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Более 200 жителей ДНР зарегистрировались в "Мобильном избирателе" - РИА Новости, 29.08.2023
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17:08 29.08.2023 (обновлено: 17:10 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/vybory-1892971881.html
Более 200 жителей ДНР зарегистрировались в "Мобильном избирателе"
Более 200 жителей ДНР зарегистрировались в "Мобильном избирателе" - РИА Новости, 29.08.2023
Более 200 жителей ДНР зарегистрировались в "Мобильном избирателе"
Более 200 жителей ДНР уже зарегистрировались в системе "Мобильный избиратель", позволяющей голосовать не по месту прописки, заявил глава избиркома ДНР Владимир... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T17:08
2023-08-29T17:10
донецкая народная республика
донецк
макеевка
владимир высоцкий (автор песен)
единая россия
справедливая россия
кпрф
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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Более 200 жителей ДНР уже зарегистрировались в системе "Мобильный избиратель", позволяющей голосовать не по месту прописки, заявил глава избиркома ДНР Владимир Высоцкий. "Процесс идёт, люди регистрируются. Процесс позволяет упростить для наших избирателей участие в выборах. Избиратель может проголосовать не там, где он зарегистрирован - по месту прописки - а там, где ему удобнее", - заявил журналистам Высоцкий. Он пояснил, что из-за обстрелов многие жители живут не в опасных районах Донецка и Макеевки, а в более удаленных и безопасных. "Подать заявление можно в МФЦ, в территориальной избирательной комиссии, в участковой избирательной комиссии и посредством портала "Госуслуги". На данный момент подано более 200 заявлений", - рассказал Высоцкий. Приём заявлений продлится до 4 сентября. Выборы в ДНР пройдут в единый день голосования 10 сентября, при этом досрочное голосование начнётся 31 августа. Будут избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 11 городских округов, включая Донецк и Мариуполь, и десяти муниципальных округов. Выборы пройдут по партийным спискам. 17 августа избирком ДНР завершил процедуру регистрации кандидатов. На выборах в Народный совет избирком ДНР зарегистрировал 570 кандидатов по пяти партийным спискам - "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди". На 615 мандатов в муниципальных и городских советах претендует свыше 3 тысяч кандидатов.
https://ria.ru/20230731/vybory-1887391306.html
донецкая народная республика
донецк
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донецкая народная республика, донецк, макеевка, владимир высоцкий (автор песен), единая россия, справедливая россия, кпрф
Донецкая Народная Республика, Донецк, Макеевка, Владимир Высоцкий (автор песен), Единая Россия, Справедливая Россия, КПРФ
Более 200 жителей ДНР зарегистрировались в "Мобильном избирателе"

Более 200 жителей ДНР уже зарегистрировались в системе "Мобильный избиратель"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДистанционное электронное голосование
Дистанционное электронное голосование - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Более 200 жителей ДНР уже зарегистрировались в системе "Мобильный избиратель", позволяющей голосовать не по месту прописки, заявил глава избиркома ДНР Владимир Высоцкий.
«
"Процесс идёт, люди регистрируются. Процесс позволяет упростить для наших избирателей участие в выборах. Избиратель может проголосовать не там, где он зарегистрирован - по месту прописки - а там, где ему удобнее", - заявил журналистам Высоцкий.
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Он пояснил, что из-за обстрелов многие жители живут не в опасных районах Донецка и Макеевки, а в более удаленных и безопасных.
«
"Подать заявление можно в МФЦ, в территориальной избирательной комиссии, в участковой избирательной комиссии и посредством портала "Госуслуги". На данный момент подано более 200 заявлений", - рассказал Высоцкий.
Приём заявлений продлится до 4 сентября.
Выборы в ДНР пройдут в единый день голосования 10 сентября, при этом досрочное голосование начнётся 31 августа. Будут избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 11 городских округов, включая Донецк и Мариуполь, и десяти муниципальных округов. Выборы пройдут по партийным спискам. 17 августа избирком ДНР завершил процедуру регистрации кандидатов. На выборах в Народный совет избирком ДНР зарегистрировал 570 кандидатов по пяти партийным спискам - "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди". На 615 мандатов в муниципальных и городских советах претендует свыше 3 тысяч кандидатов.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
5 июля, 18:24
Инфографика
Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
 
Донецкая Народная РеспубликаДонецкМакеевкаВладимир Высоцкий (автор песен)Единая РоссияСправедливая РоссияКПРФ
 
 
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