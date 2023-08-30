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Новосибирск включился в работу окружной Ассамблеи РАО - РИА Новости, 30.08.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
11:20 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/assambleya-1893103728.html
Новосибирск включился в работу окружной Ассамблеи РАО
Новосибирск включился в работу окружной Ассамблеи РАО - РИА Новости, 30.08.2023
Новосибирск включился в работу окружной Ассамблеи РАО
В Новосибирске открылась окружная Ассамблея РАО, посвященная вопросам менеджмента и науки как элементам эффективного управления образовательными системами... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T11:20
2023-08-30T11:20
год педагога и наставника
общество
российская академия образования
новосибирский государственный педагогический университет
сн_образование
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В Новосибирске открылась окружная Ассамблея РАО, посвященная вопросам менеджмента и науки как элементам эффективного управления образовательными системами. Масштабные выездные совещания в течение 2024 года пройдут во всех федеральных округах страны, Сибирь стала вторым регионом после Дальнего Востока, где принимают исследователей и ученых РАО. В мероприятиях Ассамблеи приняли участие более 500 человек.Деловая программа Ассамблеи посвящена решению вопросов эффективного управления образовательными системами через сотрудничество с научными подразделениями Российской академии образования. Работа построена в формате пленарного заседания, секционных мероприятий и выставочных экспозиций.С приветственными словами к участникам Ассамблеи обратилась президент РАО, академик РАО Ольга Васильева:"2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника, символично что в этом же году мы празднуем 200-летний юбилей основателя научной педагогики Константина Дмитриевича Ушинского и 80-тилетие Российской академии образования. Проведение Года педагога и наставника еще раз свидетельствует о важности, исторической ценности педагогического труда, который без преувеличения созидает будущее нашей Родины великой России с ее тысячелетней историей и богатой духовно разными традициями, передающимися из поколения в поколение".На открытии Ассамблеи выступили главный ученый секретарь президиума РАО, и.о. вице-президента РАО Виктор Стефанович Басюк и ректор Новосибирского государственного педагогического университета Алексей Герасев."Новосибирский государственный педагогический университет крупнейший вуз Сибири и Дальнего Востока. В рамках приемной кампании 2023 года нам было выделено 2258 бюджетных мест, из них примерно 500 – это квота на целевой прием. У нас есть возможность принимать абитуриентов на целевое обучение из разных регионов Сибирского федерального округа для эффективного обновления кадрового состава региональных систем образования", – подчеркнул ректор НГПУ Алексей Герасев.С 2016 года на базе Новосибирского педагогического работает научный центр Российской академии образования, исследователи вуза принимают активное участие в федеральных событиях, актуальных для педагогического образования, способствующих реализации независимой образовательной политики страны с применением отечественного научно-педагогического наследия и лучших российских образовательных практик. Отдельное направление работы Ассамблеи в Новосибирске посвящено проблемам воспитательной деятельности в современной отрасли образования."Проведение Ассамблеи в таком формате несомненно, укрепляет позицию как российской академии образования как интегрирующего просветительского центра в сфере развития педагогической науки, так и говорит об НГПУ как серьезной научно-исследовательской организации, осуществляющей работы и проекты в широком спектре различных педагогических наук", отмечает заведующий кафедрой педагогики и психологии Института истории, гуманитарного и социального образования НГПУ Татьяна Ромм.Более двух десятков выступлений от ведущих экспертов в сфере образования страны, диалог науки и практики, направленный на решение конкретных задач российского образования. Программа Ассамблеи предоставила каждому участнику возможность погружения в самые актуальные темы развития современного образования. Итоги крупномасштабного окружного обсуждения подведут в апреле 2024 года в Москве.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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общество, российская академия образования, новосибирский государственный педагогический университет, сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, Российская академия образования, Новосибирский государственный педагогический университет, СН_Образование, Социальный навигатор

Новосибирск включился в работу окружной Ассамблеи РАО

© Пресс-центр НГПУУчастники окружной ассамблеи
Участники окружной ассамблеи
© Пресс-центр НГПУ
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В Новосибирске открылась окружная Ассамблея РАО, посвященная вопросам менеджмента и науки как элементам эффективного управления образовательными системами. Масштабные выездные совещания в течение 2024 года пройдут во всех федеральных округах страны, Сибирь стала вторым регионом после Дальнего Востока, где принимают исследователей и ученых РАО. В мероприятиях Ассамблеи приняли участие более 500 человек.
Деловая программа Ассамблеи посвящена решению вопросов эффективного управления образовательными системами через сотрудничество с научными подразделениями Российской академии образования. Работа построена в формате пленарного заседания, секционных мероприятий и выставочных экспозиций.
С приветственными словами к участникам Ассамблеи обратилась президент РАО, академик РАО Ольга Васильева:
"2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника, символично что в этом же году мы празднуем 200-летний юбилей основателя научной педагогики Константина Дмитриевича Ушинского и 80-тилетие Российской академии образования. Проведение Года педагога и наставника еще раз свидетельствует о важности, исторической ценности педагогического труда, который без преувеличения созидает будущее нашей Родины великой России с ее тысячелетней историей и богатой духовно разными традициями, передающимися из поколения в поколение".
На открытии Ассамблеи выступили главный ученый секретарь президиума РАО, и.о. вице-президента РАО Виктор Стефанович Басюк и ректор Новосибирского государственного педагогического университета Алексей Герасев.
"Новосибирский государственный педагогический университет крупнейший вуз Сибири и Дальнего Востока. В рамках приемной кампании 2023 года нам было выделено 2258 бюджетных мест, из них примерно 500 – это квота на целевой прием. У нас есть возможность принимать абитуриентов на целевое обучение из разных регионов Сибирского федерального округа для эффективного обновления кадрового состава региональных систем образования", – подчеркнул ректор НГПУ Алексей Герасев.
© Пресс-центр НГПУРектор НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв
Ректор НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв
© Пресс-центр НГПУ
Ректор НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв
С 2016 года на базе Новосибирского педагогического работает научный центр Российской академии образования, исследователи вуза принимают активное участие в федеральных событиях, актуальных для педагогического образования, способствующих реализации независимой образовательной политики страны с применением отечественного научно-педагогического наследия и лучших российских образовательных практик. Отдельное направление работы Ассамблеи в Новосибирске посвящено проблемам воспитательной деятельности в современной отрасли образования.
"Проведение Ассамблеи в таком формате несомненно, укрепляет позицию как российской академии образования как интегрирующего просветительского центра в сфере развития педагогической науки, так и говорит об НГПУ как серьезной научно-исследовательской организации, осуществляющей работы и проекты в широком спектре различных педагогических наук", отмечает заведующий кафедрой педагогики и психологии Института истории, гуманитарного и социального образования НГПУ Татьяна Ромм.
Более двух десятков выступлений от ведущих экспертов в сфере образования страны, диалог науки и практики, направленный на решение конкретных задач российского образования. Программа Ассамблеи предоставила каждому участнику возможность погружения в самые актуальные темы развития современного образования. Итоги крупномасштабного окружного обсуждения подведут в апреле 2024 года в Москве.
 
Год педагога и наставникаОбществоРоссийская академия образованияНовосибирский государственный педагогический университетСН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
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