https://ria.ru/20230830/gorbachev-1893122961.html
Москвичи возложили цветы к могиле Горбачева в годовщину его смерти
Москвичи возложили цветы к могиле Горбачева в годовщину его смерти - РИА Новости, 30.08.2023
Москвичи возложили цветы к могиле Горбачева в годовщину его смерти
Москвичи возложили цветы к могиле президента СССР Михаила Горбачева в годовщину его смерти, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T12:08
2023-08-30T12:08
2023-08-30T12:46
москва
михаил горбачев
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893116571_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ee649c188711578fe9b1add3c6eec97b.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Москвичи возложили цветы к могиле президента СССР Михаила Горбачева в годовщину его смерти, передает корреспондент РИА Новости.Люди начали приходить к могиле с самого утра и возлагать цветы. Также рано утром надгробие помыли сотрудники кладбища.Среди возложивших цветы — дочь Горбачева Ирина Вирганская, переводчик Горбачева Павел Палажченко, журналист и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, журналист Алексей Венедиктов*, музыкант Стас Намин, один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский. Муратов* положил на могилу первый номер журнала "Горби" от создателей "Новой газеты" (у которой отозвана лицензия СМИ).Единственный в истории президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа 2022 года после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год. Горбачев похоронен рядом со своей женой Раисой на Новодевичьем кладбище в Москве.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20230705/gorbachev-1882405941.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893116571_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_25b1b1a84411aef6f26b2fda1eb4a706.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, михаил горбачев, общество
Москва, Михаил Горбачев, Общество
Москвичи возложили цветы к могиле Горбачева в годовщину его смерти
Москвичи возложили цветы к могиле Михаила Горбачева в годовщину его смерти