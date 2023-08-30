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В Москве завершилось прощание с артистом Глебом Панфиловым - РИА Новости, 30.08.2023
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Культура
 
14:32 30.08.2023 (обновлено: 15:58 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/panfilov-1893167772.html
В Москве завершилось прощание с артистом Глебом Панфиловым
В Москве завершилось прощание с артистом Глебом Панфиловым - РИА Новости, 30.08.2023
В Москве завершилось прощание с артистом Глебом Панфиловым
Прощание с народным артистом РСФСР, режиссёром Глебом Панфиловым завершилось в Храме Усекновения главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря в Москве,... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T14:32
2023-08-30T15:58
россия
магнитогорск
глеб панфилов
евгений герасимов
инна чурикова
мосфильм
ленком
культура
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Прощание с народным артистом РСФСР, режиссёром Глебом Панфиловым завершилось в Храме Усекновения главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Панфилов скончался на 90-м году жизни 26 августа. Режиссёра похоронят рядом с супругой, народной артисткой СССР Инной Чуриковой на Новодевичьем кладбище. Проститься с Панфиловым пришли народный артист России, депутат Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, гендиректор киноконцерна "Мосфильм", кинорежиссёр Карен Шахназаров, народная артистка России Лия Ахеджакова, глава благотворительного фонда Александра Солженицына, вдова Солженицына Наталия Солженицына, советский киновед и кинокритик Наум Клейман, друзья, коллеги и родственники режиссёра. На церемонию прощания прислали венки министерство культуры России, артисты Театра имени Евгения Вахтангова, киноконцерн "Мосфильм", друзья, семья Солженицыных, коллеги и родственники режиссёра и многие другие. После ухода из жизни Панфилова соболезнования выразил президент России Владимир Путин, отметив, что он принадлежал к плеяде выдающихся режиссеров современности, чьи имена являются гордостью отечественной культуры. Соболезнования родным и близким Панфилова также выразили министр культуры России Ольга Любимова, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", кинорежиссёр Карен Шахназаров, народный артист РСФСФР, режиссер Никита Михалков, директор театра "Ленком" Марк Варшавер, режиссеры Владимир Досталь и Константин Богомолов и многие другие. Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет" (получил главный приз кинофестиваля в Локарно). Панфилов также снял картины "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать" и другие, ставил спектакли в "Ленкоме" и Театре Наций. В 1970 году он снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни. -0-
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россия, магнитогорск, глеб панфилов, евгений герасимов, инна чурикова, мосфильм, ленком, новости культуры
Россия, Магнитогорск, Глеб Панфилов, Евгений Герасимов, Инна Чурикова, Мосфильм, Ленком, Культура, Новости культуры
В Москве завершилось прощание с артистом Глебом Панфиловым

В Москве простились с режиссером Глебом Панфиловым

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСотрудники ритуальной службы держат в руках фотографию Глеба Панфилова перед церемонией прощания с народным артистом РСФСР Глебом Панфиловым
Сотрудники ритуальной службы держат в руках фотографию Глеба Панфилова перед церемонией прощания с народным артистом РСФСР Глебом Панфиловым - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Сотрудники ритуальной службы держат в руках фотографию Глеба Панфилова перед церемонией прощания с народным артистом РСФСР Глебом Панфиловым
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Прощание с народным артистом РСФСР, режиссёром Глебом Панфиловым завершилось в Храме Усекновения главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Панфилов скончался на 90-м году жизни 26 августа. Режиссёра похоронят рядом с супругой, народной артисткой СССР Инной Чуриковой на Новодевичьем кладбище.
"Великий режиссер и глубокий человек". Творческий путь Глеба Панфилова
© РИА Новости / М. Баландюк | Перейти в медиабанк

Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. Тяга к искусству у будущего режиссера зародилась еще в школьные годы.

Автор сценария и режиссер кинофильма Валентина Глеб Панфилов

Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. Тяга к искусству у будущего режиссера зародилась еще в школьные годы.

© РИА Новости / М. Баландюк
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1 из 11
© РИА Новости / Борис Кауфман | Перейти в медиабанк

После получения диплома Уральского политехнического института окончил заочное отделение операторского факультета ВГИКа и режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров.

На съемках фильма Прошу слова. Режиссер Глеб Панфилов

После получения диплома Уральского политехнического института окончил заочное отделение операторского факультета ВГИКа и режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров.

© РИА Новости / Борис Кауфман
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2 из 11
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Работал в Свердловске — сначала мастером на заводе, потом научным сотрудником НИИ. Там же организовал студию кинолюбителей, где снял с друзьями несколько фильмов.

Режиссер Глеб Панфилов и актриса Инна Чурикова с сыном Иваном Панфиловым на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве

Работал в Свердловске — сначала мастером на заводе, потом научным сотрудником НИИ. Там же организовал студию кинолюбителей, где снял с друзьями несколько фильмов.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 11
© РИА Новости / Галина Киселева | Перейти в медиабанк

Для Свердловского телевидения снимал короткометражные и документальные фильмы. В 1966 году Панфилова зачислили в штат киностудии "Ленфильм".

Сцена из спектакля Гамлет. Режиссер Глеб Анатольевич Панфилов

Для Свердловского телевидения снимал короткометражные и документальные фильмы. В 1966 году Панфилова зачислили в штат киностудии "Ленфильм".

© РИА Новости / Галина Киселева
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4 из 11
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

Первый художественный фильм режиссера "В огне брода нет" в 1969 году получил приз Международного кинофестиваля в Локарно (Швейцария).

Народная артистка СССР Инна Чурикова (слева) и заслуженный артист РСФСР Михаил Кононов (справа) в сцене из фильма режиссера Глеба Панфилова В огне брода нет

Первый художественный фильм режиссера "В огне брода нет" в 1969 году получил приз Международного кинофестиваля в Локарно (Швейцария).

© РИА Новости / РИА Новости
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5 из 11
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанк

На XXII Московском международном кинофестивале в 2000 году Глебу Панфилову вручили приз "За вклад в мировой кинематограф".

XXII Московский международный кинофестиваль. В день открытия режиссеру Глебу Панфилову был вручен первый приз кинофестиваля За вклад в мировой кинематограф

На XXII Московском международном кинофестивале в 2000 году Глебу Панфилову вручили приз "За вклад в мировой кинематограф".

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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6 из 11
© РИА Новости / М. Баландюк | Перейти в медиабанк

В 1981 году на экраны вышел фильм "Валентина".

На фото: режиссер Глеб Панфилов (справа), оператор Леонид Калашников (слева) и актер Максим Мунзук (в центре) во время съемок.

Режиссер Глеб Панфилов, оператор Леонид Калашников (слева) и актер Максим Мунзук (в центре) во время съемок фильма Валентина

В 1981 году на экраны вышел фильм "Валентина".

На фото: режиссер Глеб Панфилов (справа), оператор Леонид Калашников (слева) и актер Максим Мунзук (в центре) во время съемок.

© РИА Новости / М. Баландюк
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7 из 11
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

Сценарий фильма "Начало" и роль Жанны д'Арк Панфилов написал специально для Инны Чуриковой, которая стала его музой и женой. Супруги счастливо прожили вместе более 50 лет.

Народная артистка СССР Инна Чурикова в роли Жанны д'Арк в сцене из фильма режиссера Глеба Панфилова Начало

Сценарий фильма "Начало" и роль Жанны д'Арк Панфилов написал специально для Инны Чуриковой, которая стала его музой и женой. Супруги счастливо прожили вместе более 50 лет.

© РИА Новости / РИА Новости
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8 из 11
© РИА Новости / Борис Кауфман | Перейти в медиабанк

В 1986 году Панфилов дебютировал как театральный режиссер на сцене театра "Ленком". В шекспировском "Гамлете" главные роли сыграли Олег Янковский, Александра Захарова и Инна Чурикова.

Русский кинорежиссер и сценарист Глеб Анатольевич Панфилов

В 1986 году Панфилов дебютировал как театральный режиссер на сцене театра "Ленком". В шекспировском "Гамлете" главные роли сыграли Олег Янковский, Александра Захарова и Инна Чурикова.

© РИА Новости / Борис Кауфман
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9 из 11
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

На сцене Театра Наций в 2017 году Панфилов представил спектакль "Аудиенция" по пьесе Питера Моргана. Автором идеи постановки выступил сын Панфилова и Чуриковой Иван Панфилов.

На фото: актеры Сергей Пинегин, Инна Чурикова, режиссер Глеб Панфилов и актриса Анна Зайкова (слева направо) после спектакля.

Актеры Сергей Пинегин, Инна Чурикова, режиссер Глеб Панфилов и актриса Анна Зайкова после окончания спектакля Аудиенция в Театре Наций в Москве

На сцене Театра Наций в 2017 году Панфилов представил спектакль "Аудиенция" по пьесе Питера Моргана. Автором идеи постановки выступил сын Панфилова и Чуриковой Иван Панфилов.

На фото: актеры Сергей Пинегин, Инна Чурикова, режиссер Глеб Панфилов и актриса Анна Зайкова (слева направо) после спектакля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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10 из 11
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Глеб Панфилов — народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, лауреат премии президента РФ в области литературы и искусства, обладатель премий "Ника" и "Золотой орел". Был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Режиссер, постановщик спектакля Аквитанская львица в театре Ленком Глеб Панфилов после предпремьерного показа

Глеб Панфилов — народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, лауреат премии президента РФ в области литературы и искусства, обладатель премий "Ника" и "Золотой орел". Был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
11 из 11

Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. Тяга к искусству у будущего режиссера зародилась еще в школьные годы.

© РИА Новости / М. Баландюк
Перейти в медиабанк
1 из 11

После получения диплома Уральского политехнического института окончил заочное отделение операторского факультета ВГИКа и режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров.

© РИА Новости / Борис Кауфман
Перейти в медиабанк
2 из 11

Работал в Свердловске — сначала мастером на заводе, потом научным сотрудником НИИ. Там же организовал студию кинолюбителей, где снял с друзьями несколько фильмов.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 11

Для Свердловского телевидения снимал короткометражные и документальные фильмы. В 1966 году Панфилова зачислили в штат киностудии "Ленфильм".

© РИА Новости / Галина Киселева
Перейти в медиабанк
4 из 11

Первый художественный фильм режиссера "В огне брода нет" в 1969 году получил приз Международного кинофестиваля в Локарно (Швейцария).

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 11

На XXII Московском международном кинофестивале в 2000 году Глебу Панфилову вручили приз "За вклад в мировой кинематограф".

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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6 из 11

В 1981 году на экраны вышел фильм "Валентина".

На фото: режиссер Глеб Панфилов (справа), оператор Леонид Калашников (слева) и актер Максим Мунзук (в центре) во время съемок.

© РИА Новости / М. Баландюк
Перейти в медиабанк
7 из 11

Сценарий фильма "Начало" и роль Жанны д'Арк Панфилов написал специально для Инны Чуриковой, которая стала его музой и женой. Супруги счастливо прожили вместе более 50 лет.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 11

В 1986 году Панфилов дебютировал как театральный режиссер на сцене театра "Ленком". В шекспировском "Гамлете" главные роли сыграли Олег Янковский, Александра Захарова и Инна Чурикова.

© РИА Новости / Борис Кауфман
Перейти в медиабанк
9 из 11

На сцене Театра Наций в 2017 году Панфилов представил спектакль "Аудиенция" по пьесе Питера Моргана. Автором идеи постановки выступил сын Панфилова и Чуриковой Иван Панфилов.

На фото: актеры Сергей Пинегин, Инна Чурикова, режиссер Глеб Панфилов и актриса Анна Зайкова (слева направо) после спектакля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
10 из 11

Глеб Панфилов — народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, лауреат премии президента РФ в области литературы и искусства, обладатель премий "Ника" и "Золотой орел". Был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
11 из 11
Проститься с Панфиловым пришли народный артист России, депутат Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, гендиректор киноконцерна "Мосфильм", кинорежиссёр Карен Шахназаров, народная артистка России Лия Ахеджакова, глава благотворительного фонда Александра Солженицына, вдова Солженицына Наталия Солженицына, советский киновед и кинокритик Наум Клейман, друзья, коллеги и родственники режиссёра.
На церемонию прощания прислали венки министерство культуры России, артисты Театра имени Евгения Вахтангова, киноконцерн "Мосфильм", друзья, семья Солженицыных, коллеги и родственники режиссёра и многие другие.
После ухода из жизни Панфилова соболезнования выразил президент России Владимир Путин, отметив, что он принадлежал к плеяде выдающихся режиссеров современности, чьи имена являются гордостью отечественной культуры.
Соболезнования родным и близким Панфилова также выразили министр культуры России Ольга Любимова, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", кинорежиссёр Карен Шахназаров, народный артист РСФСФР, режиссер Никита Михалков, директор театра "Ленком" Марк Варшавер, режиссеры Владимир Досталь и Константин Богомолов и многие другие.
Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет" (получил главный приз кинофестиваля в Локарно). Панфилов также снял картины "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать" и другие, ставил спектакли в "Ленкоме" и Театре Наций. В 1970 году он снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни. -0-
Режиссер Глеб Панфилов - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
Шахназаров назвал смерть Панфилова большой утратой
27 августа, 12:05
 
КультураРоссияМагнитогорскГлеб ПанфиловЕвгений ГерасимовИнна ЧуриковаМосфильмЛенкомНовости культуры
 
 
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