https://ria.ru/20230830/marshrut-1894305984.html

Марафонский маршрут на 42 километра может появиться в парке Яуза в Москве

Марафонский маршрут на 42 километра может появиться в парке Яуза в Москве - РИА Новости, 05.09.2023

Марафонский маршрут на 42 километра может появиться в парке Яуза в Москве

Марафонский маршрут на 42 километра может появиться в парке Яуза в Москве, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, выразив надежду, что в скором... РИА Новости, 05.09.2023

2023-08-30T14:57

2023-08-30T14:57

2023-09-05T15:08

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

алексей шапошников

московская городская дума

манеж

московский урбанистический форум 2023 (муф 2023)

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Марафонский маршрут на 42 километра может появиться в парке Яуза в Москве, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, выразив надежду, что в скором времени там можно будет проводить забеги. "На сегодняшний момент общая площадь 350 гектаров, их них 200 - это особо охраняемые природные территории, протяжённость более 20 километров, у нас в планах создание марафонского маршрута - 42 километра. Это была одна из фишек проекта", - сказал Шапошников на пленарной сессии "Изменение городской среды - драйвер развития экономики" Дня Комплекса городского хозяйства Москвы в рамках Московского урбанистического форума. Он отметил, что 10 лет назад были планы, что для проведения марафона не нужно будет перекрывать центр города, так как он будет проводиться в парке Яуза. "Я думаю, в скором будущем тоже к этому придём", - заключил Шапошников. Московский марафон состоится в столице 17 сентября. Маршрут марафона пройдет по центру столицы: по набережным Москвы-реки, по Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по Тверской улице и Театральному проезду, под стенами Кремля. Московский урбанистический форум проходит в 2023 году в 12-й раз. В этом году мероприятие охватывает сразу четыре площадки - Зарядье, Лужники, Манеж и Гостиный двор и продлится до 10 сентября.

https://ria.ru/20230826/blagoustroystvo-1892910771.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, алексей шапошников, московская городская дума, манеж, московский урбанистический форум 2023 (муф 2023), комплекс городского хозяйства москвы