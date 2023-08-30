https://ria.ru/20230830/lenoblast-1893215063.html
В Ленобласти модернизируют действующие молочные производства
В Ленобласти модернизируют действующие молочные производства - РИА Новости, 30.08.2023
В Ленобласти модернизируют действующие молочные производства
Производители молочной продукции Ленинградской области планируют инвестировать один миллиард рублей в действующие фермы и животноводческие комплексы и таким... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T17:12
2023-08-30T17:12
2023-08-30T17:12
ленинградская область
сланцевский район
молоко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Производители молочной продукции Ленинградской области планируют инвестировать один миллиард рублей в действующие фермы и животноводческие комплексы и таким образом увеличить объемы выпуска готовой продукции, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. По его словам, шесть соответствующих соглашений были подписаны на 32-й международной агропромышленной выставке "Агрорусь-2023", которая стартовала в среду в Санкт-Петербурге. Так, предприятие "Осьминское" готово инвестировать 200 миллионов рублей в модернизацию фермы на одну тысячу коров в Сланцевском районе. Производство "ПЗ Красногвардейский" планирует выделить 150 миллионов рублей на совершенствование в Гатчинском районе дворов молочно-товарной фермы на 100 голов. Чуть меньше - 130 миллионов рублей - готово вложить АО "Гатчинское" в обновление оборудования животноводческого комплекса. А работающие в Выборгском районе СПК "Поляны" и СПК "Рябовский" запланировали инвестировать по 120 и 78 миллионов рублей соответственно в модернизацию своих молочно-товарных ферм. "Реализация подписанных сегодня соглашений позволит области дополнительно увеличить производство молока, выпуск готовой молочной продукции. В Ленинградской области современное молочное животноводство, но мы на этом останавливаемся и сохраняем статус лидера в технологиях, постоянно их совершенствуя", ― прокомментировал соглашения заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.
https://ria.ru/20230828/lenoblast-1892712518.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сланцевский район, молоко
Ленинградская область , Сланцевский район, Молоко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Производители молочной продукции Ленинградской области планируют инвестировать один миллиард рублей в действующие фермы и животноводческие комплексы и таким образом увеличить объемы выпуска готовой продукции, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, шесть соответствующих соглашений были подписаны на 32-й международной агропромышленной выставке "Агрорусь-2023", которая стартовала в среду в Санкт-Петербурге
.
Индекс промышленного производства Ленобласти продолжает расти
Так, предприятие "Осьминское" готово инвестировать 200 миллионов рублей в модернизацию фермы на одну тысячу коров в Сланцевском районе
. Производство "ПЗ Красногвардейский" планирует выделить 150 миллионов рублей на совершенствование в Гатчинском районе
дворов молочно-товарной фермы на 100 голов. Чуть меньше - 130 миллионов рублей - готово вложить АО "Гатчинское" в обновление оборудования животноводческого комплекса. А работающие в Выборгском районе
СПК "Поляны" и СПК "Рябовский" запланировали инвестировать по 120 и 78 миллионов рублей соответственно в модернизацию своих молочно-товарных ферм.
"Реализация подписанных сегодня соглашений позволит области дополнительно увеличить производство молока, выпуск готовой молочной продукции. В Ленинградской области современное молочное животноводство, но мы на этом останавливаемся и сохраняем статус лидера в технологиях, постоянно их совершенствуя", ― прокомментировал соглашения заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.