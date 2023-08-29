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В Эстонии обсудили возможность закрытия одного из КПП на границе с Россией
В Эстонии обсудили возможность закрытия одного из КПП на границе с Россией - РИА Новости, 29.08.2023
В Эстонии обсудили возможность закрытия одного из КПП на границе с Россией
Министерство финансов Эстонии поддерживает предложение МВД о закрытии для автомобильного движения контрольно-пропускного пункта (КПП) "Койдула" на границе с... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T14:46
2023-08-29T14:46
2023-08-29T14:46
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ХЕЛЬСИНКИ, 29 авг - РИА Новости. Министерство финансов Эстонии поддерживает предложение МВД о закрытии для автомобильного движения контрольно-пропускного пункта (КПП) "Койдула" на границе с Россией, поскольку это поможет сэкономить около 11 миллионов евро, которые в противном случае пошли бы на его обслуживание и ремонт, сообщил во вторник министр финансов Март Вырклаэв. Ранее МВД Эстонии обратилось к другим министерствам для согласования решения о возможном прекращении работы КПП "Койдула" в юго-восточной части страны. "Учитывая изменившуюся ситуацию с безопасностью, а также стремление министерств критически пересмотреть расходы государственных ведомств и найти возможности для экономии, министерство финансов считает инициативу МВД разумной и поддерживает закрытие пограничного пункта уже со следующего года. По подсчетам минфина, закрытие пункта пропуска поможет сэкономить на обслуживании и ремонте около 11 миллионов евро", - приводит портал государственного телерадиовещания ERR мнение министра финансов. По словам Вырклаэва, в пользу закрытия КПП говорит и статистика пересечения границы. Например, число грузовых автомобилей, пересекающих границу через "Койдула", в период с 2022 по 2023 год сократилось на 31%. Министр считает, что необходимо рассмотреть альтернативы закрытию пункта пропуска, поскольку такой шаг негативно скажется на местном населении. "Безусловно, изменения в работе пункта пропуска "Койдула" или его закрытие повлияют на местную общину и волость Сетомаа, а также на занятость населения и возможности перемещения и работы в приграничных районах. Поэтому мы поддерживаем план МВД по проведению исследования с целью определения альтернатив", – подчеркнул Вырклаэв. Со стороны России рядом с КПП "Койдула" расположен пункт пропуска "Куничина гора", через который проходят автомобильная дорога и железнодорожный путь в город Печоры Псковской области РФ.
https://ria.ru/20230828/ukraina-1892740278.html
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в мире, эстония, россия, здоровье - общество, печора
В мире, Эстония, Россия, Здоровье - Общество, Печора
В Эстонии обсудили возможность закрытия одного из КПП на границе с Россией
Минфин Эстонии поддержал возможность закрытия одного из КПП на границе с Россией
ХЕЛЬСИНКИ, 29 авг - РИА Новости. Министерство финансов Эстонии поддерживает предложение МВД о закрытии для автомобильного движения контрольно-пропускного пункта (КПП) "Койдула" на границе с Россией, поскольку это поможет сэкономить около 11 миллионов евро, которые в противном случае пошли бы на его обслуживание и ремонт, сообщил во вторник министр финансов Март Вырклаэв.
Ранее МВД Эстонии обратилось к другим министерствам для согласования решения о возможном прекращении работы КПП "Койдула" в юго-восточной части страны.
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"Учитывая изменившуюся ситуацию с безопасностью, а также стремление министерств критически пересмотреть расходы государственных ведомств и найти возможности для экономии, министерство финансов считает инициативу МВД разумной и поддерживает закрытие пограничного пункта уже со следующего года. По подсчетам минфина, закрытие пункта пропуска поможет сэкономить на обслуживании и ремонте около 11 миллионов евро", - приводит портал государственного телерадиовещания ERR мнение министра финансов.
По словам Вырклаэва, в пользу закрытия КПП говорит и статистика пересечения границы. Например, число грузовых автомобилей, пересекающих границу через "Койдула", в период с 2022 по 2023 год сократилось на 31%.
Министр считает, что необходимо рассмотреть альтернативы закрытию пункта пропуска, поскольку такой шаг негативно скажется на местном населении. "Безусловно, изменения в работе пункта пропуска "Койдула" или его закрытие повлияют на местную общину и волость Сетомаа, а также на занятость населения и возможности перемещения и работы в приграничных районах. Поэтому мы поддерживаем план МВД по проведению исследования с целью определения альтернатив", – подчеркнул Вырклаэв.
Со стороны России рядом с КПП "Койдула" расположен пункт пропуска "Куничина гора", через который проходят автомобильная дорога и железнодорожный путь в город Печоры Псковской области
РФ.
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