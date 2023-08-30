https://ria.ru/20230830/bespilotnik-1893173614.html

Рядом с Воронежем сбит беспилотник

Рядом с Воронежем сбит беспилотник - РИА Новости, 30.08.2023

Рядом с Воронежем сбит беспилотник

Российские военные перехватили беспилотник под Воронежем, сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T14:49

2023-08-30T14:49

2023-08-30T15:49

происшествия

воронеж

александр гусев (государственный служащий)

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российские военные перехватили беспилотник под Воронежем, сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале."Сегодня днем в 22 километрах от Воронежа в западном направлении системами РЭБ обнаружен и подавлен БПЛА самолетного типа", — говорится в публикации.Никто не пострадал, на месте работают специальные службы.Начиная с вечера вторника Украина пытается массово атаковать дронами объекты в России. В Пскове под ударом оказался аэропорт, там начался пожар. Повреждены военно-транспортные самолеты Ил-76.В Брянской области с начала суток перехватили уже шесть беспилотников. Еще один дрон нейтрализован в Рузском районе Подмосковья. Также сообщалось об уничтожении летательных аппаратов в Калужской, Рязанской, Орловской областях и Крыму.Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин постоянно и оперативно получает всю информацию как о специальной военной операции, так и вокруг нее, в том числе о массированных атаках дронов.

https://ria.ru/20230830/bespilotnik-1893047174.html

воронеж

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, воронеж, александр гусев (государственный служащий)