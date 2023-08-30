Организация исламского сотрудничества осудила попытку переворота в Габоне
Генсек Организации исламского сотрудничества осудил попытку переворота в Габоне
Жители на улице в Либревиле, Габон. Архивное фото
ДОХА, 30 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хусейн Ибрагим Таха решительно осудил попытку военного переворота в Габоне, говорится в сообщении главы организации, поступившем РИА Новости.
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"Организация исламского сотрудничества самым решительным образом осуждает попытку военного переворота в Габоне. Мы с большой обеспокоенностью следим за развитием ситуации и попытками силового захвата власти в этой стране", - отметил Таха.
Он призвал "уважать демократические институты и верховенство закона, необходимые для обеспечения законного правления в Габоне, проявлять сдержанность и действовать ради быстрого восстановления конституционного порядка в стране". Генсек ОИС также считает необходимым "прибегать к юридическим текстам и избирательным процедурам" для урегулирования ситуации в Габоне.
В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олигуи Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом. Позднее в видеообращении, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter) местным журналистом, Али Бонго Ондимба заявил, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит. Он добавил, что не знает, где находятся его жена и сын.