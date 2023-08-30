https://ria.ru/20230830/kitay-1893054304.html

Китайский эксперт сравнил отношения США и КНР со стрелой на тетиве

Китайский эксперт сравнил отношения США и КНР со стрелой на тетиве - РИА Новости, 30.08.2023

Китайский эксперт сравнил отношения США и КНР со стрелой на тетиве

Стрела в отношениях Китая и США уже на тетиве и может выстрелить в любой момент, Вашингтон совершает определенные жесты, чтобы сгладить отношения, однако по... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T06:57

2023-08-30T06:57

2023-08-30T06:57

китай

сша

вашингтон (штат)

нэнси пелоси

энтони блинкен

джанет йеллен

в мире

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ПЕКИН, 30 авг - РИА Новости. Стрела в отношениях Китая и США уже на тетиве и может выстрелить в любой момент, Вашингтон совершает определенные жесты, чтобы сгладить отношения, однако по сути не меняет своей жесткой политики в отношении Пекина, поэтому частые визиты американских политиков в КНР не приносят особых результатов, сказала РИА Новости доктор наук Центра американских исследований Юго-западного университета Цзяотун Цянь Ясюй. В среду завершается визит в Китай министра торговли США Джины Раймондо, в ходе которого она провела встречи с высшими должностными лицами Китая и американскими бизнесменами. Раймондо стала четвертым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Китай за последние месяцы. Ранее с визитами в Китае побывали госсекретарь США Энтони Блинкен, министр финансов США Джанет Йеллен, спецпредставитель президента США по климату Джон Керри. О намерении провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином заявлял президент США Джо Байден. "Мы видим, что США стали часто отправлять в Китай высокопоставленных чиновников, однако результаты у этого невелики. Ведь, если мы взглянем на внешние проявления, то увидим, что по сути США развязали против Китая холодную войну в сфере высоких технологий, а также в финансовой сфере, что стало довольно большим ударом по стабильности глобальных производственных цепочек и цепочек поставок", - сказала Цянь Ясюй. В то же время, эксперт отметила, что такими действиями США вызвали недовольство внешнего мира, да и самим себе нанесли некоторый ущерб, поэтому то, что они теперь отправляют чиновников в Китай - это своего рода жест, призванный сгладить внешнее и внутреннее недовольство. "Но результаты у этого невелики", подчеркивает эксперт. "У этого нет искренности. Возьмем нынешний визит Раймондо. Можно увидеть, как много требований она предъявляет Китаю. США ввели много безосновательных санкций в отношении китайских предприятий в сфере высоких технологий. Однако Раймондо не говорит об их отмене, говорит, что их отмена не обсуждается, так как они введены из соображений госбезопасности США. Но это довольно неискренне, потому что, в то же время, Китаю предъявляют какие-то требования. То есть санкции мы отменять не будем, но вы должны повысить число китайских туристов в США, восстановить американскую туристическую отрасль и так далее", - поясняет Цянь Ясюй. Эксперт убеждена, что США делают некоторые жесты в отношении Китая в тех областях, в которых нет острых противоречий, однако это не поможет изменить общий ход развития китайско-американских отношений. "Если США не проявят искренности в своих действиях, не перестанут прибегать к практике холодных войн, то (отношения - ред.) не изменить", - сказала она. "На самом деле, сейчас стрела уже на тетиве и может выстрелить в любой момент, это очень опасно. Но обе страны являются ядерными державами, поэтому так просто пустить стрелу они не решаются, ведь это может спровоцировать третью мировую войну, однако ситуация довольно опасна", - также отметила Цянь Ясюй. Она убеждена, что когда США перестанут разыгрывать экономическую карту, они перейдут к военной. "Поэтому в последнее время мы видим, что США в вопросе Южно-Китайского моря, Тайваньского пролива, подталкивают на передовую своих союзников - Вьетнам, Филиппины постоянно прибегают к военным картам, осуществляют провокации в отношении Китая. И это очень опасно", - считает эксперт. Очередное обострение отношений США и КНР произошло в прошлом году после визита на остров занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230829/sotrudnichestvo-1892926046.html

https://ria.ru/20230819/protivostoyanie-1890957784.html

https://ria.ru/20230828/bespilotniki-1892752155.html

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китай, сша, вашингтон (штат), нэнси пелоси, энтони блинкен, джанет йеллен, в мире