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В Египте создали группу по вопросам сотрудничества с БРИКС
В Египте создали группу по вопросам сотрудничества с БРИКС - РИА Новости, 30.08.2023
В Египте создали группу по вопросам сотрудничества с БРИКС
Правительство Египта создало специальную министерскую группу по вопросам сотрудничества с БРИКС, говорится в заявлении египетского кабмина. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T16:23
2023-08-30T16:23
2023-08-30T16:23
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КАИР, 30 авг - РИА Новости. Правительство Египта создало специальную министерскую группу по вопросам сотрудничества с БРИКС, говорится в заявлении египетского кабмина. Согласно сообщению, в среду в египетском городе Эль-Аламейн прошло заседание правительства, на котором, в частности, обсуждался саммит БРИКС, состоявшийся на прошлой неделе в ЮАР. "В ходе заседания кабинета министров было одобрено создание группы по БРИКС, которая будет заниматься вопросами сотрудничества с объединением БРИКС. В нее войдут определенные министры и официальные лица", - заявило правительство Египта. Саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствовали лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представлял глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции. Лидеры стран БРИКС по итогам саммита приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса.
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в мире, египет, сергей лавров, юар, брикс, россия, владимир путин
В мире, Египет, Сергей Лавров, ЮАР, БРИКС, Россия, Владимир Путин
В Египте создали группу по вопросам сотрудничества с БРИКС
В Египте создали министерскую группу по вопросам сотрудничества с БРИКС