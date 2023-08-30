https://ria.ru/20230830/mak-1893216294.html

МАК не проводит расследование крушения самолета Embraer в Тверской области

МАК не проводит расследование крушения самолета Embraer в Тверской области - РИА Новости, 30.08.2023

МАК не проводит расследование крушения самолета Embraer в Тверской области

Межгосударственный авиационный комитет не проводит расследование крушения Embraer Legacy в Тверской области 23 августа и не комментирует обстоятельства... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T17:17

2023-08-30T17:17

2023-08-30T17:21

крушение частного самолета в тверской области

межгосударственный авиационный комитет

происшествия

евгений пригожин

тверская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891904771_0:64:1105:685_1920x0_80_0_0_3545721922085dc16477b220d07552b6.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет не проводит расследование крушения Embraer Legacy в Тверской области 23 августа и не комментирует обстоятельства произошедшего, сообщается на сайте МАК."Межгосударственный авиационный комитет информирует. В связи с многочисленными обращениями информируем, что в настоящее время Межгосударственный авиационный комитет (МАК) не проводит расследование авиационного события, произошедшего с воздушным судном "Embraer Legacy" 23 августа 2023 года в Тверской области, и не комментирует обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Позднее СК РФ сообщил, что личности всех десяти погибших при крушении самолета в Тверской области установлены, они соответствуют списку, заявленному в полётном листе. Среди пассажиров значился и Евгений Пригожин.Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту. Следственный комитет России после ЧП завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20230830/rassledovanie-1893138463.html

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

крушение частного самолета в тверской области, межгосударственный авиационный комитет, происшествия, евгений пригожин, тверская область