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Организация исламского сотрудничества осудила попытку переворота в Габоне - РИА Новости, 30.08.2023
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23:10 30.08.2023 (обновлено: 23:13 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/gabon-1893285067.html
Организация исламского сотрудничества осудила попытку переворота в Габоне
Организация исламского сотрудничества осудила попытку переворота в Габоне - РИА Новости, 30.08.2023
Организация исламского сотрудничества осудила попытку переворота в Габоне
Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хусейн Ибрагим Таха решительно осудил попытку военного переворота в Габоне, говорится в сообщении... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T23:10
2023-08-30T23:13
в мире
габон
али бонго ондимба
организация исламского сотрудничества
попытка переворота в габоне
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ДОХА, 30 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хусейн Ибрагим Таха решительно осудил попытку военного переворота в Габоне, говорится в сообщении главы организации, поступившем РИА Новости. "Организация исламского сотрудничества самым решительным образом осуждает попытку военного переворота в Габоне. Мы с большой обеспокоенностью следим за развитием ситуации и попытками силового захвата власти в этой стране", - отметил Таха. Он призвал "уважать демократические институты и верховенство закона, необходимые для обеспечения законного правления в Габоне, проявлять сдержанность и действовать ради быстрого восстановления конституционного порядка в стране". Генсек ОИС также считает необходимым "прибегать к юридическим текстам и избирательным процедурам" для урегулирования ситуации в Габоне. В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олигуи Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом. Позднее в видеообращении, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter) местным журналистом, Али Бонго Ондимба заявил, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит. Он добавил, что не знает, где находятся его жена и сын.
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в мире, габон, али бонго ондимба, организация исламского сотрудничества, попытка переворота в габоне
В мире, Габон, Али Бонго Ондимба, Организация исламского сотрудничества, Попытка переворота в Габоне
Организация исламского сотрудничества осудила попытку переворота в Габоне

Генсек Организации исламского сотрудничества осудил попытку переворота в Габоне

© AFP 2023Жители на улице в Либревиле, Габон
Жители на улице в Либревиле, Габон - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© AFP 2023
Жители на улице в Либревиле, Габон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 30 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хусейн Ибрагим Таха решительно осудил попытку военного переворота в Габоне, говорится в сообщении главы организации, поступившем РИА Новости.
«
"Организация исламского сотрудничества самым решительным образом осуждает попытку военного переворота в Габоне. Мы с большой обеспокоенностью следим за развитием ситуации и попытками силового захвата власти в этой стране", - отметил Таха.
Он призвал "уважать демократические институты и верховенство закона, необходимые для обеспечения законного правления в Габоне, проявлять сдержанность и действовать ради быстрого восстановления конституционного порядка в стране". Генсек ОИС также считает необходимым "прибегать к юридическим текстам и избирательным процедурам" для урегулирования ситуации в Габоне.
В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олигуи Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом. Позднее в видеообращении, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter) местным журналистом, Али Бонго Ондимба заявил, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит. Он добавил, что не знает, где находятся его жена и сын.
Жители на улице в Либревиле, Габон - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
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Вчера, 21:59
 
В миреГабонАли Бонго ОндимбаОрганизация исламского сотрудничестваПопытка переворота в Габоне
 
 
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