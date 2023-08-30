https://ria.ru/20230830/gorbachev-1893122961.html

Москвичи возложили цветы к могиле Горбачева в годовщину его смерти

Москвичи возложили цветы к могиле Горбачева в годовщину его смерти - РИА Новости, 30.08.2023

Москвичи возложили цветы к могиле Горбачева в годовщину его смерти

Москвичи возложили цветы к могиле президента СССР Михаила Горбачева в годовщину его смерти, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T12:08

2023-08-30T12:08

2023-08-30T12:46

москва

михаил горбачев

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893116571_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ee649c188711578fe9b1add3c6eec97b.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Москвичи возложили цветы к могиле президента СССР Михаила Горбачева в годовщину его смерти, передает корреспондент РИА Новости.Люди начали приходить к могиле с самого утра и возлагать цветы. Также рано утром надгробие помыли сотрудники кладбища.Среди возложивших цветы — дочь Горбачева Ирина Вирганская, переводчик Горбачева Павел Палажченко, журналист и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, журналист Алексей Венедиктов*, музыкант Стас Намин, один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский. Муратов* положил на могилу первый номер журнала "Горби" от создателей "Новой газеты" (у которой отозвана лицензия СМИ).Единственный в истории президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа 2022 года после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год. Горбачев похоронен рядом со своей женой Раисой на Новодевичьем кладбище в Москве.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20230705/gorbachev-1882405941.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, михаил горбачев, общество