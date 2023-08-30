https://ria.ru/20230830/afrika-1893188930.html

Африка идет ва-банк. Чем обернется военный переворот в Габоне

Африка идет ва-банк. Чем обернется военный переворот в Габоне - РИА Новости, 30.08.2023

Африка идет ва-банк. Чем обернется военный переворот в Габоне

Почти 60-летняя эпоха правления семьи Ондимба в Габоне, кажется, закончилась. Военные отправили президента Али Бонго под домашний арест, объяснив это... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T16:41

2023-08-30T16:41

2023-08-30T18:30

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости, Михаил Катков, Ренат Абдуллин. Почти 60-летняя эпоха правления семьи Ондимба в Габоне, кажется, закончилась. Военные отправили президента Али Бонго под домашний арест, объяснив это фальсификацией итогов единого дня голосования. Почему в одной из самых стабильных стран Черного континента произошел государственный переворот — в материале РИА Новости.Караул усталУтром 30 августа группа высокопоставленных военных Габона объявила по национальному телевидению об отмене итогов президентских и парламентских выборов, роспуске парламента, ЦИК, Конституционного суда и правительства, а также временном закрытии границ.Неизвестно, действуют ли силовики самостоятельно или в союзе с оппозицией. По одной из версий, на переходный период Габон возглавит бывший министр иностранных дел Жан Пин, участвовавший в выборах 2016 года, а вице-президентом станет организатор переворота, начальник штаба Национальной гвардии генерал Брис Олигуи Нгема. Вместе с Али Бонго Ондимба под домашним арестом находятся члены его семьи. Одного из сыновей задержали, предъявив обвинение в государственной измене.В последний момент перед выборами, назначенными на 26 августа, в законодательство внесли изменения, объединив голосование за президента и партию. По мнению оппозиции, Али Бонго сделал это специально — чтобы лишить конкурентов шансов на победу. Тем не менее альтернативный кандидат, профессор экономики Альберт Ондо Осса набрал 30,77%. У Бонго — 64,27.Оппозиция не признала итоги, а переизбранный президент ввел комендантский час. Кроме того, он запретил французские телеканалы, поскольку там рассказывали о фальсификациях, и распорядился ограничить доступ в интернет. Во вторник Осса призвал Ондимбу добровольно передать ему власть и не допустить кровопролития. Он уверен, что победу у него украли. Доказательство — подсчеты его наблюдателей.Наследник против ученогоГабон — один из крупнейших экспортеров нефти в Африке (добывает около 180 тысяч баррелей в день). Население — 2,3 миллиона человек, 40% живут за чертой бедности, безработица среди молодежи — 37%. Семья Ондимбы непрерывно правит Габоном 56 лет. Отец Али Бонго, Омар Бонго, пришел к власти в 1967-м. Скончался в 2009-м. К тому времени Али уже несколько лет возглавлял министерства иностранных дел и обороны.Правление Омара вполне соответствовало карикатурному образу африканского диктатора: он совмещал посты президента, премьер-министра, министров обороны и связи, отличался любвеобилием и жестокостью. Процветала коррупция. Местные считали, что глава государства общается с духами. Зато он старался дружить с Францией. Правда, в 1990-х Париж все-таки поддержал оппозицию, принудил правительство организовать конкурентные выборы и отказаться от однопартийной системы.При Али отношения с бывшей метрополией ухудшились. В частности, в Париже на протяжении девяти лет проводили антикоррупционное расследование, касающееся собственности его семьи. А Али угрожал сменить государственный язык с французского на английский.Сын сохранил авторитарный режим отца, но, в отличие от него, не рисовал себе 99% на выборах. Так, в 2009-м его результат — 41,7, в 2016-м — 49,8. При этом семь лет назад оппозиционный кандидат не признал поражение, Либревиль охватили массовые беспорядки, протестующие сожгли здание парламента.В 2018-м Али пережил инсульт и несколько месяцев не появлялся на публике. Поползли слухи о его смерти. Это закончилось мятежом — в январе 2019-го. Путчисты захватили государственное радио и объявили о создании Национального совета реставрации. В тот же день четырех из пяти организаторов переворота арестовали, а последний сбежал.Нынешний лидер оппозиции долго занимался наукой и преподаванием, он — известный экономист. Вступил в первый республиканский Свободный профсоюз учителей и исследователей, который, помимо прочего, в 1990-м способствовал возвращению многопартийной системы. В 2006-м Осса стал министром образования. В 2009-м участвовал в выборах, но набрал лишь 0,2% голосов.Африканская веснаЧерный континент уже несколько лет сотрясают государственные перевороты. В 2020-м — в Мали, в 2021-м — в Чаде, Гвинее, Судане, Нигере. В 2022-м — в Буркина-Фасо. Недавно военные захватили власть в Нигере.По мнению политолога Бориса Надеждина, главная причина недовольства габонской оппозиции — несменяемость власти. "Логично, что многие устали от этого, и силовики, опираясь на обнадеживающие результаты выборов, решили выступить", — объясняет он. Ситуация классическая для Африки, где военные перевороты — практически общий стандарт. "Это обычное неустоявшееся государство. Как и многие другие на континенте", — отмечает эксперт."У Габона репутация небедной по региональным меркам страны, — добавляет ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Андрей Яшлавский. — Но у стабильности династического правления были подводные камни, которые дали о себе знать".По его мнению, власти не фальсифицировали выборы, но оппозиция пошла ва-банк. "Все это завершилось бы ничем, если бы не вмешались военные, как там принято. Удержатся ли путчисты — вопрос открытый. В 2019-м мятеж быстро подавили. Не исключено, что ситуация повторится. Однако на фоне других событий, в том числе в Нигере, происходящее, конечно, не может не тревожить и региональных лидеров, и западных игроков", — указывает аналитик."У военной верхушки традиционно нет конструктивной программы, — говорит африканист, доктор наук Николай Щербаков. — Что касается гражданской оппозиции, то ее тоже фактически нет. Есть формальные оппоненты власти, представившие на выборах некие фиктивные программы. За более чем полвека политическое поле было зачищено". В условиях отсутствия внятной повестки силовики могут удержать власть, полагает он. "В Габоне относительно высокий уровень жизни. То есть любое правительство располагает ресурсами и возможностями для того, чтобы реализовывать собственные планы", — заключает эксперт.Кто захватит инициативу, пока неясно. Оппозиция разобщена, поэтому мятежникам никто не мешает.

https://ria.ru/20230728/afrika-1886942744.html

https://ria.ru/20230727/afrika-1886681014.html

https://ria.ru/20220730/politika-1805866939.html

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в мире, справки, нигер, габон, мали, али бонго ондимба, борис надеждин, российская академия наук, попытка переворота в габоне, политика