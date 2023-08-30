https://ria.ru/20230830/literatura-1893201257.html
В Минцифры сообщили о дефиците художественной литературы в новых регионах
В Минцифры сообщили о дефиците художественной литературы в новых регионах - РИА Новости, 30.08.2023
В Минцифры сообщили о дефиците художественной литературы в новых регионах
Дефицит художественной литературы в новых регионах РФ пока сохраняется, несмотря на отправку более 2,7 миллиона книг, сообщил РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T16:20
2023-08-30T16:20
2023-08-30T16:20
россия
владимир григорьев
литрес
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Дефицит художественной литературы в новых регионах РФ пока сохраняется, несмотря на отправку более 2,7 миллиона книг, сообщил РИА Новости директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев. "Естественно, есть дефицит. Мы отправляем более 2,7 миллиона книг в школьные, публичные библиотеки. В целом процентов 70-75 рассчитано на дошкольников и школьников. Это в бумажном виде. Кроме того, мы подключаем все библиотеки, публичные и школьные, к электронной платформе "ЛитРес", где пользователи могут бесплатно скачать тысячи произведений отечественных классиков", - сказал Григорьев на вопрос о том, сколько детских книг было отправлено в новые регионы и есть ли дефицит. Он отметил, что каждая школа получит свой логин и пароль и сможет бесплатно скачивать книги. "На следующем этапе планируем обеспечить школьные библиотеки познавательной литературой. Посмотрим, как пойдет работа с электронными платформами. Возможно, мы дадим бесплатный доступ к энциклопедической, справочной литературе", - пояснил Григорьев.
https://ria.ru/20230825/pomosch-1892293827.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир григорьев, литрес, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Россия, Владимир Григорьев, ЛитРес, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
В Минцифры сообщили о дефиците художественной литературы в новых регионах
Минцифры: в новых регионах еще остается дефицит художественной литературы