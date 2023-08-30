https://ria.ru/20230830/afisha-1892894105.html

Новый сезон: что нельзя пропустить этой осенью

Новый сезон: что нельзя пропустить этой осенью - РИА Новости, 30.08.2023

Новый сезон: что нельзя пропустить этой осенью

В сентябре традиционно стартует новый культурный сезон. О том, какие программы подготовили театры, музеи и концертные площадки, — в материале РИА Новости. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T08:00

2023-08-30T08:00

2023-08-30T10:53

культура

санкт-петербург

москва

узбекистан

александр бородин

николай римский-корсаков

валерий гергиев

большой театр

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В сентябре традиционно стартует новый культурный сезон. О том, какие программы подготовили театры, музеи и концертные площадки, — в материале РИА Новости.Большой и Мариинка: что покажут главные музыкальные театры В Большом театре в Москве 9 сентября представят оперу "Князь Игорь" — гастрольный спектакль Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко. Классическое либретто Александра Бородина, созданное по мотивам "Слова о полку Игореве".На исторической сцене ГАБТ 10 сентября пройдут гастроли Большого театра Узбекистана. Балет "Лазги — танец души и любви" основан на хорезмской традиции.Свой сезон Большой откроет в ноябре премьерой — оперой "Андриана Лекуврёр". Либретто Артуро Колаутти — по одноименной драме Эжена Скриба и Эрнеста Легуве. В Мариинском театре в Санкт-Петербурге 2 сентября покажут "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" Римского-Корсакова. Это последняя большая эпическая опера композитора. В свое время он много размышлял о драматичной судьбе родины, что отразилось и в этом произведении, основанном на былинах.За дирижерским пультом — Валерий Гергиев.Театры: "Вероника" Богомолова и спектакль с историями "ЛизаАлерт"МХТ имени Чехова откроет сезон 2 сентября спектаклем "Дядя Ваня", премьера которого состоялась на Основной сцене в марте 2023-го. На Малой покажут "Винни-Пуховские чтения", а на Новой — постановку "Тахир и Зухра"."Ленком" начнет сезон спектаклем "Маяковский" в постановке Алексея Франдетти на музыку Василия Вакуленко (Баста). Премьера — 8 сентября. Биография поэта, сложные ритм и рифмы его произведений легли в основу муздрамы.Театр на Бронной покажет 2 сентября комедию дель арте "Женщина-змея". А 4-го — "Веронику" Константина Богомолова. Этот спектакль — о судьбах молодых людей в самом начале Великой Отечественной войны. В центре сюжета — девушка, которая борется с чувствами любви и долга. Театр имени Вахтангова начнет сезон 6 сентября с двух премьерных постановок. "Амадей" на Основной сцене расскажет о легендарном (придуманном Пушкиным) споре Моцарта и Сальери. В главных ролях — Алексей Гуськов и Виктор Добронравов. В основе спектакля "Генерал и его семья", который пройдет на Новой сцене, — исторический роман Тимура Кибирова.В Театре имени Маяковского 1 сентября — премьера постановки "Поиск продолжается" в жанре документальных историй. Проект создали совместно с поисково-спасательным отрядом "ЛизаАлерт".На Большой сцене Театра имени Гоголя (бывший "Гоголь-центр") 5 сентября — "Гроза. Искушение" по пьесе Островского. Это первый спектакль обновленного театра.В Театре на Таганке 12 сентября покажут мюзикл "Не любовь 5728" — современное переосмысление жизни героев "Евгения Онегина" Пушкина.Для любителей экспериментальных спектаклей в Москве работает театр "Морфеус". Там проходят иммерсивные постановки, где зрители становятся частью действия и сами могут влиять на сюжет. В Новом театре Эдуарда Боякова есть похожий спектакль "Гример". Его первая часть — экскурсия по особняку, во время которой разворачивается действие.Классические концерты: Хибла Герзмава и Ильдар АбдразаковОткрытие сезона в Большом зале консерватории в Москве состоится 1 сентября. Выступят участники XVII Международного конкурса имени Чайковского.В столичном Международном доме музыки 6 сентября покажут программу "Славянская неоклассика". На сцену выйдут оперная дива Хибла Герзмава, музыкант и композитор Петр Дранга, балалаечник Андрей Сандалов, струнный квартет "Мелодион" и камерный оркестр D.Y.P.В Crocus City Hall 8 октября состоится концерт оперного баса, обладателя "Грэмми" Ильдара Абдразакова. Он посвятит вечер 150-летию со дня рождения Федора Шаляпина. Шоубиз: юбилей Лорак и "на бис" ЛазареваСергей Лазарев выйдет на бис с программой "Я не боюсь!" 1 октября на сцене Crocus City Hall. А чуть ранее отыграет свои последние спектакли в Театре имени Пушкина — артиста можно увидеть 11 и 12 сентября в постановке "Женитьба Фигаро", в которой он принимал участие с 2014-го. Далее его заменит другой актер.В не совсем привычном амплуа предстанет ведущий шоу "Аватар" и "Маска" Вячеслав Макаров. Он готовит сольный концерт, в программу которого войдут синглы и каверы. Шоу состоится 6 октября в зале Моспродюсера.В клубе "16 тонн" 8 сентября даст концерт группа "СерьГа". В исполнении Сергея Галанина прозвучат новые песни и хиты.Также в этот день в Зеленом театре ВДНХ выступит Александр Панайотов. Певец представит новые композиции. Ани Лорак готовит шоу к своему 45-летию. Юбилейную программу певица презентует 27 сентября на сцене Crocus City Hall.Музеи и галереи: спорт в Третьяковке, "Неон" на "Винзаводе"В Третьяковской галерее (на Крымском Валу, 10) 14 сентября откроется выставка "Век спорта. К 100-летию московского спорта". В экспозиции — более 150 произведений: живопись, графика, скульптуры, монументальное искусство из собраний ГТГ, Русского музея и региональных институций.В Государственном историческом музее с 5 сентября — выставка "Новороссия". В ГИМ впервые представят проект, который познакомит с историей региона, вошедшего в 1764 году в состав Российской империи.В центре современного искусства "Винзавод" 2 сентября начнет работу выставка "Неон". В экспозиции — живопись, скульптура, инсталляции художников и дизайнеров, работающих в стилях стрит и поп-арт, в жанрах абстракции, сюрреализма, неореализма.

https://ria.ru/20230522/lorak-1873346109.html

https://ria.ru/20230821/kultura-1890817554.html

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