https://ria.ru/20230830/gabon-1893285067.html

Организация исламского сотрудничества осудила попытку переворота в Габоне

Организация исламского сотрудничества осудила попытку переворота в Габоне - РИА Новости, 30.08.2023

Организация исламского сотрудничества осудила попытку переворота в Габоне

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хусейн Ибрагим Таха решительно осудил попытку военного переворота в Габоне, говорится в сообщении... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T23:10

2023-08-30T23:10

2023-08-30T23:13

в мире

габон

али бонго ондимба

организация исламского сотрудничества

попытка переворота в габоне

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893264727_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_f49691ebf7a61e9d2b151841dfdb1418.jpg

ДОХА, 30 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хусейн Ибрагим Таха решительно осудил попытку военного переворота в Габоне, говорится в сообщении главы организации, поступившем РИА Новости. "Организация исламского сотрудничества самым решительным образом осуждает попытку военного переворота в Габоне. Мы с большой обеспокоенностью следим за развитием ситуации и попытками силового захвата власти в этой стране", - отметил Таха. Он призвал "уважать демократические институты и верховенство закона, необходимые для обеспечения законного правления в Габоне, проявлять сдержанность и действовать ради быстрого восстановления конституционного порядка в стране". Генсек ОИС также считает необходимым "прибегать к юридическим текстам и избирательным процедурам" для урегулирования ситуации в Габоне. В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олигуи Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом. Позднее в видеообращении, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter) местным журналистом, Али Бонго Ондимба заявил, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит. Он добавил, что не знает, где находятся его жена и сын.

https://ria.ru/20230830/borrel-1893278583.html

габон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, габон, али бонго ондимба, организация исламского сотрудничества, попытка переворота в габоне