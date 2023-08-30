https://ria.ru/20230830/literatura-1893201257.html

В Минцифры сообщили о дефиците художественной литературы в новых регионах

В Минцифры сообщили о дефиците художественной литературы в новых регионах - РИА Новости, 30.08.2023

В Минцифры сообщили о дефиците художественной литературы в новых регионах

Дефицит художественной литературы в новых регионах РФ пока сохраняется, несмотря на отправку более 2,7 миллиона книг, сообщил РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T16:20

2023-08-30T16:20

2023-08-30T16:20

россия

владимир григорьев

литрес

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Дефицит художественной литературы в новых регионах РФ пока сохраняется, несмотря на отправку более 2,7 миллиона книг, сообщил РИА Новости директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев. "Естественно, есть дефицит. Мы отправляем более 2,7 миллиона книг в школьные, публичные библиотеки. В целом процентов 70-75 рассчитано на дошкольников и школьников. Это в бумажном виде. Кроме того, мы подключаем все библиотеки, публичные и школьные, к электронной платформе "ЛитРес", где пользователи могут бесплатно скачать тысячи произведений отечественных классиков", - сказал Григорьев на вопрос о том, сколько детских книг было отправлено в новые регионы и есть ли дефицит. Он отметил, что каждая школа получит свой логин и пароль и сможет бесплатно скачивать книги. "На следующем этапе планируем обеспечить школьные библиотеки познавательной литературой. Посмотрим, как пойдет работа с электронными платформами. Возможно, мы дадим бесплатный доступ к энциклопедической, справочной литературе", - пояснил Григорьев.

https://ria.ru/20230825/pomosch-1892293827.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир григорьев, литрес, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)