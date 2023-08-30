https://ria.ru/20230830/mincult-1893158491.html

Бывшего чиновника Минкульта приговорили к 8,5 года колонии за мошенничество

Бывшего чиновника Минкульта приговорили к 8,5 года колонии за мошенничество - РИА Новости, 30.08.2023

Бывшего чиновника Минкульта приговорили к 8,5 года колонии за мошенничество

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T14:04

2023-08-30T14:04

2023-08-30T14:36

дело о хищениях в минкультуры

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

григорий пирумов

борис мазо

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

австрия

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг — РИА Новости. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры Бориса Мазо к 8,5 годам колонии общего режима и штрафу в 600 тысяч рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. "По совокупности приговоров — 8,5 лет в ИК общего режима со штрафом в размере 600 000 рублей", — гласит решение суда.Мазо вместе с замглавы ведомства Григорием Пирумовым проходил по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на реконструкцию Эрмитажа в 2015 году. Для этого. как утверждала сторона обвинения, они создали преступное сообщество. При исполнении контракта соучастники похитили более 900 миллионов рублей, из которых 800 они впоследствии легализовали. В 2020-м году Австрия выдала Мазо российским властям для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере (статья 159 УК, часть 4).Ранее Красногорский суд Московской области приговорил к 8,5 годам колонии по этому делу Григория Пирумова. Это второй приговор Пирумова, первый срок бывший чиновник уже отбыл, выйдя из колонии условно-досрочно.

https://realty.ria.ru/20220602/ermitazh-1792626652.html

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

австрия

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дело о хищениях в минкультуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), григорий пирумов, борис мазо, московская область (подмосковье), санкт-петербург, австрия, происшествия