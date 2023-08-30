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Рядом с Воронежем сбит беспилотник - РИА Новости, 30.08.2023
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14:49 30.08.2023 (обновлено: 15:49 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/bespilotnik-1893173614.html
Рядом с Воронежем сбит беспилотник
Рядом с Воронежем сбит беспилотник - РИА Новости, 30.08.2023
Рядом с Воронежем сбит беспилотник
Российские военные перехватили беспилотник под Воронежем, сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T14:49
2023-08-30T15:49
происшествия
воронеж
александр гусев (государственный служащий)
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российские военные перехватили беспилотник под Воронежем, сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале."Сегодня днем в 22 километрах от Воронежа в западном направлении системами РЭБ обнаружен и подавлен БПЛА самолетного типа", — говорится в публикации.Никто не пострадал, на месте работают специальные службы.Начиная с вечера вторника Украина пытается массово атаковать дронами объекты в России. В Пскове под ударом оказался аэропорт, там начался пожар. Повреждены военно-транспортные самолеты Ил-76.В Брянской области с начала суток перехватили уже шесть беспилотников. Еще один дрон нейтрализован в Рузском районе Подмосковья. Также сообщалось об уничтожении летательных аппаратов в Калужской, Рязанской, Орловской областях и Крыму.Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин постоянно и оперативно получает всю информацию как о специальной военной операции, так и вокруг нее, в том числе о массированных атаках дронов.
https://ria.ru/20230830/bespilotnik-1893047174.html
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происшествия, воронеж, александр гусев (государственный служащий)
Происшествия, Воронеж, Александр Гусев (государственный служащий)
Рядом с Воронежем сбит беспилотник

Гусев: в 22 километрах от Воронежа сбили беспилотник

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие у станции постановки помех
Военнослужащие у станции постановки помех - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Военнослужащие у станции постановки помех. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российские военные перехватили беспилотник под Воронежем, сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.
"Сегодня днем в 22 километрах от Воронежа в западном направлении системами РЭБ обнаружен и подавлен БПЛА самолетного типа", — говорится в публикации.
Никто не пострадал, на месте работают специальные службы.
Начиная с вечера вторника Украина пытается массово атаковать дронами объекты в России. В Пскове под ударом оказался аэропорт, там начался пожар. Повреждены военно-транспортные самолеты Ил-76.
В Брянской области с начала суток перехватили уже шесть беспилотников. Еще один дрон нейтрализован в Рузском районе Подмосковья. Также сообщалось об уничтожении летательных аппаратов в Калужской, Рязанской, Орловской областях и Крыму.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин постоянно и оперативно получает всю информацию как о специальной военной операции, так и вокруг нее, в том числе о массированных атаках дронов.
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