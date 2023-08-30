Рейтинг@Mail.ru
Москвичи возложили цветы к могиле Горбачева в годовщину его смерти - РИА Новости, 30.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 30.08.2023 (обновлено: 12:46 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/gorbachev-1893122961.html
Москвичи возложили цветы к могиле Горбачева в годовщину его смерти
Москвичи возложили цветы к могиле Горбачева в годовщину его смерти - РИА Новости, 30.08.2023
Москвичи возложили цветы к могиле Горбачева в годовщину его смерти
Москвичи возложили цветы к могиле президента СССР Михаила Горбачева в годовщину его смерти, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T12:08
2023-08-30T12:46
москва
михаил горбачев
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893116571_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ee649c188711578fe9b1add3c6eec97b.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Москвичи возложили цветы к могиле президента СССР Михаила Горбачева в годовщину его смерти, передает корреспондент РИА Новости.Люди начали приходить к могиле с самого утра и возлагать цветы. Также рано утром надгробие помыли сотрудники кладбища.Среди возложивших цветы — дочь Горбачева Ирина Вирганская, переводчик Горбачева Павел Палажченко, журналист и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, журналист Алексей Венедиктов*, музыкант Стас Намин, один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский. Муратов* положил на могилу первый номер журнала "Горби" от создателей "Новой газеты" (у которой отозвана лицензия СМИ).Единственный в истории президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа 2022 года после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год. Горбачев похоронен рядом со своей женой Раисой на Новодевичьем кладбище в Москве.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20230705/gorbachev-1882405941.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893116571_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_25b1b1a84411aef6f26b2fda1eb4a706.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, михаил горбачев, общество
Москва, Михаил Горбачев, Общество
Москвичи возложили цветы к могиле Горбачева в годовщину его смерти

Москвичи возложили цветы к могиле Михаила Горбачева в годовщину его смерти

© РИА НовостиЛюди на могиле Горбачева на Новодевичьем кладбище
Люди на могиле Горбачева на Новодевичьем кладбище
© РИА Новости
Люди на могиле Горбачева на Новодевичьем кладбище
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Москвичи возложили цветы к могиле президента СССР Михаила Горбачева в годовщину его смерти, передает корреспондент РИА Новости.
Люди начали приходить к могиле с самого утра и возлагать цветы. Также рано утром надгробие помыли сотрудники кладбища.
Среди возложивших цветы — дочь Горбачева Ирина Вирганская, переводчик Горбачева Павел Палажченко, журналист и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, журналист Алексей Венедиктов*, музыкант Стас Намин, один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский. Муратов* положил на могилу первый номер журнала "Горби" от создателей "Новой газеты" (у которой отозвана лицензия СМИ).
Единственный в истории президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа 2022 года после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год. Горбачев похоронен рядом со своей женой Раисой на Новодевичьем кладбище в Москве.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Совместное надгробие на могили Горбачевых на Новодевичьем кладбище
На могиле Горбачева и его супруги в Москве установили совместное надгробие
5 июля, 16:31
 
МоскваМихаил ГорбачевОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала