выразил президент России Владимир Путин, отметив, что он принадлежал к плеяде выдающихся режиссеров современности, чьи имена являются гордостью отечественной культуры.
Соболезнования родным и близким Панфилова также выразили министр культуры России Ольга Любимова, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", кинорежиссёр Карен Шахназаров, народный артист РСФСФР, режиссер Никита Михалков, директор театра "Ленком" Марк Варшавер, режиссеры Владимир Досталь и Константин Богомолов и многие другие.
Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет" (получил главный приз кинофестиваля в Локарно). Панфилов также снял картины "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать" и другие, ставил спектакли в "Ленкоме" и Театре Наций. В 1970 году он снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни. -0-
"Великий режиссер и глубокий человек". Творческий путь Глеба Панфилова
© РИА Новости / М. Баландюк | Перейти в медиабанк

Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. Тяга к искусству у будущего режиссера зародилась еще в школьные годы.

Автор сценария и режиссер кинофильма Валентина Глеб Панфилов

Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. Тяга к искусству у будущего режиссера зародилась еще в школьные годы.

© РИА Новости / М. Баландюк
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1 из 11
© РИА Новости / Борис Кауфман | Перейти в медиабанк

После получения диплома Уральского политехнического института окончил заочное отделение операторского факультета ВГИКа и режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров.

На съемках фильма Прошу слова. Режиссер Глеб Панфилов

После получения диплома Уральского политехнического института окончил заочное отделение операторского факультета ВГИКа и режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров.

© РИА Новости / Борис Кауфман
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2 из 11
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Работал в Свердловске — сначала мастером на заводе, потом научным сотрудником НИИ. Там же организовал студию кинолюбителей, где снял с друзьями несколько фильмов.

Режиссер Глеб Панфилов и актриса Инна Чурикова с сыном Иваном Панфиловым на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве

Работал в Свердловске — сначала мастером на заводе, потом научным сотрудником НИИ. Там же организовал студию кинолюбителей, где снял с друзьями несколько фильмов.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 11
© РИА Новости / Галина Киселева | Перейти в медиабанк

Для Свердловского телевидения снимал короткометражные и документальные фильмы. В 1966 году Панфилова зачислили в штат киностудии "Ленфильм".

Сцена из спектакля Гамлет. Режиссер Глеб Анатольевич Панфилов

Для Свердловского телевидения снимал короткометражные и документальные фильмы. В 1966 году Панфилова зачислили в штат киностудии "Ленфильм".

© РИА Новости / Галина Киселева
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4 из 11
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

Первый художественный фильм режиссера "В огне брода нет" в 1969 году получил приз Международного кинофестиваля в Локарно (Швейцария).

Народная артистка СССР Инна Чурикова (слева) и заслуженный артист РСФСР Михаил Кононов (справа) в сцене из фильма режиссера Глеба Панфилова В огне брода нет

Первый художественный фильм режиссера "В огне брода нет" в 1969 году получил приз Международного кинофестиваля в Локарно (Швейцария).

© РИА Новости / РИА Новости
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5 из 11
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанк

На XXII Московском международном кинофестивале в 2000 году Глебу Панфилову вручили приз "За вклад в мировой кинематограф".

XXII Московский международный кинофестиваль. В день открытия режиссеру Глебу Панфилову был вручен первый приз кинофестиваля За вклад в мировой кинематограф

На XXII Московском международном кинофестивале в 2000 году Глебу Панфилову вручили приз "За вклад в мировой кинематограф".

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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6 из 11
© РИА Новости / М. Баландюк | Перейти в медиабанк

В 1981 году на экраны вышел фильм "Валентина".

На фото: режиссер Глеб Панфилов (справа), оператор Леонид Калашников (слева) и актер Максим Мунзук (в центре) во время съемок.

Режиссер Глеб Панфилов, оператор Леонид Калашников (слева) и актер Максим Мунзук (в центре) во время съемок фильма Валентина

В 1981 году на экраны вышел фильм "Валентина".

На фото: режиссер Глеб Панфилов (справа), оператор Леонид Калашников (слева) и актер Максим Мунзук (в центре) во время съемок.

© РИА Новости / М. Баландюк
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7 из 11
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

Сценарий фильма "Начало" и роль Жанны д'Арк Панфилов написал специально для Инны Чуриковой, которая стала его музой и женой. Супруги счастливо прожили вместе более 50 лет.

Народная артистка СССР Инна Чурикова в роли Жанны д'Арк в сцене из фильма режиссера Глеба Панфилова Начало

Сценарий фильма "Начало" и роль Жанны д'Арк Панфилов написал специально для Инны Чуриковой, которая стала его музой и женой. Супруги счастливо прожили вместе более 50 лет.

© РИА Новости / РИА Новости
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8 из 11
© РИА Новости / Борис Кауфман | Перейти в медиабанк

В 1986 году Панфилов дебютировал как театральный режиссер на сцене театра "Ленком". В шекспировском "Гамлете" главные роли сыграли Олег Янковский, Александра Захарова и Инна Чурикова.

Русский кинорежиссер и сценарист Глеб Анатольевич Панфилов

В 1986 году Панфилов дебютировал как театральный режиссер на сцене театра "Ленком". В шекспировском "Гамлете" главные роли сыграли Олег Янковский, Александра Захарова и Инна Чурикова.

© РИА Новости / Борис Кауфман
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9 из 11
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

На сцене Театра Наций в 2017 году Панфилов представил спектакль "Аудиенция" по пьесе Питера Моргана. Автором идеи постановки выступил сын Панфилова и Чуриковой Иван Панфилов.

На фото: актеры Сергей Пинегин, Инна Чурикова, режиссер Глеб Панфилов и актриса Анна Зайкова (слева направо) после спектакля.

Актеры Сергей Пинегин, Инна Чурикова, режиссер Глеб Панфилов и актриса Анна Зайкова после окончания спектакля Аудиенция в Театре Наций в Москве

На сцене Театра Наций в 2017 году Панфилов представил спектакль "Аудиенция" по пьесе Питера Моргана. Автором идеи постановки выступил сын Панфилова и Чуриковой Иван Панфилов.

На фото: актеры Сергей Пинегин, Инна Чурикова, режиссер Глеб Панфилов и актриса Анна Зайкова (слева направо) после спектакля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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10 из 11
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Глеб Панфилов — народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, лауреат премии президента РФ в области литературы и искусства, обладатель премий "Ника" и "Золотой орел". Был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Режиссер, постановщик спектакля Аквитанская львица в театре Ленком Глеб Панфилов после предпремьерного показа

Глеб Панфилов — народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, лауреат премии президента РФ в области литературы и искусства, обладатель премий "Ника" и "Золотой орел". Был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
11 из 11

Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. Тяга к искусству у будущего режиссера зародилась еще в школьные годы.

© РИА Новости / М. Баландюк
Перейти в медиабанк
1 из 11

После получения диплома Уральского политехнического института окончил заочное отделение операторского факультета ВГИКа и режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров.

© РИА Новости / Борис Кауфман
Перейти в медиабанк
2 из 11

Работал в Свердловске — сначала мастером на заводе, потом научным сотрудником НИИ. Там же организовал студию кинолюбителей, где снял с друзьями несколько фильмов.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 11

Для Свердловского телевидения снимал короткометражные и документальные фильмы. В 1966 году Панфилова зачислили в штат киностудии "Ленфильм".

© РИА Новости / Галина Киселева
Перейти в медиабанк
4 из 11

Первый художественный фильм режиссера "В огне брода нет" в 1969 году получил приз Международного кинофестиваля в Локарно (Швейцария).

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 11

На XXII Московском международном кинофестивале в 2000 году Глебу Панфилову вручили приз "За вклад в мировой кинематограф".

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
6 из 11

В 1981 году на экраны вышел фильм "Валентина".

На фото: режиссер Глеб Панфилов (справа), оператор Леонид Калашников (слева) и актер Максим Мунзук (в центре) во время съемок.

© РИА Новости / М. Баландюк
Перейти в медиабанк
7 из 11

Сценарий фильма "Начало" и роль Жанны д'Арк Панфилов написал специально для Инны Чуриковой, которая стала его музой и женой. Супруги счастливо прожили вместе более 50 лет.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 11

В 1986 году Панфилов дебютировал как театральный режиссер на сцене театра "Ленком". В шекспировском "Гамлете" главные роли сыграли Олег Янковский, Александра Захарова и Инна Чурикова.

© РИА Новости / Борис Кауфман
Перейти в медиабанк
9 из 11

На сцене Театра Наций в 2017 году Панфилов представил спектакль "Аудиенция" по пьесе Питера Моргана. Автором идеи постановки выступил сын Панфилова и Чуриковой Иван Панфилов.

На фото: актеры Сергей Пинегин, Инна Чурикова, режиссер Глеб Панфилов и актриса Анна Зайкова (слева направо) после спектакля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
10 из 11

Глеб Панфилов — народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, лауреат премии президента РФ в области литературы и искусства, обладатель премий "Ника" и "Золотой орел". Был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
11 из 11
 
КультураРоссияМагнитогорскГлеб ПанфиловИнна ЧуриковаМарк ВаршаверЛенкомМосковская городская думаМосфильмУмер Глеб Панфилов
 
 
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