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Бывшего чиновника Минкульта приговорили к 8,5 года колонии за мошенничество
Бывшего чиновника Минкульта приговорили к 8,5 года колонии за мошенничество - РИА Новости, 30.08.2023
Бывшего чиновника Минкульта приговорили к 8,5 года колонии за мошенничество
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T14:04
2023-08-30T14:04
2023-08-30T14:36
дело о хищениях в минкультуры
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
григорий пирумов
борис мазо
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
австрия
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг — РИА Новости. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры Бориса Мазо к 8,5 годам колонии общего режима и штрафу в 600 тысяч рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. "По совокупности приговоров — 8,5 лет в ИК общего режима со штрафом в размере 600 000 рублей", — гласит решение суда.Мазо вместе с замглавы ведомства Григорием Пирумовым проходил по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на реконструкцию Эрмитажа в 2015 году. Для этого. как утверждала сторона обвинения, они создали преступное сообщество. При исполнении контракта соучастники похитили более 900 миллионов рублей, из которых 800 они впоследствии легализовали. В 2020-м году Австрия выдала Мазо российским властям для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере (статья 159 УК, часть 4).Ранее Красногорский суд Московской области приговорил к 8,5 годам колонии по этому делу Григория Пирумова. Это второй приговор Пирумова, первый срок бывший чиновник уже отбыл, выйдя из колонии условно-досрочно.
https://realty.ria.ru/20220602/ermitazh-1792626652.html
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дело о хищениях в минкультуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), григорий пирумов, борис мазо, московская область (подмосковье), санкт-петербург, австрия, происшествия
Дело о хищениях в Минкультуры, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Григорий Пирумов, Борис Мазо, Московская область (Подмосковье), Санкт-Петербург, Австрия, Происшествия
Бывшего чиновника Минкульта приговорили к 8,5 года колонии за мошенничество
Экс-директору департамента Минкультуры дали 8,5 года колонии по делу о хищениях