https://ria.ru/20230829/vybory-1892971881.html

Более 200 жителей ДНР зарегистрировались в "Мобильном избирателе"

Более 200 жителей ДНР зарегистрировались в "Мобильном избирателе" - РИА Новости, 29.08.2023

Более 200 жителей ДНР зарегистрировались в "Мобильном избирателе"

Более 200 жителей ДНР уже зарегистрировались в системе "Мобильный избиратель", позволяющей голосовать не по месту прописки, заявил глава избиркома ДНР Владимир... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T17:08

2023-08-29T17:08

2023-08-29T17:10

донецкая народная республика

донецк

макеевка

владимир высоцкий (автор песен)

единая россия

справедливая россия

кпрф

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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Более 200 жителей ДНР уже зарегистрировались в системе "Мобильный избиратель", позволяющей голосовать не по месту прописки, заявил глава избиркома ДНР Владимир Высоцкий. "Процесс идёт, люди регистрируются. Процесс позволяет упростить для наших избирателей участие в выборах. Избиратель может проголосовать не там, где он зарегистрирован - по месту прописки - а там, где ему удобнее", - заявил журналистам Высоцкий. Он пояснил, что из-за обстрелов многие жители живут не в опасных районах Донецка и Макеевки, а в более удаленных и безопасных. "Подать заявление можно в МФЦ, в территориальной избирательной комиссии, в участковой избирательной комиссии и посредством портала "Госуслуги". На данный момент подано более 200 заявлений", - рассказал Высоцкий. Приём заявлений продлится до 4 сентября. Выборы в ДНР пройдут в единый день голосования 10 сентября, при этом досрочное голосование начнётся 31 августа. Будут избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 11 городских округов, включая Донецк и Мариуполь, и десяти муниципальных округов. Выборы пройдут по партийным спискам. 17 августа избирком ДНР завершил процедуру регистрации кандидатов. На выборах в Народный совет избирком ДНР зарегистрировал 570 кандидатов по пяти партийным спискам - "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди". На 615 мандатов в муниципальных и городских советах претендует свыше 3 тысяч кандидатов.

https://ria.ru/20230731/vybory-1887391306.html

донецкая народная республика

донецк

макеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, донецк, макеевка, владимир высоцкий (автор песен), единая россия, справедливая россия, кпрф