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Памфилова рассказала о досрочном голосовании - РИА Новости, 29.08.2023
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10:29 29.08.2023 (обновлено: 11:12 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/vybory-1892834613.html
Памфилова рассказала о досрочном голосовании
Памфилова рассказала о досрочном голосовании - РИА Новости, 29.08.2023
Памфилова рассказала о досрочном голосовании
Досрочно голосует незначительный процент избирателей, это самые дорогие голоса, но государство обязано обеспечить их конституционное право избирать власть,... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T10:29
2023-08-29T11:12
политика
россия
элла памфилова
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Досрочно голосует незначительный процент избирателей, это самые дорогие голоса, но государство обязано обеспечить их конституционное право избирать власть, сообщила в интервью РИА Новости глава ЦИК России Элла Памфилова. "В целом это небольшой процент. Но для нас важно, чтобы у всех, кто оказывается на судах, или в местах, отдаленных и труднодоступных, все-таки была возможность проголосовать. Это, конечно, самые дорогие голоса", - сказала Памфилова. Государство идет на такие затраты, по ее словам, исходя из необходимости обеспечить конституционное право людей, находящихся в труднодоступных и отдаленных местностях или работающих "на благо страны в тяжелейших условиях на вечной мерзлоте или еще где-то". Глава ЦИК РФ напомнила, что досрочное голосование на сентябрьских выборах началось 20 августа в целом ряде регионов, где есть труднодоступные и отдаленные участки в России. В новых субъектах РФ досрочное голосование начинается с 30 августа. Читайте полный текст интервью с Эллой Памфиловой &gt;&gt;&gt;
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политика, россия, элла памфилова
Политика, Россия, Элла Памфилова
Памфилова рассказала о досрочном голосовании

Памфилова назвала голоса тех, кто голосует досрочно, самыми затратными

© Фото : пресс-служба ЦИК РФГлава ЦИК РФ Элла Памфилова
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© Фото : пресс-служба ЦИК РФ
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Досрочно голосует незначительный процент избирателей, это самые дорогие голоса, но государство обязано обеспечить их конституционное право избирать власть, сообщила в интервью РИА Новости глава ЦИК России Элла Памфилова.
"В целом это небольшой процент. Но для нас важно, чтобы у всех, кто оказывается на судах, или в местах, отдаленных и труднодоступных, все-таки была возможность проголосовать. Это, конечно, самые дорогие голоса", - сказала Памфилова.
Урна для голосования - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Досрочное голосование в новых регионах стартует 30 августа
28 августа, 11:22
Государство идет на такие затраты, по ее словам, исходя из необходимости обеспечить конституционное право людей, находящихся в труднодоступных и отдаленных местностях или работающих "на благо страны в тяжелейших условиях на вечной мерзлоте или еще где-то".
Глава ЦИК РФ напомнила, что досрочное голосование на сентябрьских выборах началось 20 августа в целом ряде регионов, где есть труднодоступные и отдаленные участки в России. В новых субъектах РФ досрочное голосование начинается с 30 августа.
Читайте полный текст интервью с Эллой Памфиловой >>>
Какие выборы пройдут в единый день голосования
5 июля, 18:24
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Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
 
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