Рейтинг@Mail.ru
Крупные инвестпроекты в АПК на 8 млрд рублей реализуют в Ленобласти - РИА Новости, 30.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
 
17:10 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/lenoblast-1893214359.html
Крупные инвестпроекты в АПК на 8 млрд рублей реализуют в Ленобласти
Крупные инвестпроекты в АПК на 8 млрд рублей реализуют в Ленобласти - РИА Новости, 30.08.2023
Крупные инвестпроекты в АПК на 8 млрд рублей реализуют в Ленобласти
Власти Ленинградской области заключили инвестиционные соглашения на общую сумму восемь миллиардов рублей по реализации на территории региона трех крупных... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T17:10
2023-08-30T17:10
ленинградская область
всеволожский район
санкт-петербург
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Власти Ленинградской области заключили инвестиционные соглашения на общую сумму восемь миллиардов рублей по реализации на территории региона трех крупных проектов, которые кратно увеличат производство томатов, яиц и зерна, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. По его словам, в рамках 32-ой международной выставки "Агрорусь–2023", которая стартовала в среду в Санкт-Петербурге, областной комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу подписал ряд соглашений с давними партерами. Так, предприятие "Дары Природы" намерено инвестировать в строительство второй очереди современного тепличного комплекса площадью 11,5 гектара по выращиванию 3,2 тысячи тонн томатов во Всеволожском районе. Стоимость проекта ― 4,9 миллиарда рублей. В рамках его реализации планируется создание 80 рабочих мест, пояснил собеседник агентства. Он также добавил, что компания "Птицефабрика Роскар" заключило соглашение о социально-экономическом сотрудничестве в рамках реализации инвестиционного проекта по модернизации птицеводческого комплекса. Это позволит увеличить объемы производства яиц в регионе на 300 миллионов штук в год. Стоимость проекта ― 2,5 миллиарда рублей. А "Племенной завод Приневское" создаст зерносушильный комплекса моностью 13 тысяч тонн зерна в год на территории Волосовского района, за 680 миллионов рублей. "Регион заинтересован в укреплении сотрудничества с нашими давними партнерами, инвесторами, зарекомендовавшими себя. Область поддерживает процесс расширения действующих и создания новых сельхозпроизводств и компенсирует до 50% расходов на капитальное строительство. Ввод современных мощностей, оснащенных передовыми технологиями, позволяет региону наращивать объемы производства и выполнять поставленную президентом России Владимиром Путиным задачу выхода на опережающие темпы роста АПК", ― прокомментировал подписания заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.
https://ria.ru/20230828/lenoblast-1892712518.html
всеволожский район
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_4873bd53c3483f9ae15f3be50f6458a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
всеволожский район, санкт-петербург, владимир путин
Ленинградская область , Всеволожский район, Санкт-Петербург, Владимир Путин

Крупные инвестпроекты в АПК на 8 млрд рублей реализуют в Ленобласти

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Деньги
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Власти Ленинградской области заключили инвестиционные соглашения на общую сумму восемь миллиардов рублей по реализации на территории региона трех крупных проектов, которые кратно увеличат производство томатов, яиц и зерна, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, в рамках 32-ой международной выставки "Агрорусь–2023", которая стартовала в среду в Санкт-Петербурге, областной комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу подписал ряд соглашений с давними партерами.
Вид на Невский проспект со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Индекс промышленного производства Ленобласти продолжает расти
28 августа, 16:21
Так, предприятие "Дары Природы" намерено инвестировать в строительство второй очереди современного тепличного комплекса площадью 11,5 гектара по выращиванию 3,2 тысячи тонн томатов во Всеволожском районе. Стоимость проекта ― 4,9 миллиарда рублей. В рамках его реализации планируется создание 80 рабочих мест, пояснил собеседник агентства.
Он также добавил, что компания "Птицефабрика Роскар" заключило соглашение о социально-экономическом сотрудничестве в рамках реализации инвестиционного проекта по модернизации птицеводческого комплекса. Это позволит увеличить объемы производства яиц в регионе на 300 миллионов штук в год. Стоимость проекта ― 2,5 миллиарда рублей. А "Племенной завод Приневское" создаст зерносушильный комплекса моностью 13 тысяч тонн зерна в год на территории Волосовского района, за 680 миллионов рублей.
"Регион заинтересован в укреплении сотрудничества с нашими давними партнерами, инвесторами, зарекомендовавшими себя. Область поддерживает процесс расширения действующих и создания новых сельхозпроизводств и компенсирует до 50% расходов на капитальное строительство. Ввод современных мощностей, оснащенных передовыми технологиями, позволяет региону наращивать объемы производства и выполнять поставленную президентом России Владимиром Путиным задачу выхода на опережающие темпы роста АПК", ― прокомментировал подписания заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.
 
Ленинградская областьВсеволожский районСанкт-ПетербургВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала