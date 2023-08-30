https://ria.ru/20230830/marshrut-1894305984.html
Марафонский маршрут на 42 километра может появиться в парке Яуза в Москве
Марафонский маршрут на 42 километра может появиться в парке Яуза в Москве - РИА Новости, 05.09.2023
Марафонский маршрут на 42 километра может появиться в парке Яуза в Москве
Марафонский маршрут на 42 километра может появиться в парке Яуза в Москве, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, выразив надежду, что в скором... РИА Новости, 05.09.2023
2023-08-30T14:57
2023-08-30T14:57
2023-09-05T15:08
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
алексей шапошников
московская городская дума
манеж
московский урбанистический форум 2023 (муф 2023)
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Марафонский маршрут на 42 километра может появиться в парке Яуза в Москве, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, выразив надежду, что в скором времени там можно будет проводить забеги. "На сегодняшний момент общая площадь 350 гектаров, их них 200 - это особо охраняемые природные территории, протяжённость более 20 километров, у нас в планах создание марафонского маршрута - 42 километра. Это была одна из фишек проекта", - сказал Шапошников на пленарной сессии "Изменение городской среды - драйвер развития экономики" Дня Комплекса городского хозяйства Москвы в рамках Московского урбанистического форума. Он отметил, что 10 лет назад были планы, что для проведения марафона не нужно будет перекрывать центр города, так как он будет проводиться в парке Яуза. "Я думаю, в скором будущем тоже к этому придём", - заключил Шапошников. Московский марафон состоится в столице 17 сентября. Маршрут марафона пройдет по центру столицы: по набережным Москвы-реки, по Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по Тверской улице и Театральному проезду, под стенами Кремля. Московский урбанистический форум проходит в 2023 году в 12-й раз. В этом году мероприятие охватывает сразу четыре площадки - Зарядье, Лужники, Манеж и Гостиный двор и продлится до 10 сентября.
https://ria.ru/20230826/blagoustroystvo-1892910771.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, алексей шапошников, московская городская дума, манеж, московский урбанистический форум 2023 (муф 2023), комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Алексей Шапошников, Московская городская дума, Манеж, Московский урбанистический форум 2023 (МУФ 2023), Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Марафонский маршрут на 42 километра может появиться в парке Яуза в Москве, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, выразив надежду, что в скором времени там можно будет проводить забеги.
"На сегодняшний момент общая площадь 350 гектаров, их них 200 - это особо охраняемые природные территории, протяжённость более 20 километров, у нас в планах создание марафонского маршрута - 42 километра. Это была одна из фишек проекта", - сказал Шапошников на пленарной сессии "Изменение городской среды - драйвер развития экономики" Дня Комплекса городского хозяйства Москвы в рамках Московского урбанистического форума.
Он отметил, что 10 лет назад были планы, что для проведения марафона не нужно будет перекрывать центр города, так как он будет проводиться в парке Яуза.
"Я думаю, в скором будущем тоже к этому придём", - заключил Шапошников.
Московский марафон состоится в столице 17 сентября. Маршрут марафона пройдет по центру столицы: по набережным Москвы-реки, по Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по Тверской улице и Театральному проезду, под стенами Кремля.
Московский урбанистический форум проходит в 2023 году в 12-й раз. В этом году мероприятие охватывает сразу четыре площадки - Зарядье, Лужники, Манеж
и Гостиный двор и продлится до 10 сентября.
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