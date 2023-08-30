https://ria.ru/20230830/arest-1893239214.html

В Петербурге арестовали администратора телеграм-канала неонацистов

В Петербурге арестовали администратора телеграм-канала неонацистов - РИА Новости, 30.08.2023

В Петербурге арестовали администратора телеграм-канала неонацистов

Суд в Петербурге заключил под стражу администратора телеграм-канала и группы в соцсети "ВКонтакте" группировки неонацистов "Белая масть" Марка Филиппова,... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T18:35

2023-08-30T18:35

2023-08-30T18:35

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Суд в Петербурге заключил под стражу администратора телеграм-канала и группы в соцсети "ВКонтакте" группировки неонацистов "Белая масть" Марка Филиппова, сообщила объединенная пресс-служба судов города. "Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марка Филиппова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) УК РФ... Срок меры - 10.10.2023 (срок предварительного расследования)", - говорится в сообщении. Следствие считает, что не позднее 25 февраля 2020 года Филиппов и иные лица, "являясь приверженцами националистических взглядов, находясь на территории РФ, объединились в организованную группу для совместного совершения преступлений террористической направленности". "Для реализации умысла использовали созданные ими в социальной сети "ВКонтакте" и мессенджере Telegram группы с названием "Белая Масть" и "Московская Группа Взаимопомощи". Филиппов обеспечивал подготовку и публикацию материалов с призывами к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, являясь администратором групп", - сообщает пресс-служба судов. Отмечается, что Филиппов вину не признает, просил избрать более мягкую меру. На прошлой неделе сообщалось, что силовики в Москве и Санкт-Петербурге проводят обыски у членов нацистской группировки "Белая масть", которая имеет связь с "Русским добровольческим корпусом"*. Участники группировки исповедуют культ третьего рейха, используют символику СС и НСДАП, а себя называют русскими националистами. Часто они привлекают в движение молодежь. В состав "Белой масти" входят осужденные и освободившиеся представители большинства известных ультраправых движений и объединений: "Боевая организация русских националистов"*, "Формат-18"*, "Боевая террористическая организация"*, "Реструкт"*, "NS/WP"*. Лидер организации Артем Цепп в 2014 году был осужден за хулиганство и умышленное повреждение чужого имущества.* Запрещенные в России террористические организации.

https://ria.ru/20230321/podderzhka-1859439641.html

https://ria.ru/20230823/peterburzhets-1891787479.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, происшествия