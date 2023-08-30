https://ria.ru/20230830/lenoblast-1893213968.html

Ленобласть уходит от импортозависимости в рыбном промысле

Ленобласть уходит от импортозависимости в рыбном промысле - РИА Новости, 30.08.2023

Ленобласть уходит от импортозависимости в рыбном промысле

Производство рыбной продукции нарастят в Ленинградской области за счет развития собственного производства посадочного материала и кормов для аквакультур,... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T17:14

2023-08-30T17:14

2023-08-30T17:14

ленинградская область

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Производство рыбной продукции нарастят в Ленинградской области за счет развития собственного производства посадочного материала и кормов для аквакультур, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. Ряд соответствующих соглашений на общую сумму 1,5 миллиарда рублей был подписан комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области в рамках 32-ой международной выставки "Агрорусь–2023", которая стартовала в среду в Санкт-Петербурге. В частности, достигнуты договоренности с компанией "Мясокомбинат Нейма" на разведение осетровых и лососевых видов рыб в условиях замкнутого водоснабжения мощностью 250 тонн рыбы в год и создание дополнительной производственной площадки по производству 42 тысяч тонн мясопродукции в год, отметил собеседник агентства. Кроме того, соглашение по производству корма для аквакультуры подписано с ООО "Колодезянский Элеватор". Также "Свирский мальково-инкубационный центр" намерен построить в регионе инкубационный центр на 12 миллионов штук малька в год. А ИП "Северьянов К. Д." создаст рыбоводное предприятие полного цикла мощностью пять миллионов тонн малька в год и цеха по переработке 100 тонн рыбы в год, уточнили в пресс-службе областной администрации "Перед регионом поставлена задача по увеличению вдвое объемов производства рыбоводной продукции. Мы подходим к решению этой задачи комплексно. Подписанные сегодня соглашения развивают собственное производство посадочного материала, собственное производство кормов, что снижает зависимость от привозных составляющих и расширяет базу переработки рыбы, производства готовой продукции. Всем предприятиям область компенсирует часть понесенных затрат на капитальное строительство. Надеемся, что таким темпами мы выполним задачу ― производить 30 тысяч тонн рыбы в год", ― подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко, комментирую подписания.

https://ria.ru/20230828/lenoblast-1892712518.html

санкт-петербург

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

санкт-петербург