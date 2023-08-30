https://ria.ru/20230830/gabon-1893232493.html

Эксперт назвал события в Габоне серьезным ударом для Франции

Эксперт назвал события в Габоне серьезным ударом для Франции - РИА Новости, 30.08.2023

Эксперт назвал события в Габоне серьезным ударом для Франции

Происходящие в Габоне события представляют серьезный удар для Франции и свидетельствуют, что в африканских странах устали от проводимой западом политики, сказал РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T18:08

2023-08-30T18:08

2023-08-30T18:08

в мире

габон

франция

западная африка

али бонго ондимба

брис олигуи нгема

брикс

попытка переворота в габоне

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893230704_0:246:3077:1977_1920x0_80_0_0_496553ca78140e6f9ccc893c96703901.jpg

БРЮССЕЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Происходящие в Габоне события представляют серьезный удар для Франции и свидетельствуют, что в африканских странах устали от проводимой западом политики, сказал РИА Новости бывший член бундестага, журналист и писатель Армин-Паулус Хампел. В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олигуи Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, Али Бонго Ондимба находится под домашним арестом. Позднее в видеообращении, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter) местным журналистом, Али Бонго заявил, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит. Он добавил, что не знает, где находятся его жена и сын. "Это ужасный удар для Франции, которая сумела сохранить свое влияние с колониальных времен в Западной Африке, и лучшим примером "Франкафрики" как раз является Габон. После Мали, Буркина-Фасо, Гвинеи и совсем недавно Нигера – Габон отказывается от хорошо отлаженной французской системы, которая удерживала Западную Африку в орбите западных держав", - считает эксперт. По его словам, проходящий в стране "переворот" показывает, насколько африканский континент устал от западной поддержки диктаторов. "Семья Бонго правит Габоном уже 55 лет: сначала отец Омар Бонго Ондимба 41 год был главой страны с благословения Франции, затем сын Али ему унаследовал в 2009 году, но группа высокопоставленных офицеров объявила о захвате власти всего через несколько минут после того, как во вторник в Либревиле было объявлено о победе Али Бонго на президентских выборах. Выборы отменяются", - сказал Хампел, добавив, что результаты выборов были, вероятно, сфальсифицированы. Французская пресса вновь обвинит в случившемся Россию, однако для начала происходящих событий в ее участии не было необходимости, считает эксперт. "Местные африканские элиты, которые часто состоят из молодых военных, особенно в Сахельском регионе, понимают, что теперь у них есть альтернатива признанию господства бывших колониальных держав - Франции и Великобритании. Влияние БРИКС растет. Китай и Россия не настаивают на навязывании африканским обществам западных "ценностей" и прав человека. Серия из пяти военных переворотов, которые мы наблюдаем, начиная с Мали в 2013 году, демонстрирует "эффект домино", который невозможно остановить", - заключает Хампел. В январе 2019 года в Габоне была попытка переворота, которая оказалась неудачной. Группа военных взяла под контроль офис вещателя в габонской столице Либревиле и зачитала коммюнике, в котором говорилось о разочаровании действиями президента страны Али Бонго Ондимба и создании Национального совета реставрации. Через несколько часов СМИ сообщили, что силовики арестовали мятежных военных. Министр по делам коммуникаций Ги-Бертран Мапонга, исполняющий также обязанности официального представителя правительства, сообщил, что всего было арестовано четверо мятежников и еще одному удалось бежать.

https://ria.ru/20230830/gabon-1893210256.html

https://ria.ru/20230830/afrika-1893188930.html

габон

франция

западная африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, габон, франция, западная африка, али бонго ондимба, брис олигуи нгема, брикс, попытка переворота в габоне