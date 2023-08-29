https://ria.ru/20230829/vybory-1892834613.html

Памфилова рассказала о досрочном голосовании

Памфилова рассказала о досрочном голосовании - РИА Новости, 29.08.2023

Памфилова рассказала о досрочном голосовании

Досрочно голосует незначительный процент избирателей, это самые дорогие голоса, но государство обязано обеспечить их конституционное право избирать власть,... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T10:29

2023-08-29T10:29

2023-08-29T11:12

политика

россия

элла памфилова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892826198_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9f7e32d8ef905257a769eceb0762233d.jpg

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Досрочно голосует незначительный процент избирателей, это самые дорогие голоса, но государство обязано обеспечить их конституционное право избирать власть, сообщила в интервью РИА Новости глава ЦИК России Элла Памфилова. "В целом это небольшой процент. Но для нас важно, чтобы у всех, кто оказывается на судах, или в местах, отдаленных и труднодоступных, все-таки была возможность проголосовать. Это, конечно, самые дорогие голоса", - сказала Памфилова. Государство идет на такие затраты, по ее словам, исходя из необходимости обеспечить конституционное право людей, находящихся в труднодоступных и отдаленных местностях или работающих "на благо страны в тяжелейших условиях на вечной мерзлоте или еще где-то". Глава ЦИК РФ напомнила, что досрочное голосование на сентябрьских выборах началось 20 августа в целом ряде регионов, где есть труднодоступные и отдаленные участки в России. В новых субъектах РФ досрочное голосование начинается с 30 августа. Читайте полный текст интервью с Эллой Памфиловой >>>

https://ria.ru/20230828/vybory-1892624098.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, элла памфилова