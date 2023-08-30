https://ria.ru/20230830/lenoblast-1893215063.html

В Ленобласти модернизируют действующие молочные производства

В Ленобласти модернизируют действующие молочные производства - РИА Новости, 30.08.2023

В Ленобласти модернизируют действующие молочные производства

Производители молочной продукции Ленинградской области планируют инвестировать один миллиард рублей в действующие фермы и животноводческие комплексы и таким... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T17:12

2023-08-30T17:12

2023-08-30T17:12

ленинградская область

сланцевский район

молоко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155332/00/1553320083_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_eab6fbac2420b28ff85221c1b221a249.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Производители молочной продукции Ленинградской области планируют инвестировать один миллиард рублей в действующие фермы и животноводческие комплексы и таким образом увеличить объемы выпуска готовой продукции, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. По его словам, шесть соответствующих соглашений были подписаны на 32-й международной агропромышленной выставке "Агрорусь-2023", которая стартовала в среду в Санкт-Петербурге. Так, предприятие "Осьминское" готово инвестировать 200 миллионов рублей в модернизацию фермы на одну тысячу коров в Сланцевском районе. Производство "ПЗ Красногвардейский" планирует выделить 150 миллионов рублей на совершенствование в Гатчинском районе дворов молочно-товарной фермы на 100 голов. Чуть меньше - 130 миллионов рублей - готово вложить АО "Гатчинское" в обновление оборудования животноводческого комплекса. А работающие в Выборгском районе СПК "Поляны" и СПК "Рябовский" запланировали инвестировать по 120 и 78 миллионов рублей соответственно в модернизацию своих молочно-товарных ферм. "Реализация подписанных сегодня соглашений позволит области дополнительно увеличить производство молока, выпуск готовой молочной продукции. В Ленинградской области современное молочное животноводство, но мы на этом останавливаемся и сохраняем статус лидера в технологиях, постоянно их совершенствуя", ― прокомментировал соглашения заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

https://ria.ru/20230828/lenoblast-1892712518.html

сланцевский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сланцевский район, молоко