Рейтинг@Mail.ru
Бывшего чиновника Минкульта приговорили к 8,5 года колонии за мошенничество - РИА Новости, 30.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:04 30.08.2023 (обновлено: 14:36 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/mincult-1893158491.html
Бывшего чиновника Минкульта приговорили к 8,5 года колонии за мошенничество
Бывшего чиновника Минкульта приговорили к 8,5 года колонии за мошенничество - РИА Новости, 30.08.2023
Бывшего чиновника Минкульта приговорили к 8,5 года колонии за мошенничество
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T14:04
2023-08-30T14:36
дело о хищениях в минкультуры
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
григорий пирумов
борис мазо
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
австрия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156068/51/1560685116_0:204:2623:1679_1920x0_80_0_0_1f829ca3e7415e10ad15faebb8f632a3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг — РИА Новости. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры Бориса Мазо к 8,5 годам колонии общего режима и штрафу в 600 тысяч рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. "По совокупности приговоров — 8,5 лет в ИК общего режима со штрафом в размере 600 000 рублей", — гласит решение суда.Мазо вместе с замглавы ведомства Григорием Пирумовым проходил по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на реконструкцию Эрмитажа в 2015 году. Для этого. как утверждала сторона обвинения, они создали преступное сообщество. При исполнении контракта соучастники похитили более 900 миллионов рублей, из которых 800 они впоследствии легализовали. В 2020-м году Австрия выдала Мазо российским властям для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере (статья 159 УК, часть 4).Ранее Красногорский суд Московской области приговорил к 8,5 годам колонии по этому делу Григория Пирумова. Это второй приговор Пирумова, первый срок бывший чиновник уже отбыл, выйдя из колонии условно-досрочно.
https://realty.ria.ru/20220602/ermitazh-1792626652.html
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156068/51/1560685116_0:0:2623:1968_1920x0_80_0_0_d3a801a630d2ca9d2282995c527c055d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дело о хищениях в минкультуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), григорий пирумов, борис мазо, московская область (подмосковье), санкт-петербург, австрия, происшествия
Дело о хищениях в Минкультуры, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Григорий Пирумов, Борис Мазо, Московская область (Подмосковье), Санкт-Петербург, Австрия, Происшествия
Бывшего чиновника Минкульта приговорили к 8,5 года колонии за мошенничество

Экс-директору департамента Минкультуры дали 8,5 года колонии по делу о хищениях

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБывший директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры Борис Мазо
Бывший директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры Борис Мазо - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Бывший директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры Борис Мазо. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг — РИА Новости. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры Бориса Мазо к 8,5 годам колонии общего режима и штрафу в 600 тысяч рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
"По совокупности приговоров — 8,5 лет в ИК общего режима со штрафом в размере 600 000 рублей", — гласит решение суда.
Мазо вместе с замглавы ведомства Григорием Пирумовым проходил по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на реконструкцию Эрмитажа в 2015 году. Для этого. как утверждала сторона обвинения, они создали преступное сообщество. При исполнении контракта соучастники похитили более 900 миллионов рублей, из которых 800 они впоследствии легализовали.
В 2020-м году Австрия выдала Мазо российским властям для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере (статья 159 УК, часть 4).
Ранее Красногорский суд Московской области приговорил к 8,5 годам колонии по этому делу Григория Пирумова. Это второй приговор Пирумова, первый срок бывший чиновник уже отбыл, выйдя из колонии условно-досрочно.
Посетители в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
Эрмитаж нашел подрядчика достройки фондохранилища почти за 2 млрд рублей
2 июня 2022, 14:05
 
Дело о хищениях в МинкультурыМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Григорий ПирумовБорис МазоМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургАвстрияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала