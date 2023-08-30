Рейтинг@Mail.ru
МАК не проводит расследование крушения самолета Embraer в Тверской области - РИА Новости, 30.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 30.08.2023 (обновлено: 17:21 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/mak-1893216294.html
МАК не проводит расследование крушения самолета Embraer в Тверской области
МАК не проводит расследование крушения самолета Embraer в Тверской области - РИА Новости, 30.08.2023
МАК не проводит расследование крушения самолета Embraer в Тверской области
Межгосударственный авиационный комитет не проводит расследование крушения Embraer Legacy в Тверской области 23 августа и не комментирует обстоятельства... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T17:17
2023-08-30T17:21
крушение частного самолета в тверской области
межгосударственный авиационный комитет
происшествия
евгений пригожин
тверская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891904771_0:64:1105:685_1920x0_80_0_0_3545721922085dc16477b220d07552b6.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет не проводит расследование крушения Embraer Legacy в Тверской области 23 августа и не комментирует обстоятельства произошедшего, сообщается на сайте МАК."Межгосударственный авиационный комитет информирует. В связи с многочисленными обращениями информируем, что в настоящее время Межгосударственный авиационный комитет (МАК) не проводит расследование авиационного события, произошедшего с воздушным судном "Embraer Legacy" 23 августа 2023 года в Тверской области, и не комментирует обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Позднее СК РФ сообщил, что личности всех десяти погибших при крушении самолета в Тверской области установлены, они соответствуют списку, заявленному в полётном листе. Среди пассажиров значился и Евгений Пригожин.Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту. Следственный комитет России после ЧП завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
https://ria.ru/20230830/rassledovanie-1893138463.html
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891904771_0:84:939:788_1920x0_80_0_0_76a9c007bc9f01a0698e79a4c10fdcc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
крушение частного самолета в тверской области, межгосударственный авиационный комитет, происшествия, евгений пригожин, тверская область
Крушение частного самолета в Тверской области, Межгосударственный авиационный комитет, Происшествия, Евгений Пригожин, Тверская область
МАК не проводит расследование крушения самолета Embraer в Тверской области

МАК заявил, что не проводит расследование крушения Embraer в Тверской области

© РИА Новости / Виталий Шустров | Перейти в медиабанкФрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области
Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Виталий Шустров
Перейти в медиабанк
Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет не проводит расследование крушения Embraer Legacy в Тверской области 23 августа и не комментирует обстоятельства произошедшего, сообщается на сайте МАК.
"Межгосударственный авиационный комитет информирует. В связи с многочисленными обращениями информируем, что в настоящее время Межгосударственный авиационный комитет (МАК) не проводит расследование авиационного события, произошедшего с воздушным судном "Embraer Legacy" 23 августа 2023 года в Тверской области, и не комментирует обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Позднее СК РФ сообщил, что личности всех десяти погибших при крушении самолета в Тверской области установлены, они соответствуют списку, заявленному в полётном листе. Среди пассажиров значился и Евгений Пригожин.
Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту. Следственный комитет России после ЧП завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Песков: международного расследования крушения самолета Пригожина не будет
Вчера, 13:02
 
Крушение частного самолета в Тверской областиМежгосударственный авиационный комитетПроисшествияЕвгений ПригожинТверская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала