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"Фосагро" направила на развитие мощностей 400 миллиардов рублей за 10 лет - РИА Новости, 30.08.2023
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20:45 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/fosagro-1893269782.html
"Фосагро" направила на развитие мощностей 400 миллиардов рублей за 10 лет
"Фосагро" направила на развитие мощностей 400 миллиардов рублей за 10 лет - РИА Новости, 30.08.2023
"Фосагро" направила на развитие мощностей 400 миллиардов рублей за 10 лет
"Фосагро" за 10 лет направила на развитие мощностей 400 миллиардов рублей, следует из сообщения компании. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T20:45
2023-08-30T20:45
экономика
волхов
ленинградская область
пикалево
фосагро
россия
инвестиции
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. "Фосагро" за 10 лет направила на развитие мощностей 400 миллиардов рублей, следует из сообщения компании. "Совет директоров ПАО "Фосагро" провел выездное заседание на новом заводе-миллионнике в г. Волхове Ленинградской области. Здесь компания подвела итоги 10-летнего инвестиционного цикла, в ходе которого направила на развитие мощностей 400 млрд рублей", - сказано в сообщении. Завод, на котором прошло заседание, ранее был связан с печально известным пикалевским производственным комплексом. В 2009 году, когда в Пикалево был кризис с остановкой производств, волнениями рабочих из-за невыплаты зарплат, перекрытиями дорог - волховское производство поддержали на плаву устойчивые поставки апатитового концентрата с предприятий "Фосагро". Через три года волховский химзавод перешел к "Фосагро". По словам председателя совета директоров "Фосагро" Виктора Черепова, итогом инвестиционного цикла стал рост объёмов выпуска основной продукции на 80% – с 6,1 миллиона тонн в 2013 году до 11,1 миллиона тонн в 2022 году. Он отметил, что поставки экоэффективной продукции на внутренний рынок за десятилетие выросли почти вдвое, с 1,5 до 2,9 миллиона тонн, а производительность труда выросла в 2,7 раза. "За 10 лет наша поддержка социальных и благотворительных проектов увеличилась в 7 раз с 1,9 млрд рублей до 12,9 млрд рублей в год, средние заработные платы по Группе выросли в 2,5 раза, а инвестиции в природоохранную деятельность превысили 60 млрд рублей", - добавил Черепов. Председатель совета директоров обратил внимание на то, что в будущем компания продолжит следовать избранной стратегии развития и в ближайшие 5 лет намерена направить на инвестиции более 250 миллиардов рублей. Одной из самых востребованных социальных инициатив "Фосагро" стала корпоративная жилищная программа. За последние три года свои жилищные условия с ее помощью смогли улучшить 678 семей химиков и горняков. С начала существования программы таких семей наберется уже почти 3000, добавили в компании.
https://ria.ru/20230803/investitsii-1887980983.html
https://ria.ru/20230729/afrika-1887056238.html
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экономика, волхов, ленинградская область, пикалево, фосагро, россия, инвестиции
Экономика, Волхов, Ленинградская область, Пикалево, ФосАгро, Россия, Инвестиции
"Фосагро" направила на развитие мощностей 400 миллиардов рублей за 10 лет

"Фосагро" направила на развитие мощностей 400 миллиардов рублей за десять лет

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЛоготип "ФосАгро"
Логотип ФосАгро - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Логотип "ФосАгро". Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. "Фосагро" за 10 лет направила на развитие мощностей 400 миллиардов рублей, следует из сообщения компании.
«
"Совет директоров ПАО "Фосагро" провел выездное заседание на новом заводе-миллионнике в г. Волхове Ленинградской области. Здесь компания подвела итоги 10-летнего инвестиционного цикла, в ходе которого направила на развитие мощностей 400 млрд рублей", - сказано в сообщении.
Завод, на котором прошло заседание, ранее был связан с печально известным пикалевским производственным комплексом. В 2009 году, когда в Пикалево был кризис с остановкой производств, волнениями рабочих из-за невыплаты зарплат, перекрытиями дорог - волховское производство поддержали на плаву устойчивые поставки апатитового концентрата с предприятий "Фосагро". Через три года волховский химзавод перешел к "Фосагро".
По словам председателя совета директоров "Фосагро" Виктора Черепова, итогом инвестиционного цикла стал рост объёмов выпуска основной продукции на 80% – с 6,1 миллиона тонн в 2013 году до 11,1 миллиона тонн в 2022 году. Он отметил, что поставки экоэффективной продукции на внутренний рынок за десятилетие выросли почти вдвое, с 1,5 до 2,9 миллиона тонн, а производительность труда выросла в 2,7 раза.
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«
"За 10 лет наша поддержка социальных и благотворительных проектов увеличилась в 7 раз с 1,9 млрд рублей до 12,9 млрд рублей в год, средние заработные платы по Группе выросли в 2,5 раза, а инвестиции в природоохранную деятельность превысили 60 млрд рублей", - добавил Черепов.
Председатель совета директоров обратил внимание на то, что в будущем компания продолжит следовать избранной стратегии развития и в ближайшие 5 лет намерена направить на инвестиции более 250 миллиардов рублей.
Одной из самых востребованных социальных инициатив "Фосагро" стала корпоративная жилищная программа. За последние три года свои жилищные условия с ее помощью смогли улучшить 678 семей химиков и горняков. С начала существования программы таких семей наберется уже почти 3000, добавили в компании.
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