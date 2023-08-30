Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал события в Габоне серьезным ударом для Франции - РИА Новости, 30.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:08 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/gabon-1893232493.html
Эксперт назвал события в Габоне серьезным ударом для Франции
Эксперт назвал события в Габоне серьезным ударом для Франции - РИА Новости, 30.08.2023
Эксперт назвал события в Габоне серьезным ударом для Франции
Происходящие в Габоне события представляют серьезный удар для Франции и свидетельствуют, что в африканских странах устали от проводимой западом политики, сказал РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T18:08
2023-08-30T18:08
в мире
габон
франция
западная африка
али бонго ондимба
брис олигуи нгема
брикс
попытка переворота в габоне
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893230704_0:246:3077:1977_1920x0_80_0_0_496553ca78140e6f9ccc893c96703901.jpg
БРЮССЕЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Происходящие в Габоне события представляют серьезный удар для Франции и свидетельствуют, что в африканских странах устали от проводимой западом политики, сказал РИА Новости бывший член бундестага, журналист и писатель Армин-Паулус Хампел. В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олигуи Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, Али Бонго Ондимба находится под домашним арестом. Позднее в видеообращении, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter) местным журналистом, Али Бонго заявил, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит. Он добавил, что не знает, где находятся его жена и сын. "Это ужасный удар для Франции, которая сумела сохранить свое влияние с колониальных времен в Западной Африке, и лучшим примером "Франкафрики" как раз является Габон. После Мали, Буркина-Фасо, Гвинеи и совсем недавно Нигера – Габон отказывается от хорошо отлаженной французской системы, которая удерживала Западную Африку в орбите западных держав", - считает эксперт. По его словам, проходящий в стране "переворот" показывает, насколько африканский континент устал от западной поддержки диктаторов. "Семья Бонго правит Габоном уже 55 лет: сначала отец Омар Бонго Ондимба 41 год был главой страны с благословения Франции, затем сын Али ему унаследовал в 2009 году, но группа высокопоставленных офицеров объявила о захвате власти всего через несколько минут после того, как во вторник в Либревиле было объявлено о победе Али Бонго на президентских выборах. Выборы отменяются", - сказал Хампел, добавив, что результаты выборов были, вероятно, сфальсифицированы. Французская пресса вновь обвинит в случившемся Россию, однако для начала происходящих событий в ее участии не было необходимости, считает эксперт. "Местные африканские элиты, которые часто состоят из молодых военных, особенно в Сахельском регионе, понимают, что теперь у них есть альтернатива признанию господства бывших колониальных держав - Франции и Великобритании. Влияние БРИКС растет. Китай и Россия не настаивают на навязывании африканским обществам западных "ценностей" и прав человека. Серия из пяти военных переворотов, которые мы наблюдаем, начиная с Мали в 2013 году, демонстрирует "эффект домино", который невозможно остановить", - заключает Хампел. В январе 2019 года в Габоне была попытка переворота, которая оказалась неудачной. Группа военных взяла под контроль офис вещателя в габонской столице Либревиле и зачитала коммюнике, в котором говорилось о разочаровании действиями президента страны Али Бонго Ондимба и создании Национального совета реставрации. Через несколько часов СМИ сообщили, что силовики арестовали мятежных военных. Министр по делам коммуникаций Ги-Бертран Мапонга, исполняющий также обязанности официального представителя правительства, сообщил, что всего было арестовано четверо мятежников и еще одному удалось бежать.
https://ria.ru/20230830/gabon-1893210256.html
https://ria.ru/20230830/afrika-1893188930.html
габон
франция
западная африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893230704_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_f32e0685a3f06491815948cbefff60fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, габон, франция, западная африка, али бонго ондимба, брис олигуи нгема, брикс, попытка переворота в габоне
В мире, Габон, Франция, Западная Африка, Али Бонго Ондимба, Брис Олигуи Нгема, БРИКС, Попытка переворота в Габоне
Эксперт назвал события в Габоне серьезным ударом для Франции

Журналист Хампел: события в Габоне показывают, что Африка устала от Запада

© AFP 2023Сотрудники сил безопасности Габона в Либревиле
Сотрудники сил безопасности Габона в Либревиле - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© AFP 2023
Сотрудники сил безопасности Габона в Либревиле
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Происходящие в Габоне события представляют серьезный удар для Франции и свидетельствуют, что в африканских странах устали от проводимой западом политики, сказал РИА Новости бывший член бундестага, журналист и писатель Армин-Паулус Хампел.
В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олигуи Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, Али Бонго Ондимба находится под домашним арестом. Позднее в видеообращении, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter) местным журналистом, Али Бонго заявил, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит. Он добавил, что не знает, где находятся его жена и сын.
«
"Это ужасный удар для Франции, которая сумела сохранить свое влияние с колониальных времен в Западной Африке, и лучшим примером "Франкафрики" как раз является Габон. После Мали, Буркина-Фасо, Гвинеи и совсем недавно Нигера – Габон отказывается от хорошо отлаженной французской системы, которая удерживала Западную Африку в орбите западных держав", - считает эксперт.
По его словам, проходящий в стране "переворот" показывает, насколько африканский континент устал от западной поддержки диктаторов.
Местные жители аплодируют сотрудникам сил безопасности в районе года после военного переворота в стране - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Афросоюз проведет срочную встречу "тройки" по ситуации в Габоне
Вчера, 16:51
«
"Семья Бонго правит Габоном уже 55 лет: сначала отец Омар Бонго Ондимба 41 год был главой страны с благословения Франции, затем сын Али ему унаследовал в 2009 году, но группа высокопоставленных офицеров объявила о захвате власти всего через несколько минут после того, как во вторник в Либревиле было объявлено о победе Али Бонго на президентских выборах. Выборы отменяются", - сказал Хампел, добавив, что результаты выборов были, вероятно, сфальсифицированы.
Французская пресса вновь обвинит в случившемся Россию, однако для начала происходящих событий в ее участии не было необходимости, считает эксперт. "Местные африканские элиты, которые часто состоят из молодых военных, особенно в Сахельском регионе, понимают, что теперь у них есть альтернатива признанию господства бывших колониальных держав - Франции и Великобритании. Влияние БРИКС растет. Китай и Россия не настаивают на навязывании африканским обществам западных "ценностей" и прав человека. Серия из пяти военных переворотов, которые мы наблюдаем, начиная с Мали в 2013 году, демонстрирует "эффект домино", который невозможно остановить", - заключает Хампел.
В январе 2019 года в Габоне была попытка переворота, которая оказалась неудачной. Группа военных взяла под контроль офис вещателя в габонской столице Либревиле и зачитала коммюнике, в котором говорилось о разочаровании действиями президента страны Али Бонго Ондимба и создании Национального совета реставрации. Через несколько часов СМИ сообщили, что силовики арестовали мятежных военных. Министр по делам коммуникаций Ги-Бертран Мапонга, исполняющий также обязанности официального представителя правительства, сообщил, что всего было арестовано четверо мятежников и еще одному удалось бежать.
Мужчины с флагами Габона после объявления военными о перевороте в стране - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Африка идет ва-банк. Чем обернется военный переворот в Габоне
Вчера, 16:41
 
В миреГабонФранцияЗападная АфрикаАли Бонго ОндимбаБрис Олигуи НгемаБРИКСПопытка переворота в Габоне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала