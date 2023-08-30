В Москве завершилось прощание с артистом Глебом Панфиловым

В Москве простились с режиссером Глебом Панфиловым
Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. Тяга к искусству у будущего режиссера зародилась еще в школьные годы.
Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. Тяга к искусству у будущего режиссера зародилась еще в школьные годы.
После получения диплома Уральского политехнического института окончил заочное отделение операторского факультета ВГИКа и режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров.
После получения диплома Уральского политехнического института окончил заочное отделение операторского факультета ВГИКа и режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров.
Работал в Свердловске — сначала мастером на заводе, потом научным сотрудником НИИ. Там же организовал студию кинолюбителей, где снял с друзьями несколько фильмов.
Работал в Свердловске — сначала мастером на заводе, потом научным сотрудником НИИ. Там же организовал студию кинолюбителей, где снял с друзьями несколько фильмов.
Для Свердловского телевидения снимал короткометражные и документальные фильмы. В 1966 году Панфилова зачислили в штат киностудии "Ленфильм".
Для Свердловского телевидения снимал короткометражные и документальные фильмы. В 1966 году Панфилова зачислили в штат киностудии "Ленфильм".
Первый художественный фильм режиссера "В огне брода нет" в 1969 году получил приз Международного кинофестиваля в Локарно (Швейцария).
Первый художественный фильм режиссера "В огне брода нет" в 1969 году получил приз Международного кинофестиваля в Локарно (Швейцария).
На XXII Московском международном кинофестивале в 2000 году Глебу Панфилову вручили приз "За вклад в мировой кинематограф".
На XXII Московском международном кинофестивале в 2000 году Глебу Панфилову вручили приз "За вклад в мировой кинематограф".
В 1981 году на экраны вышел фильм "Валентина".
На фото: режиссер Глеб Панфилов (справа), оператор Леонид Калашников (слева) и актер Максим Мунзук (в центре) во время съемок.
В 1981 году на экраны вышел фильм "Валентина".
На фото: режиссер Глеб Панфилов (справа), оператор Леонид Калашников (слева) и актер Максим Мунзук (в центре) во время съемок.
Сценарий фильма "Начало" и роль Жанны д'Арк Панфилов написал специально для Инны Чуриковой, которая стала его музой и женой. Супруги счастливо прожили вместе более 50 лет.
Сценарий фильма "Начало" и роль Жанны д'Арк Панфилов написал специально для Инны Чуриковой, которая стала его музой и женой. Супруги счастливо прожили вместе более 50 лет.
В 1986 году Панфилов дебютировал как театральный режиссер на сцене театра "Ленком". В шекспировском "Гамлете" главные роли сыграли Олег Янковский, Александра Захарова и Инна Чурикова.
В 1986 году Панфилов дебютировал как театральный режиссер на сцене театра "Ленком". В шекспировском "Гамлете" главные роли сыграли Олег Янковский, Александра Захарова и Инна Чурикова.
На сцене Театра Наций в 2017 году Панфилов представил спектакль "Аудиенция" по пьесе Питера Моргана. Автором идеи постановки выступил сын Панфилова и Чуриковой Иван Панфилов.
На фото: актеры Сергей Пинегин, Инна Чурикова, режиссер Глеб Панфилов и актриса Анна Зайкова (слева направо) после спектакля.
На сцене Театра Наций в 2017 году Панфилов представил спектакль "Аудиенция" по пьесе Питера Моргана. Автором идеи постановки выступил сын Панфилова и Чуриковой Иван Панфилов.
На фото: актеры Сергей Пинегин, Инна Чурикова, режиссер Глеб Панфилов и актриса Анна Зайкова (слева направо) после спектакля.
Глеб Панфилов — народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, лауреат премии президента РФ в области литературы и искусства, обладатель премий "Ника" и "Золотой орел". Был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
Глеб Панфилов — народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, лауреат премии президента РФ в области литературы и искусства, обладатель премий "Ника" и "Золотой орел". Был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. Тяга к искусству у будущего режиссера зародилась еще в школьные годы.
После получения диплома Уральского политехнического института окончил заочное отделение операторского факультета ВГИКа и режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров.
Работал в Свердловске — сначала мастером на заводе, потом научным сотрудником НИИ. Там же организовал студию кинолюбителей, где снял с друзьями несколько фильмов.
Для Свердловского телевидения снимал короткометражные и документальные фильмы. В 1966 году Панфилова зачислили в штат киностудии "Ленфильм".
Первый художественный фильм режиссера "В огне брода нет" в 1969 году получил приз Международного кинофестиваля в Локарно (Швейцария).
На XXII Московском международном кинофестивале в 2000 году Глебу Панфилову вручили приз "За вклад в мировой кинематограф".
В 1981 году на экраны вышел фильм "Валентина".
На фото: режиссер Глеб Панфилов (справа), оператор Леонид Калашников (слева) и актер Максим Мунзук (в центре) во время съемок.
Сценарий фильма "Начало" и роль Жанны д'Арк Панфилов написал специально для Инны Чуриковой, которая стала его музой и женой. Супруги счастливо прожили вместе более 50 лет.
В 1986 году Панфилов дебютировал как театральный режиссер на сцене театра "Ленком". В шекспировском "Гамлете" главные роли сыграли Олег Янковский, Александра Захарова и Инна Чурикова.
На сцене Театра Наций в 2017 году Панфилов представил спектакль "Аудиенция" по пьесе Питера Моргана. Автором идеи постановки выступил сын Панфилова и Чуриковой Иван Панфилов.
На фото: актеры Сергей Пинегин, Инна Чурикова, режиссер Глеб Панфилов и актриса Анна Зайкова (слева направо) после спектакля.
Глеб Панфилов — народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, лауреат премии президента РФ в области литературы и искусства, обладатель премий "Ника" и "Золотой орел". Был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.