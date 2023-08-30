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Активистке из Петербурга дали шесть лет колонии за фейки о ВС России - РИА Новости, 30.08.2023
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19:19 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/aktivistka-1893248981.html
Активистке из Петербурга дали шесть лет колонии за фейки о ВС России
Активистке из Петербурга дали шесть лет колонии за фейки о ВС России - РИА Новости, 30.08.2023
Активистке из Петербурга дали шесть лет колонии за фейки о ВС России
Суд приговорил активистку из Петербурга Ольгу Смирнову к шести годам колонии общего режима за распространение фейков о действиях Вооруженных Сил РФ, сообщает... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T19:19
2023-08-30T19:19
происшествия
россия
санкт-петербург
ольга смирнова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Суд приговорил активистку из Петербурга Ольгу Смирнову к шести годам колонии общего режима за распространение фейков о действиях Вооруженных Сил РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Суд назначил Смирновой наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением публикаций в телекоммуникационной сети Интернет, сроком на 3 года", - сообщает пресс-служба. По мнению следствия, 4 марта 2022 года Смирнова опубликовала заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил РФ для свободного просмотра неопределенным кругом лиц в социальной сети "ВКонтакте" в сообществе "Демократический Петербург – Мирное Сопротивление". Ранее сообщалось, что Смирнова была задержана в мае 2022 года и ей была избрана мера пресечения в виде ареста.
https://ria.ru/20230828/feyki-1892711329.html
https://ria.ru/20230817/delo-1890614689.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, ольга смирнова
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Ольга Смирнова
Активистке из Петербурга дали шесть лет колонии за фейки о ВС России

Активистке из Петербурга дали шесть лет колонии за фейки о действиях ВС России

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗал суда
Зал суда - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Суд приговорил активистку из Петербурга Ольгу Смирнову к шести годам колонии общего режима за распространение фейков о действиях Вооруженных Сил РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
«
"Суд назначил Смирновой наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением публикаций в телекоммуникационной сети Интернет, сроком на 3 года", - сообщает пресс-служба.
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28 августа, 16:16
По мнению следствия, 4 марта 2022 года Смирнова опубликовала заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил РФ для свободного просмотра неопределенным кругом лиц в социальной сети "ВКонтакте" в сообществе "Демократический Петербург – Мирное Сопротивление".
Ранее сообщалось, что Смирнова была задержана в мае 2022 года и ей была избрана мера пресечения в виде ареста.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
Источник: на экс-директора "Голос — Урал" завели дело о фейках о ВС России
17 августа, 14:00
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургОльга Смирнова
 
 
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