Крупные инвестпроекты в АПК на 8 млрд рублей реализуют в Ленобласти
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Власти Ленинградской области заключили инвестиционные соглашения на общую сумму восемь миллиардов рублей по реализации на территории региона трех крупных проектов, которые кратно увеличат производство томатов, яиц и зерна, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, в рамках 32-ой международной выставки "Агрорусь–2023", которая стартовала в среду в Санкт-Петербурге, областной комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу подписал ряд соглашений с давними партерами.
Так, предприятие "Дары Природы" намерено инвестировать в строительство второй очереди современного тепличного комплекса площадью 11,5 гектара по выращиванию 3,2 тысячи тонн томатов во Всеволожском районе. Стоимость проекта ― 4,9 миллиарда рублей. В рамках его реализации планируется создание 80 рабочих мест, пояснил собеседник агентства.
Он также добавил, что компания "Птицефабрика Роскар" заключило соглашение о социально-экономическом сотрудничестве в рамках реализации инвестиционного проекта по модернизации птицеводческого комплекса. Это позволит увеличить объемы производства яиц в регионе на 300 миллионов штук в год. Стоимость проекта ― 2,5 миллиарда рублей. А "Племенной завод Приневское" создаст зерносушильный комплекса моностью 13 тысяч тонн зерна в год на территории Волосовского района, за 680 миллионов рублей.
"Регион заинтересован в укреплении сотрудничества с нашими давними партнерами, инвесторами, зарекомендовавшими себя. Область поддерживает процесс расширения действующих и создания новых сельхозпроизводств и компенсирует до 50% расходов на капитальное строительство. Ввод современных мощностей, оснащенных передовыми технологиями, позволяет региону наращивать объемы производства и выполнять поставленную президентом России Владимиром Путиным задачу выхода на опережающие темпы роста АПК", ― прокомментировал подписания заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.