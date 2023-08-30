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Новый сезон: что нельзя пропустить этой осенью - РИА Новости, 30.08.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 30.08.2023 (обновлено: 10:53 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/afisha-1892894105.html
Новый сезон: что нельзя пропустить этой осенью
Новый сезон: что нельзя пропустить этой осенью - РИА Новости, 30.08.2023
Новый сезон: что нельзя пропустить этой осенью
В сентябре традиционно стартует новый культурный сезон. О том, какие программы подготовили театры, музеи и концертные площадки, — в материале РИА Новости. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T08:00
2023-08-30T10:53
культура
санкт-петербург
москва
узбекистан
александр бородин
николай римский-корсаков
валерий гергиев
большой театр
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В сентябре традиционно стартует новый культурный сезон. О том, какие программы подготовили театры, музеи и концертные площадки, — в материале РИА Новости.Большой и Мариинка: что покажут главные музыкальные театры В Большом театре в Москве 9 сентября представят оперу "Князь Игорь" — гастрольный спектакль Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко. Классическое либретто Александра Бородина, созданное по мотивам "Слова о полку Игореве".На исторической сцене ГАБТ 10 сентября пройдут гастроли Большого театра Узбекистана. Балет "Лазги — танец души и любви" основан на хорезмской традиции.Свой сезон Большой откроет в ноябре премьерой — оперой "Андриана Лекуврёр". Либретто Артуро Колаутти — по одноименной драме Эжена Скриба и Эрнеста Легуве. В Мариинском театре в Санкт-Петербурге 2 сентября покажут "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" Римского-Корсакова. Это последняя большая эпическая опера композитора. В свое время он много размышлял о драматичной судьбе родины, что отразилось и в этом произведении, основанном на былинах.За дирижерским пультом — Валерий Гергиев.Театры: "Вероника" Богомолова и спектакль с историями "ЛизаАлерт"МХТ имени Чехова откроет сезон 2 сентября спектаклем "Дядя Ваня", премьера которого состоялась на Основной сцене в марте 2023-го. На Малой покажут "Винни-Пуховские чтения", а на Новой — постановку "Тахир и Зухра"."Ленком" начнет сезон спектаклем "Маяковский" в постановке Алексея Франдетти на музыку Василия Вакуленко (Баста). Премьера — 8 сентября. Биография поэта, сложные ритм и рифмы его произведений легли в основу муздрамы.Театр на Бронной покажет 2 сентября комедию дель арте "Женщина-змея". А 4-го — "Веронику" Константина Богомолова. Этот спектакль — о судьбах молодых людей в самом начале Великой Отечественной войны. В центре сюжета — девушка, которая борется с чувствами любви и долга. Театр имени Вахтангова начнет сезон 6 сентября с двух премьерных постановок. "Амадей" на Основной сцене расскажет о легендарном (придуманном Пушкиным) споре Моцарта и Сальери. В главных ролях — Алексей Гуськов и Виктор Добронравов. В основе спектакля "Генерал и его семья", который пройдет на Новой сцене, — исторический роман Тимура Кибирова.В Театре имени Маяковского 1 сентября — премьера постановки "Поиск продолжается" в жанре документальных историй. Проект создали совместно с поисково-спасательным отрядом "ЛизаАлерт".На Большой сцене Театра имени Гоголя (бывший "Гоголь-центр") 5 сентября — "Гроза. Искушение" по пьесе Островского. Это первый спектакль обновленного театра.В Театре на Таганке 12 сентября покажут мюзикл "Не любовь 5728" — современное переосмысление жизни героев "Евгения Онегина" Пушкина.Для любителей экспериментальных спектаклей в Москве работает театр "Морфеус". Там проходят иммерсивные постановки, где зрители становятся частью действия и сами могут влиять на сюжет. В Новом театре Эдуарда Боякова есть похожий спектакль "Гример". Его первая часть — экскурсия по особняку, во время которой разворачивается действие.Классические концерты: Хибла Герзмава и Ильдар АбдразаковОткрытие сезона в Большом зале консерватории в Москве состоится 1 сентября. Выступят участники XVII Международного конкурса имени Чайковского.В столичном Международном доме музыки 6 сентября покажут программу "Славянская неоклассика". На сцену выйдут оперная дива Хибла Герзмава, музыкант и композитор Петр Дранга, балалаечник Андрей Сандалов, струнный квартет "Мелодион" и камерный оркестр D.Y.P.В Crocus City Hall 8 октября состоится концерт оперного баса, обладателя "Грэмми" Ильдара Абдразакова. Он посвятит вечер 150-летию со дня рождения Федора Шаляпина. Шоубиз: юбилей Лорак и "на бис" ЛазареваСергей Лазарев выйдет на бис с программой "Я не боюсь!" 1 октября на сцене Crocus City Hall. А чуть ранее отыграет свои последние спектакли в Театре имени Пушкина — артиста можно увидеть 11 и 12 сентября в постановке "Женитьба Фигаро", в которой он принимал участие с 2014-го. Далее его заменит другой актер.В не совсем привычном амплуа предстанет ведущий шоу "Аватар" и "Маска" Вячеслав Макаров. Он готовит сольный концерт, в программу которого войдут синглы и каверы. Шоу состоится 6 октября в зале Моспродюсера.В клубе "16 тонн" 8 сентября даст концерт группа "СерьГа". В исполнении Сергея Галанина прозвучат новые песни и хиты.Также в этот день в Зеленом театре ВДНХ выступит Александр Панайотов. Певец представит новые композиции. Ани Лорак готовит шоу к своему 45-летию. Юбилейную программу певица презентует 27 сентября на сцене Crocus City Hall.Музеи и галереи: спорт в Третьяковке, "Неон" на "Винзаводе"В Третьяковской галерее (на Крымском Валу, 10) 14 сентября откроется выставка "Век спорта. К 100-летию московского спорта". В экспозиции — более 150 произведений: живопись, графика, скульптуры, монументальное искусство из собраний ГТГ, Русского музея и региональных институций.В Государственном историческом музее с 5 сентября — выставка "Новороссия". В ГИМ впервые представят проект, который познакомит с историей региона, вошедшего в 1764 году в состав Российской империи.В центре современного искусства "Винзавод" 2 сентября начнет работу выставка "Неон". В экспозиции — живопись, скульптура, инсталляции художников и дизайнеров, работающих в стилях стрит и поп-арт, в жанрах абстракции, сюрреализма, неореализма.
https://ria.ru/20230522/lorak-1873346109.html
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санкт-петербург, москва, узбекистан, александр бородин, николай римский-корсаков, валерий гергиев, большой театр, третьяковская галерея, мариинский театр, ани лорак, сергей лазарев, театр, музыка, куда сходить , что посмотреть , хибла герзмава, винзавод
Культура, Санкт-Петербург, Москва, Узбекистан, Александр Бородин, Николай Римский-Корсаков, Валерий Гергиев, Большой театр, Третьяковская галерея, Мариинский театр, Ани Лорак, Сергей Лазарев, Театр, Музыка, куда сходить , что посмотреть , Хибла Герзмава, Винзавод

Новый сезон: что нельзя пропустить этой осенью

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкШестая церемония награждения музыкальной премии "Жара Music Awards"
Шестая церемония награждения музыкальной премии Жара Music Awards - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В сентябре традиционно стартует новый культурный сезон. О том, какие программы подготовили театры, музеи и концертные площадки, — в материале РИА Новости.

Большой и Мариинка: что покажут главные музыкальные театры

В Большом театре в Москве 9 сентября представят оперу "Князь Игорь" — гастрольный спектакль Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко. Классическое либретто Александра Бородина, созданное по мотивам "Слова о полку Игореве".
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГосударственный академический Большой театр в Москве
Государственный Академический Большой театр в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / POOL
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Государственный академический Большой театр в Москве
На исторической сцене ГАБТ 10 сентября пройдут гастроли Большого театра Узбекистана. Балет "Лазги — танец души и любви" основан на хорезмской традиции.
Свой сезон Большой откроет в ноябре премьерой — оперой "Андриана Лекуврёр". Либретто Артуро Колаутти — по одноименной драме Эжена Скриба и Эрнеста Легуве.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на главное здание Государственного академического Мариинского театра из окна Второй сцены
Вид на главное здание Государственного академического Мариинского театра из окна Второй сцены - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на главное здание Государственного академического Мариинского театра из окна Второй сцены
В Мариинском театре в Санкт-Петербурге 2 сентября покажут "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" Римского-Корсакова. Это последняя большая эпическая опера композитора. В свое время он много размышлял о драматичной судьбе родины, что отразилось и в этом произведении, основанном на былинах.
За дирижерским пультом — Валерий Гергиев.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГлавный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев выступает с симфоническим оркестром на торжественном открытии XX Московского Пасхального фестиваля в московском концертном зале "Зарядье"
Главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев выступает с симфоническим оркестром на торжественном открытии XX Московского Пасхального фестиваля в Московском концертном зале Зарядье - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев выступает с симфоническим оркестром на торжественном открытии XX Московского Пасхального фестиваля в московском концертном зале "Зарядье"

Театры: "Вероника" Богомолова и спектакль с историями "ЛизаАлерт"

МХТ имени Чехова откроет сезон 2 сентября спектаклем "Дядя Ваня", премьера которого состоялась на Основной сцене в марте 2023-го. На Малой покажут "Винни-Пуховские чтения", а на Новой — постановку "Тахир и Зухра".
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСцена из спектакля "Дядя Ваня" в МХТ имени А. П. Чехова
Сцена из спектакля Дядя Ваня в МХТ им. А.П. Чехова - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сцена из спектакля "Дядя Ваня" в МХТ имени А. П. Чехова
"Ленком" начнет сезон спектаклем "Маяковский" в постановке Алексея Франдетти на музыку Василия Вакуленко (Баста). Премьера — 8 сентября. Биография поэта, сложные ритм и рифмы его произведений легли в основу муздрамы.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРэпер Баста (Василий Вакуленко) во время выступления
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) во время выступления - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Рэпер Баста (Василий Вакуленко) во время выступления
Театр на Бронной покажет 2 сентября комедию дель арте "Женщина-змея". А 4-го — "Веронику" Константина Богомолова.
Этот спектакль — о судьбах молодых людей в самом начале Великой Отечественной войны. В центре сюжета — девушка, которая борется с чувствами любви и долга.
© Фото : предоставлено пресс-службой KionШоу Татьяны Навки "Команда"
Шоу Татьяны Навки Команда - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой Kion
Шоу Татьяны Навки "Команда"
Театр имени Вахтангова начнет сезон 6 сентября с двух премьерных постановок. "Амадей" на Основной сцене расскажет о легендарном (придуманном Пушкиным) споре Моцарта и Сальери. В главных ролях — Алексей Гуськов и Виктор Добронравов.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктеры Каролина Койцан в роли ученицы Сальери Катарины и Алексей Гуськов в роли придворного композитора Антонио Сальери в спектакле "Амадей" в Театре имени Евг. Вахтангова
Актеры Каролина Койцан в роли ученицы Сальери Катарины и Алексей Гуськов в роли придворного композитора Антонио Сальери в спектакле Амадей в театре имени Евг. Вахтангова - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Актеры Каролина Койцан в роли ученицы Сальери Катарины и Алексей Гуськов в роли придворного композитора Антонио Сальери в спектакле "Амадей" в Театре имени Евг. Вахтангова
В основе спектакля "Генерал и его семья", который пройдет на Новой сцене, — исторический роман Тимура Кибирова.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкТеатр имени Маяковского
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Театр имени Маяковского
В Театре имени Маяковского 1 сентября — премьера постановки "Поиск продолжается" в жанре документальных историй. Проект создали совместно с поисково-спасательным отрядом "ЛизаАлерт".
На Большой сцене Театра имени Гоголя (бывший "Гоголь-центр") 5 сентября — "Гроза. Искушение" по пьесе Островского. Это первый спектакль обновленного театра.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСпектакль "Гроза. Искушение" в Театре имени Н. В. Гоголя
Спектакль Гроза. Искушение в театре им. Н.В. Гоголя - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Спектакль "Гроза. Искушение" в Театре имени Н. В. Гоголя
В Театре на Таганке 12 сентября покажут мюзикл "Не любовь 5728" — современное переосмысление жизни героев "Евгения Онегина" Пушкина.
Для любителей экспериментальных спектаклей в Москве работает театр "Морфеус". Там проходят иммерсивные постановки, где зрители становятся частью действия и сами могут влиять на сюжет.
© Фото предоставлено театром "Морфеус"Театр "Морфеус"
Театр Морфеус
© Фото предоставлено театром "Морфеус"
Театр "Морфеус"
В Новом театре Эдуарда Боякова есть похожий спектакль "Гример". Его первая часть — экскурсия по особняку, во время которой разворачивается действие.
© Фото предоставлено пресс-службой Нового театра Сцена из спектакля "Лубянский гример"
Сцена из спектакля Лубянский гример
© Фото предоставлено пресс-службой Нового театра
Сцена из спектакля "Лубянский гример"

Классические концерты: Хибла Герзмава и Ильдар Абдразаков

Открытие сезона в Большом зале консерватории в Москве состоится 1 сентября. Выступят участники XVII Международного конкурса имени Чайковского.
В столичном Международном доме музыки 6 сентября покажут программу "Славянская неоклассика". На сцену выйдут оперная дива Хибла Герзмава, музыкант и композитор Петр Дранга, балалаечник Андрей Сандалов, струнный квартет "Мелодион" и камерный оркестр D.Y.P.
© Фото : МАМТОперная певица Хибла Герзмава
Оперная певица Хибла Герзмава - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© Фото : МАМТ
Оперная певица Хибла Герзмава
В Crocus City Hall 8 октября состоится концерт оперного баса, обладателя "Грэмми" Ильдара Абдразакова. Он посвятит вечер 150-летию со дня рождения Федора Шаляпина.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОперный певец Ильдар Абдразаков принимает участие в записи онлайн-концерта "Посвящение"
Оперный певец Ильдар Абдразаков принимает участие в записи онлайн-концерта Посвящение - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Оперный певец Ильдар Абдразаков принимает участие в записи онлайн-концерта "Посвящение"

Шоубиз: юбилей Лорак и "на бис" Лазарева

Сергей Лазарев выйдет на бис с программой "Я не боюсь!" 1 октября на сцене Crocus City Hall. А чуть ранее отыграет свои последние спектакли в Театре имени Пушкина — артиста можно увидеть 11 и 12 сентября в постановке "Женитьба Фигаро", в которой он принимал участие с 2014-го. Далее его заменит другой актер.
В не совсем привычном амплуа предстанет ведущий шоу "Аватар" и "Маска" Вячеслав Макаров. Он готовит сольный концерт, в программу которого войдут синглы и каверы. Шоу состоится 6 октября в зале Моспродюсера.
© Михаил Зильбер/НТВВячеслав Макаров
Вячеслав Макаров
© Михаил Зильбер/НТВ
Вячеслав Макаров
В клубе "16 тонн" 8 сентября даст концерт группа "СерьГа". В исполнении Сергея Галанина прозвучат новые песни и хиты.
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкЛидер группы "СерьГа" Сергей Галанин на закрытии фестиваля "Нашествие" в поселке Большое Завидово в Тверской области
Лидер группы Серьга Сергей Галанин на закрытии фестиваля Нашествие в поселке Большое Завидово в Тверской области - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Лидер группы "СерьГа" Сергей Галанин на закрытии фестиваля "Нашествие" в поселке Большое Завидово в Тверской области
Также в этот день в Зеленом театре ВДНХ выступит Александр Панайотов. Певец представит новые композиции.
Ани Лорак готовит шоу к своему 45-летию. Юбилейную программу певица презентует 27 сентября на сцене Crocus City Hall.
Певица Ани Лорак выступает на открытии международного музыкального фестиваля Жара - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Ани Лорак приняла участие в благотворительном сборе для детей Донбасса
22 мая, 11:15

Музеи и галереи: спорт в Третьяковке, "Неон" на "Винзаводе"

В Третьяковской галерее (на Крымском Валу, 10) 14 сентября откроется выставка "Век спорта. К 100-летию московского спорта". В экспозиции — более 150 произведений: живопись, графика, скульптуры, монументальное искусство из собраний ГТГ, Русского музея и региональных институций.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПосетители у входа в Государственную Третьяковскую галерею на Крымском Валу
Посетители у входа в Государственную Третьяковскую галерею на Крымском валу - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Посетители у входа в Государственную Третьяковскую галерею на Крымском Валу
В Государственном историческом музее с 5 сентября — выставка "Новороссия". В ГИМ впервые представят проект, который познакомит с историей региона, вошедшего в 1764 году в состав Российской империи.
В центре современного искусства "Винзавод" 2 сентября начнет работу выставка "Неон". В экспозиции — живопись, скульптура, инсталляции художников и дизайнеров, работающих в стилях стрит и поп-арт, в жанрах абстракции, сюрреализма, неореализма.
Зрители во время спектакля - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Бесплатно с Пушкинской картой: куда сходить и как изменились условия
21 августа, 08:00
 
КультураСанкт-ПетербургМоскваУзбекистанАлександр БородинНиколай Римский-КорсаковВалерий ГергиевБольшой театрТретьяковская галереяМариинский театрАни ЛоракСергей ЛазаревТеатрМузыкакуда сходитьчто посмотретьХибла ГерзмаваВинзавод
 
 
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