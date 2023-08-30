МАК не проводит расследование крушения самолета Embraer в Тверской области
МАК заявил, что не проводит расследование крушения Embraer в Тверской области
© РИА Новости / Виталий Шустров | Перейти в медиабанкФрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области
Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет не проводит расследование крушения Embraer Legacy в Тверской области 23 августа и не комментирует обстоятельства произошедшего, сообщается на сайте МАК.
"Межгосударственный авиационный комитет информирует. В связи с многочисленными обращениями информируем, что в настоящее время Межгосударственный авиационный комитет (МАК) не проводит расследование авиационного события, произошедшего с воздушным судном "Embraer Legacy" 23 августа 2023 года в Тверской области, и не комментирует обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Позднее СК РФ сообщил, что личности всех десяти погибших при крушении самолета в Тверской области установлены, они соответствуют списку, заявленному в полётном листе. Среди пассажиров значился и Евгений Пригожин.
Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту. Следственный комитет России после ЧП завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.