Новый сезон: что нельзя пропустить этой осенью
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкШестая церемония награждения музыкальной премии "Жара Music Awards"
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В сентябре традиционно стартует новый культурный сезон. О том, какие программы подготовили театры, музеи и концертные площадки, — в материале РИА Новости.
Большой и Мариинка: что покажут главные музыкальные театры
В Большом театре в Москве 9 сентября представят оперу "Князь Игорь" — гастрольный спектакль Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко. Классическое либретто Александра Бородина, созданное по мотивам "Слова о полку Игореве".
Государственный академический Большой театр в Москве
На исторической сцене ГАБТ 10 сентября пройдут гастроли Большого театра Узбекистана. Балет "Лазги — танец души и любви" основан на хорезмской традиции.
Свой сезон Большой откроет в ноябре премьерой — оперой "Андриана Лекуврёр". Либретто Артуро Колаутти — по одноименной драме Эжена Скриба и Эрнеста Легуве.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на главное здание Государственного академического Мариинского театра из окна Второй сцены
Вид на главное здание Государственного академического Мариинского театра из окна Второй сцены
В Мариинском театре в Санкт-Петербурге 2 сентября покажут "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" Римского-Корсакова. Это последняя большая эпическая опера композитора. В свое время он много размышлял о драматичной судьбе родины, что отразилось и в этом произведении, основанном на былинах.
За дирижерским пультом — Валерий Гергиев.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГлавный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев выступает с симфоническим оркестром на торжественном открытии XX Московского Пасхального фестиваля в московском концертном зале "Зарядье"
Главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев выступает с симфоническим оркестром на торжественном открытии XX Московского Пасхального фестиваля в московском концертном зале "Зарядье"
Театры: "Вероника" Богомолова и спектакль с историями "ЛизаАлерт"
МХТ имени Чехова откроет сезон 2 сентября спектаклем "Дядя Ваня", премьера которого состоялась на Основной сцене в марте 2023-го. На Малой покажут "Винни-Пуховские чтения", а на Новой — постановку "Тахир и Зухра".
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСцена из спектакля "Дядя Ваня" в МХТ имени А. П. Чехова
Сцена из спектакля "Дядя Ваня" в МХТ имени А. П. Чехова
"Ленком" начнет сезон спектаклем "Маяковский" в постановке Алексея Франдетти на музыку Василия Вакуленко (Баста). Премьера — 8 сентября. Биография поэта, сложные ритм и рифмы его произведений легли в основу муздрамы.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРэпер Баста (Василий Вакуленко) во время выступления
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) во время выступления
Театр на Бронной покажет 2 сентября комедию дель арте "Женщина-змея". А 4-го — "Веронику" Константина Богомолова.
Этот спектакль — о судьбах молодых людей в самом начале Великой Отечественной войны. В центре сюжета — девушка, которая борется с чувствами любви и долга.
© Фото : предоставлено пресс-службой KionШоу Татьяны Навки "Команда"
© Фото : предоставлено пресс-службой Kion
Шоу Татьяны Навки "Команда"
Театр имени Вахтангова начнет сезон 6 сентября с двух премьерных постановок. "Амадей" на Основной сцене расскажет о легендарном (придуманном Пушкиным) споре Моцарта и Сальери. В главных ролях — Алексей Гуськов и Виктор Добронравов.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктеры Каролина Койцан в роли ученицы Сальери Катарины и Алексей Гуськов в роли придворного композитора Антонио Сальери в спектакле "Амадей" в Театре имени Евг. Вахтангова
Актеры Каролина Койцан в роли ученицы Сальери Катарины и Алексей Гуськов в роли придворного композитора Антонио Сальери в спектакле "Амадей" в Театре имени Евг. Вахтангова
В основе спектакля "Генерал и его семья", который пройдет на Новой сцене, — исторический роман Тимура Кибирова.
Театр имени Маяковского
В Театре имени Маяковского 1 сентября — премьера постановки "Поиск продолжается" в жанре документальных историй. Проект создали совместно с поисково-спасательным отрядом "ЛизаАлерт".
На Большой сцене Театра имени Гоголя (бывший "Гоголь-центр") 5 сентября — "Гроза. Искушение" по пьесе Островского. Это первый спектакль обновленного театра.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСпектакль "Гроза. Искушение" в Театре имени Н. В. Гоголя
Спектакль "Гроза. Искушение" в Театре имени Н. В. Гоголя
В Театре на Таганке 12 сентября покажут мюзикл "Не любовь 5728" — современное переосмысление жизни героев "Евгения Онегина" Пушкина.
Для любителей экспериментальных спектаклей в Москве работает театр "Морфеус". Там проходят иммерсивные постановки, где зрители становятся частью действия и сами могут влиять на сюжет.
© Фото предоставлено театром "Морфеус"Театр "Морфеус"
© Фото предоставлено театром "Морфеус"
Театр "Морфеус"
В Новом театре Эдуарда Боякова есть похожий спектакль "Гример". Его первая часть — экскурсия по особняку, во время которой разворачивается действие.
© Фото предоставлено пресс-службой Нового театра Сцена из спектакля "Лубянский гример"
© Фото предоставлено пресс-службой Нового театра
Сцена из спектакля "Лубянский гример"
Классические концерты: Хибла Герзмава и Ильдар Абдразаков
Открытие сезона в Большом зале консерватории в Москве состоится 1 сентября. Выступят участники XVII Международного конкурса имени Чайковского.
В столичном Международном доме музыки 6 сентября покажут программу "Славянская неоклассика". На сцену выйдут оперная дива Хибла Герзмава, музыкант и композитор Петр Дранга, балалаечник Андрей Сандалов, струнный квартет "Мелодион" и камерный оркестр D.Y.P.
© Фото : МАМТОперная певица Хибла Герзмава
© Фото : МАМТ
Оперная певица Хибла Герзмава
В Crocus City Hall 8 октября состоится концерт оперного баса, обладателя "Грэмми" Ильдара Абдразакова. Он посвятит вечер 150-летию со дня рождения Федора Шаляпина.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОперный певец Ильдар Абдразаков принимает участие в записи онлайн-концерта "Посвящение"
Оперный певец Ильдар Абдразаков принимает участие в записи онлайн-концерта "Посвящение"
Шоубиз: юбилей Лорак и "на бис" Лазарева
Сергей Лазарев выйдет на бис с программой "Я не боюсь!" 1 октября на сцене Crocus City Hall. А чуть ранее отыграет свои последние спектакли в Театре имени Пушкина — артиста можно увидеть 11 и 12 сентября в постановке "Женитьба Фигаро", в которой он принимал участие с 2014-го. Далее его заменит другой актер.
В не совсем привычном амплуа предстанет ведущий шоу "Аватар" и "Маска" Вячеслав Макаров. Он готовит сольный концерт, в программу которого войдут синглы и каверы. Шоу состоится 6 октября в зале Моспродюсера.
© Михаил Зильбер/НТВВячеслав Макаров
© Михаил Зильбер/НТВ
Вячеслав Макаров
В клубе "16 тонн" 8 сентября даст концерт группа "СерьГа". В исполнении Сергея Галанина прозвучат новые песни и хиты.
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкЛидер группы "СерьГа" Сергей Галанин на закрытии фестиваля "Нашествие" в поселке Большое Завидово в Тверской области
Лидер группы "СерьГа" Сергей Галанин на закрытии фестиваля "Нашествие" в поселке Большое Завидово в Тверской области
Также в этот день в Зеленом театре ВДНХ выступит Александр Панайотов. Певец представит новые композиции.
Ани Лорак готовит шоу к своему 45-летию. Юбилейную программу певица презентует 27 сентября на сцене Crocus City Hall.
Музеи и галереи: спорт в Третьяковке, "Неон" на "Винзаводе"
В Третьяковской галерее (на Крымском Валу, 10) 14 сентября откроется выставка "Век спорта. К 100-летию московского спорта". В экспозиции — более 150 произведений: живопись, графика, скульптуры, монументальное искусство из собраний ГТГ, Русского музея и региональных институций.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПосетители у входа в Государственную Третьяковскую галерею на Крымском Валу
Посетители у входа в Государственную Третьяковскую галерею на Крымском Валу
В Государственном историческом музее с 5 сентября — выставка "Новороссия". В ГИМ впервые представят проект, который познакомит с историей региона, вошедшего в 1764 году в состав Российской империи.
В центре современного искусства "Винзавод" 2 сентября начнет работу выставка "Неон". В экспозиции — живопись, скульптура, инсталляции художников и дизайнеров, работающих в стилях стрит и поп-арт, в жанрах абстракции, сюрреализма, неореализма.