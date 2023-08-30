https://ria.ru/20230830/lenoblast-1893214359.html

Крупные инвестпроекты в АПК на 8 млрд рублей реализуют в Ленобласти

Крупные инвестпроекты в АПК на 8 млрд рублей реализуют в Ленобласти - РИА Новости, 30.08.2023

Крупные инвестпроекты в АПК на 8 млрд рублей реализуют в Ленобласти

Власти Ленинградской области заключили инвестиционные соглашения на общую сумму восемь миллиардов рублей по реализации на территории региона трех крупных... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T17:10

2023-08-30T17:10

2023-08-30T17:10

ленинградская область

всеволожский район

санкт-петербург

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Власти Ленинградской области заключили инвестиционные соглашения на общую сумму восемь миллиардов рублей по реализации на территории региона трех крупных проектов, которые кратно увеличат производство томатов, яиц и зерна, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. По его словам, в рамках 32-ой международной выставки "Агрорусь–2023", которая стартовала в среду в Санкт-Петербурге, областной комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу подписал ряд соглашений с давними партерами. Так, предприятие "Дары Природы" намерено инвестировать в строительство второй очереди современного тепличного комплекса площадью 11,5 гектара по выращиванию 3,2 тысячи тонн томатов во Всеволожском районе. Стоимость проекта ― 4,9 миллиарда рублей. В рамках его реализации планируется создание 80 рабочих мест, пояснил собеседник агентства. Он также добавил, что компания "Птицефабрика Роскар" заключило соглашение о социально-экономическом сотрудничестве в рамках реализации инвестиционного проекта по модернизации птицеводческого комплекса. Это позволит увеличить объемы производства яиц в регионе на 300 миллионов штук в год. Стоимость проекта ― 2,5 миллиарда рублей. А "Племенной завод Приневское" создаст зерносушильный комплекса моностью 13 тысяч тонн зерна в год на территории Волосовского района, за 680 миллионов рублей. "Регион заинтересован в укреплении сотрудничества с нашими давними партнерами, инвесторами, зарекомендовавшими себя. Область поддерживает процесс расширения действующих и создания новых сельхозпроизводств и компенсирует до 50% расходов на капитальное строительство. Ввод современных мощностей, оснащенных передовыми технологиями, позволяет региону наращивать объемы производства и выполнять поставленную президентом России Владимиром Путиным задачу выхода на опережающие темпы роста АПК", ― прокомментировал подписания заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

https://ria.ru/20230828/lenoblast-1892712518.html

всеволожский район

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

всеволожский район, санкт-петербург, владимир путин