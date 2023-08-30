https://ria.ru/20230830/kongress-1893040067.html
В конгрессе США грубо поставили на место Зеленского
В конгрессе США грубо поставили на место Зеленского - РИА Новости, 30.08.2023
В конгрессе США грубо поставили на место Зеленского
Член палаты представителей конгресса от Республиканской партии Лорен Боберт раскритиковала в своем Twitter требование Владимира Зеленского выделить деньги на... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T01:15
2023-08-30T01:15
2023-08-30T01:15
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михаил подоляк
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Член палаты представителей конгресса от Республиканской партии Лорен Боберт раскритиковала в своем Twitter требование Владимира Зеленского выделить деньги на проведение выборов на Украине.Ранее Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что проводить выборы во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе "в окопах"."Зеленский предлагает провести выборы, если Америка за них заплатит. Прочтите это предложение и просто на минуту попытайтесь осмыслить его. Он проведет выборы только в том случае, если мы за них заплатим. Вот что происходит, когда ваша внешняя политика заключается в выдаче карт-бланша любому, кто об этом попросит", - написала Боберт.Накануне советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что выборов президента и депутатов в 2024 году на Украине точно не будет.
https://ria.ru/20230829/vybory-1892879508.html
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в мире, украина, twitter, лорен боберт, конгресс сша, владимир зеленский, михаил подоляк
В мире, Украина, Twitter, Лорен Боберт, Конгресс США, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк
В конгрессе США грубо поставили на место Зеленского
Конгрессвумен Боберт раскритиковала требование Зеленского дать денег на выборы