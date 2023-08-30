https://ria.ru/20230830/gospodderzhka-1893226372.html

В Совфеде обсудили господдержку социально-экономического развития Якутии

В Совфеде обсудили господдержку социально-экономического развития Якутии - РИА Новости, 30.08.2023

В Совфеде обсудили господдержку социально-экономического развития Якутии

В Якутии состоялось выездное заседание комитета Совета Федерации, где обсудили государственную поддержку социально-экономического развития региона, сообщает... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T17:44

2023-08-30T17:44

2023-08-30T17:47

республика саха (якутия)

политика

алексей еремеев

совет федерации рф

северо-восточный федеральный университет

якутск

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 30 авг - РИА Новости. В Якутии состоялось выездное заседание комитета Совета Федерации, где обсудили государственную поддержку социально-экономического развития региона, сообщает пресс-служба Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). В Якутии с рабочим визитом побывали представители комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера во главе с сенатором Андреем Шевченко. Делегация ознакомилась со строящимися объектами республики: Жатайской судостроительной верфью, реконструкцией взлетной-посадочной полосы международного аэропорта "Якутск" имени Платона Ойунского, объектами СВФУ им. М.К.Аммосова, республиканской клинической инфекционной больницей. Итогом визита стало обсуждение реализации постановления Совфеда от 23 декабря 2022 года "О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)". Как отметил спикер регионального парламента Алексей Еремеев, постановление было подписано 23 декабря 2022 года, то есть после формирования бюджетных процессов на 2023 год. "Но, тем не менее, по части некоторых пунктов мы сумели попасть на 2023 год, например, по ремонту общежитий СВФУ и по другим объектам. Но, конечно же, основной объём исполнения будет на 2024, 2025 и 2026 годы. Мы очень ждем 2024 год, потому что в сентябре состоится комиссия по бюджетным проектировкам федерального центра", - сказал он. Еремеев подчеркнул, что Якутия рассчитывает получить с 2024 года федеральную поддержку на строительство республиканской инфекционной клинической больницы, а также Высшей школы музыки. "Мы очень благодарны Совету Федерации и лично Валентине Ивановне Матвиенко за принципиальную позицию по финансированию строительства мостового перехода через Лену в соотношении не менее 50 процентов со стороны федерального бюджета. Тогда как до выхода этого постановления, федеральный центр был за соотношение 33 процентов расходов со стороны федерального бюджета... В целом, оцениваю ход исполнения и реализации постановления Совета Федерации положительно. И я полностью уверен в том, что постановление будет полностью исполнено. Потому, что у Совета Федерации есть принцип: если постановление принято, то оно должно быть исполнено 100 процентов", - добавил спикер.

https://ria.ru/20230810/yakutiya-1889280362.html

https://ria.ru/20230811/yakutiya-1889503976.html

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, алексей еремеев, совет федерации рф, северо-восточный федеральный университет, якутск, республика саха (якутия)