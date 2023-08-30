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В Москве завершилось прощание с артистом Глебом Панфиловым

В Москве завершилось прощание с артистом Глебом Панфиловым - РИА Новости, 30.08.2023

В Москве завершилось прощание с артистом Глебом Панфиловым

Прощание с народным артистом РСФСР, режиссёром Глебом Панфиловым завершилось в Храме Усекновения главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря в Москве,... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T14:32

2023-08-30T14:32

2023-08-30T15:58

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Прощание с народным артистом РСФСР, режиссёром Глебом Панфиловым завершилось в Храме Усекновения главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Панфилов скончался на 90-м году жизни 26 августа. Режиссёра похоронят рядом с супругой, народной артисткой СССР Инной Чуриковой на Новодевичьем кладбище. Проститься с Панфиловым пришли народный артист России, депутат Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, гендиректор киноконцерна "Мосфильм", кинорежиссёр Карен Шахназаров, народная артистка России Лия Ахеджакова, глава благотворительного фонда Александра Солженицына, вдова Солженицына Наталия Солженицына, советский киновед и кинокритик Наум Клейман, друзья, коллеги и родственники режиссёра. На церемонию прощания прислали венки министерство культуры России, артисты Театра имени Евгения Вахтангова, киноконцерн "Мосфильм", друзья, семья Солженицыных, коллеги и родственники режиссёра и многие другие. После ухода из жизни Панфилова соболезнования выразил президент России Владимир Путин, отметив, что он принадлежал к плеяде выдающихся режиссеров современности, чьи имена являются гордостью отечественной культуры. Соболезнования родным и близким Панфилова также выразили министр культуры России Ольга Любимова, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", кинорежиссёр Карен Шахназаров, народный артист РСФСФР, режиссер Никита Михалков, директор театра "Ленком" Марк Варшавер, режиссеры Владимир Досталь и Константин Богомолов и многие другие. Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет" (получил главный приз кинофестиваля в Локарно). Панфилов также снял картины "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать" и другие, ставил спектакли в "Ленкоме" и Театре Наций. В 1970 году он снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни. -0-

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россия, магнитогорск, глеб панфилов, евгений герасимов, инна чурикова, мосфильм, ленком, новости культуры